Jorge Rial llegó a la Argentina en un vuelo sanitario

Jorge Rial fue noticia hace unos días debido a un episodio cardíaco que sufrió en Colombia el pasado 29 de abril. Esto generó la preocupación del medio y de sus hijas, que volaron hacia allá para esta junto a él en su recuperación. Pero recientemente recibió el alta médica, por lo que abandonó la clínica en la que estaba hospitalizado.

En efecto, el conductor regresó a la Argentina durante la noche del martes 09 de mayo y aterrizó en Ezeiza en un vuelo sanitario.

Cómo fue la vuelta de Jorge Rial a la Argentina

Jorge Rial llegó en un vuelo sanitario que hizo escala en Leticia y luego en Santa Cruz de la Sierra. Finalmente aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza a las 21,08. En ese momento lo esperaba una ambulancia que lo trasladó hasta el Sanatorio Finochietto, lugar en el que permanecerá internado unos días más en observación.

En Colombia, Jorge Rial estaba hospitalizado en la Clínica del Country, un reconocido centro médico de Bogotá. A través de su cuenta oficial de Instagram, Jorge Rial anunció que deja el hospital en donde estuvo internando dejando ver una imagen de lo que fue su cama a la que definió como "campo de batalla".

"Este fue el campo de batalla durante cinco días. Lo pude abandonar porque hubo mucha gente que me acompañó. Muy cerca y a la distancia. Momento de tristeza, cansancio pero también de descubrimiento. No tenemos control de absolutamente nada. Sólo de cómo llegar. No cuando, ni cómo ni dónde", comenzó a contar Jorge Rial en un extenso texto.

"Ahora a seguir en el camino porque Dios me dio otra oportunidad. A relamer las heridas que me dejó este pequeño pero intenso viaje, a curar el alma y el cuerpo y tratar de entender todo. A seguir recuperándome. Gracias los que, sin conocerme, pelearon a mi lado. Pronto estaré por ahí", anunció Jorge Rial sobre su próxima llegada a la Argentina.

