Rafaela reflota el proyecto para tratar envases de agroquímicos

El proyecto para que Rafaela cuente con una planta para tratar los envases de agroquímicos en el Parque Tecnológico de Reciclado (ubicado en el predio del Relleno Sanitario) vuelve a estar vigente por estos días, en un intento del Municipio para que esta actividad que hace más de 10 años presentó a Rafaela como "pionera" en el país, finalmente se pueda concretar.

La ordenanza que habilita la instalación de una planta para tratar envases de agroquímicos es del 2011, recién adjudicándose la concesión por 10 años a la empresa Central Ambiental Sociedad Anónima en el 2016, la cual empezó a operar en el 2018 pero sólo con envases plásticos no flexibles ya que nunca logró la habilitación del Ministerio de Ambiente de Santa Fe para operar con residuos peligrosos como son los envases de agroquímicos. Además la empresa no pagaba en tiempo y forma el canon de la concesión, no terminó el cerco perimetral del lugar, no mantenía limpios los lotes y hasta se detectó que hacía una incorrecta disposición de residuos. Ante estas irregularidades el Municipio decidió sacarle la concesión en el 2021, es decir, luego de funcionar solamente 3 años, y sin cumplir con el propósito principal que era tratar envases de agroquímicos. La promesa había sido que en ese lugar se iban a reciclar 400 mil bidones por campaña, unas 400 toneladas de plástico que se recuperarían evitando no sólo la contaminación ambiental, sino que se vuelva a consumir petróleo para su elaboración; pero nada de eso pasó.

La novedad por estos días, según pudo conocer RAFAELA NOTICIAS, es que luego de haber quedado trunco el proyecto hace 3 años, ahora el Municipio vuelve a llamar a licitación para que una empresa tome la concesión de los lotes Nº 5 y 6 ubicados en el Parque Tecnológico de Reciclado y de las construcciones que allí existen para la "Gestión y Tratamiento de Envases de Agroquímicos y valorización de residuos plásticos con fines diversos". Los terrenos donde funcionará la planta, si todo marcha bien, miden 32 por 45 metros cada uno, totalizando una superficie de 2.880 metros. Allí además hay construido un galpón de 470 metros cuadrados que tiene baños, oficina y vestuarios, con piso de hormigón resistente para el tránsito e instalación de maquinarias.

Lo que pretende cobrar el municipio a la empresa que se instale, son $ 46.416.508 por mes por la concesión que tendrá un plazo de 10 años prorrogables por un período similar, según el pliego licitatorio. Se estima que habría empresas interesadas en ejercer la actividad mencionada en dicho predio, algo que se develará el 2 de junio cuando se abran los sobres de los oferentes.

Para la selección de la empresa que ganará la concesión se tienen en cuenta diferentes ítems que otorgan puntaje, tales como la cantidad de empleados que va a contratar, la inversión que pretende hacer, la capacidad productiva que proyecte, la innovación tecnológica que proponga, entre otros. De todas maneras, más allá de la concesión que haga el ejecutivo, luego la misma será sometida a votación en el Concejo Municipal.

Fuente: Rafaela Noticias