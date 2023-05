Marcos Ginocchio de “Gran Hermano” fue acosado en un boliche: quisieron sacarle la ropa y todo quedó grabado

El viernes, Marcos Ginocchio vivió un desagradable momento en Moon disco, un boliche de Misiones donde había que pagar $2 mil para tenerlo frente a frente. Asistió con la mejor de las ondas y se sacó fotos con todos los que se acercaron a saludarlo, pero un joven lo incomodó cuando le intentó sacar la ropa.

En una grabación que se viralizó en las redes sociales, se ve cómo un chico le levanta la remera para que el ganador de Gran Hermano enseñe su escultural físico, producto de largas horas de entrenamiento. Aunque el Primo logró sortear la situación rápidamente, quienes se encontraron con la grabación no tardaron en decir que lo acosaron.

“Marcos merece respeto”, “Levantarle la ropa es pasar un límite. Ese tipo es un irrespetuoso”, “¿Nadie le avisó que no da? Flor de maleducado”, “Marcos es copado, pero se nota que no le gustó”, “Atrevido y desubicado. ¿No ve que le dicen que no?”, fueron algunas de las quejas que se leyeron en Twitter. Hasta el momento, Ginocchio no habló del tema y continuó con su agenda de compromisos laborales.

