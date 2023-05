Nació Juanita, la hija de Jimena Campisi y Cristian Cardozo: “Llenos de amor”

Este martes por la mañana Jimena Campisi y Cristian Cardozo le dieron la bienvenida a Juana, su primera hija juntos que llegó con el primer aniversario de la pareja. Los flamantes padres expresaron todo su amor y orgullo en sus redes sociales.

A través de un emotivo posteo de Instagram, en el que publicó una foto con la huella dactilar del pie derecho de la recién nacida, el intendente del Partido de la Costa dio aviso de la feliz noticia.

“Estamos muy felices y llenos de amor: nació Juanita!! Pesó 2,960 kilos y tanto ella como Jime están con excelente salud”, informó el político -que llegó en 2019 a la intendencia costera con el Frente de Todos- acerca del estado de su mujer y de la beba tras el nacimiento. “Gracias por todo el amor que nos hicieron llegar. Y muuuchas gracias al personal del Hospital Municipal de Mar de Ajó por la tarea que realizan todos los días”, agregó Cardozo en el epígrafe de la publicación.

Campisi y Cardozo se conocieron a través de un amigo en común. Al poco tiempo, comenzaron a intercambiar mensajes con cada vez más intensidad. Y cuando regresó a la Argentina tras un viaje, volvieron a ponerse en contacto, se consolidaron como pareja y no se separaron nunca más.

A finales de junio del año pasado, Campisi sorprendió al revelar públicamente su relación con Cardozo, que había comenzado en mayo de 2022. Primero fue la modelo, la que compartió en su cuenta oficial de Instagram una imagen besándose con el jefe comunal. Unos días más tarde, él también publico una foto romántica con su pareja y expresó un cariñoso mensaje: “El amor nunca falla”. Las cosas no quedaron allí y el amor floreció.

Luego de blanquearlo en las redes sociales, la también DJ habló por primera vez de esta relación amorosa: “Te juro que me siento re cursi porque no suelo ser muy demostrativa pero con él, me floreció”, dijo en una entrevista con el ciclo Socios del espectáculo (El Trece) sobre su romance con el político. Allí, también destacó el buen vínculo que tiene con su hijo Milo, fruto de su relación con el empresario Tomás Constantini, y que hoy tiene 10 años: “Hay mucha conexión con Milo. Me costó porque nunca le presenté a nadie. No tiene hijos, es el hombre perfecto. ¡Llegó!”, señaló exultante.

En noviembre pasado y también a través de sus redes sociales, la pareja dio a conocer que se iba a agrandar la familia: en aquella oportunidad Jimena había publicado en su perfil de Instagram una serie de imágenes que daban forma de manera elocuente que espera su primer hijo con el político. Primero fue con una captura de la ecografía, en la que se la ve señalando el movimiento de su bebé dentro de su panza.

Luego añadió la imagen de su pareja y su hijo, en un automóvil, sonrientes y expectantes. La explicación llegó en el texto. “Los llame por teléfono y les dije ‘vengan que ya me hacen la ecografía’. Y esas son sus caras de nerviosos viniendo”, indicó la modelo que había completado la trilogía con una foto de perfil, con su mano derecha en su incipiente pancita.

