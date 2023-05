Padrones: aún sin acuerdo, Erbetta insiste en que se informe cómo se gastarán los 55 millones de pesos

Mientras los partidos se mantienen imbuidos en la discusión por las pre candidaturas que deberán anotar antes de la medianoche del viernes, la provincia sigue sin cerrar un acuerdo con la justicia electoral nacional que le garantice la provisión de los padrones definitivos para la próxima elección. Sí hay conversaciones, sobretodo, encaradas por la ministra de Gobierno de la provincia de Santa Fe, Celia Arena. Pero a la fecha, no hay certezas respecto de cómo concluirá esa negociación.

La controversia surgió cuando el presidente del Tribunal Electoral de Santa Fe, Daniel Erbetta, se negó a firmar el acuerdo respectivo porque consideró excesivo el precio exigido de 55 millones de pesos. Ello, mientras otras jurisdicciones pagaron sumas muy por debajo; o directamente tuvieron acceso gratis a los datos. El juez federal con competencia electoral, Reinaldo Rodríguez, advirtió entonces, que si Santa Fe se resistía a pagar la suma planteada, se concederían "menos servicios" o un padrón que corría el riesgo de no ser depurado.

"El Tribunal Electoral de la provincia no tiene todavía ninguna novedad", dijo Erbetta a El Litoral, en su condición de presidente del Tribunal Electoral. "Es un tema que se está manejando en el ámbito del Ministerio de Gobierno. En mi caso, estamos intentado hablar con el presidente de la Cámara Nacional Electoral para que se puedan entregar los padrones en forma", planteó.

- ¿Si la Cámara Electoral nacional ya habilitó fondos para pagar horas extras al personal, por qué fue ése el fundamento esgrimido por el juez Rodríguez para justificar los 55 millones?

- Esto tiene que ver con una suerte de tradición o algunas circunstancias supongo yo, históricas. Porque hoy vivimos en el mundo de la digitalización y la informatización, de modo que la eventualidad de depurar un padrón no debe demandar supuestamente la carga de trabajo material que se correspondía en otras épocas. No hay una regla muy clara; éste es un tema que algún día se va a tener que definir entre la Corte de la Nación y por qué no, la Junta Federal de Cortes. Este año hubo provincias que han recibido el padrón gratuitamente, otras que como Córdoba han pagado ocho millones, otras como Santa Fe donde se piden 55. Y en verdad, por fuera de estos convenios, existe una partida nacional que la Corte le asigna a la Cámara Electoral y ésta a cada uno de los juzgados y secretarías electorales, por los cuales también se les reconocen horas extraordinarias.

- ¿No se utilizan esos recursos que asigna Nación para pagar las horas extras con las que se justificaron los 55 millones de Santa Fe?

- Lo que sucede es que en esa asignación nacional hay una regulación muy pormenorizada; es una acordada de la Cámara Nacional Electoral de principios de este año donde muy claramente se establece que las horas extras hay que demostrarlas y acompañarlas con planillas y datos de las personas que van a cumplirlas. Hay un máximo de horas extras y mensualmente debe rendirse cuentas de su uso. En el caso de Santa Fe, la Secretaría Electoral Federal cuenta con 140 empleados de planta permanente más las horas extras que paga la Nación.

- ¿Sugiere que sería suficiente ese dinero que habilita Nación para pagar las extras necesarias?

- No no. Yo no sé si es suficiente o no, pero sí creo que del mismo modo que la Cámara Nacional Electoral exige una demostración acabada de justificación previa del gasto, lo propio debería hacer la provincia. Esto es, si se necesitan esos 55 millones para pagar extras, que se diga la cantidad de horas que se van a necesitar. Todo, con un mayor grado de precisión y justificación del gasto. En cualquier caso, no debería haber inconveniente para garantizar una elección transparente porque un padrón electoral es un compromiso institucional de la Nación y de la provincia que no puede estar sometido a una pauta económica.

- ¿Cuál sería la solución para que esto no se reedite de elección en elección?

- Que se asuma el tema y que también lo discutan los partidos políticos; que se ponga sobre la mesa porque esto involucra convenios entre provincias y la justicia electoral federal. Es un tema que a esos niveles deberá, de acá las próximas elecciones, discutirse, aclararse, y plantear parámetros de previsibilidad y criterios de igualdad.

- ¿Entiende que no está claro aún en qué se gastarían esos 55 millones que aportaría Santa Fe?

- Eso sigue sin estar claro, me parece. Es una condición de cualquier convenio o convención de partes, establecer claramente cuáles son las contraprestaciones. Imagino que el Tribunal Electoral Federal no debe tener demasiado inconveniente para poder justificar la cantidad de horas extras que necesita.

- ¿Puede Santa Fe tener un padrón de menor calidad por no pagar el dinero exigido?

- No veo posible que existan padrones de primera y de segunda. El padrón electoral es uno y se elabora con datos que proporcionan los registros civiles provinciales. De modo que hay un trabajo previo ya desarrollado y luego sí, se actualiza con modificaciones asociadas a los decesos o cambios de domicilio. Pero el tema es muy sencillo; la Secretaría Electoral federal tiene que informar qué tiempo demanda el trabajo adicional, qué partidas recibieron de la Cámara nacional, cuántas horas extras necesitan… Me parece que debe ser muy simple poder explicitar y dar cuenta del trabajo que hay que hacer y de ese modo, sería muy fácil llegar a una solución.

