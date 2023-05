Tremenda reacción de Icardi tras los piropos de Moria Casán: "Con el nombre que tenés, no hace falta hablar 'pavadas' gratuitas por dos minutos en las noticias"

Luego de la nota que Moria Casán le dio a LAM –sobre su vuelta a la televisión como jurado de Bailando 2023- donde lanzó unas filosas frases sobre el matrimonio de Mauro Icardi con Wanda Nara y hasta trató de “bomba” al futbolista; el esposo de la empresaria dio que hablar con un tremendo descargo en las redes.

“Gracias Moria por tus piropos y halagos. Recibirlos de una persona que una diva de nuestro país, lo agradezco”, comenzó diciendo Icardi en un posteo que subió a Instagram Stories.

“También te cuento que el único poncho que me pongo hace 10 años es el mismo. El que elijo cada día y con el que quiero seguir empochándome durante muchos años de mi vida”, agregó.

Y cerró, picante: “Te mando un beso. Y sinceramente con el nombre que tenés, no hace falta hablar ‘pavadas’ gratuitas por dos minutos en la noticia”.

MORIA CASÁN PIROPEÓ A MAURO ICARDI Y LANZÓ PICANTÍSIMAS FRASES SOBRE WANDA NARA

“Mauro Icardi me parece una bomba. Yo no sé bien la historia de ese chico, pero me parece que lo poco que twittea y lo poco que he visto, es picante”, aseguró la Moria Casán en una nota a LAM.

“Un jugador de fútbol, si tiene cintura para correr al arco, tiene que saber bailar bien”, lanzó, con doble sentido. Y agregó, filosa: “¿Decís que twittea marcando ‘esta mujer es mía’?”, indagó el cronista del ciclo de Ángel de Brito. “¡No! Me parece que para Mauro Icardi cualquier agujero es poncho”.

“Es un chico joven y se casó con esta mujer que está divina, es una reina, le construyó ese hogar glorioso, pero el chico debe tener ganas de otras experiencias”, deslizó, sobre la relación del jugador con la conductora de MasterChef.

“Debe estar muerto de amor por ella, pero me parece, por lo que uno percibe, que es un seductor”, lo elogió, mientras terminaba despachándose contra Wanda. Y concluyó: “A Wanda la propuse para el jurado del Bailando. Es bárbara para todo, lo único es que yo la haría ir al foniatra. Yo con las voces finitas… ¡Foniatra, amores!”.

FUENTE: CIUDAD.COM