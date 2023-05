Sofía Gala, polémica al recordar su relación a los 15 años con un hombre de 40: "No lo sentí como abuso"

Mientras se define el futuro de Jey Mammon, luego de que se hiciera pública la denuncia de Lucas Benvenuto, Sofía Gala habló sobre la exposición que tuvo a los 15 años cuando contó que estaba saliendo con un hombre de 40 años.

La actriz planteó sus diferencias con la relación que tuvo por aquellos años. “La televisión robó videos de cuando tenía quince años y conté que salía con un hombre de cuarenta”, lanzó, en Agarrate Catalina (La Once Diez/Radio de la Ciudad). “Pero yo no lo sentí como un abuso, es así y sino no lo hubiera dicho”, se diferenció, quien es mamá de Helena (14) y Dante (9).

“Todos pagamos un costo por decir lo que pensamos y lo que nos pasa, y cuando lo decís quedás afuera de un montón de cosas, quedás catalogado de una determinada manera, y seguramente pago mucho más de lo que no veo”, aseguró la hija de Moria Casán en el ciclo radial de Catalina Dlugi.

FUENTE: CIUDAD.COM