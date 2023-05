El innecesario ataque de Losada a Pullaro en Rafaela

“Preguntáselo a Perotti y a (Maximiliano) Pullaro. Nosotros nos vamos a quedar con los buenos policías, que a veces nos cuentan que terminan teniendo miedo no por su impericia sino por un gobierno que no les da las herramientas necesarias"

Ante una pregunta del periodista Luis Toledo de R24N, Losada fue muy incisiva y agresiva, lo igualó a Pullaro con Omar Perotti cuando dijo: “Preguntáselo a Perotti y a (Maximiliano) Pullaro. Nosotros nos vamos a quedar con los buenos policías, que a veces nos cuentan que terminan teniendo miedo no por su impericia sino por un gobierno que no les da las herramientas necesarias. Entonces, ¿qué queda para nosotros?". "Yo quiero gobernar con la gente, no para la gente, que todos sepamos la verdad. Soy periodista y hablo directo y sin eufemismos", cuando nuestro cronista le preguntó por la inseguridad que se vive en y cómo va a gestionar combatir la misma.

"Nosotros tenemos crisis de todo, el tema inseguridad es lo más importante porque de eso depende nuestra vida. Hasta ahora no han tenido decisión política ni coraje para afrontar las cosas porque todos sabemos lo que hay que hacer en Santa Fe para que las cosas cambien, el tema es quien se anima a hacerlo y quién puede hacerlo. A veces si tenés compromisos con los narcotraficantes no podes seguramente. Yo lo que te puedo asegurar es que en mi gobierno no va a haber nadie que tenga ningún grado de compromiso con la trama narcocriminal, porque no podemos permitir que el lobo venga vestido de cordero y a querer cuidarnos a nosotros. Todos sabemos quién es quién en Santa Fe. Todos sabemos el pasado de todo el mundo y me parece que tenemos que tener memoria", aseveró desafiante". Esta fue otra respuesta polémica de Losada, quién no respondió cuando se le pidiieron nombres propios.

Por lo que sabemos y pudimos averiguar, las declaraciones de Losada en Rafaela causaron mucho malestar dentro mismo del Radicalismo, y hay quienes van más allá y quieren solicitarle a la candidata que concurra a la justicia a dar los nombres que ella dice que sabe cuando manifiesta y habla de los vinculos de algunos políticos con el narcotráfico. "A veces si tenés compromisos con los narcotraficantes no podes seguramente", dijo Losada y desató el amlestar de muchos.

Esta fue otra de las frases contundentes que seguramente van a desatar una polémica interna en JxC. Losada pasó por Rafaela, se molestó ante preguntas incisivas, no quiso responder sobre Milei y realizó denuncias inconsistentes que seguramente ante la justicia no puede sostener.

Una desdibujada presencia de Losada en Rafaela que con el correr de las horas va a dejar mucha tela para cortar.