Cande Lecce, la supuesta amante de Mauro Icardi, contó su verdad: “Me enamoré”

El fin de semana siguió intenso para el futbolista Mauro Icardi. Este viernes en un vivo de Instagram, su esposa, Wanda Nara, confirmó que están nuevamente separados, él se enfrentó con “Pochi” de Gossipeame, una cuenta de Instagram que lo acusó de haber engañado a la mediática cuando viajó a Buenos Aires en su última visita al país. Y ahora, Cande Lecce, la supuesta tercera en discordia rompió el silencio.

Primero, en Entrometidos, el programa que conduce Carlos Monti por NET TV, compartieron los audios que Cande le mandó a Pocchi de Gossipeame relatando los hechos. No obstante, la promotora lejos de quedarse callada salió a hablar en sus propias redes sociales. Primero escribió: “Cuánto circo y cuánto payaso. Ya no me sorprende todas las veces que te creí. Que lástima como te da la cara para intentar limpiar tu imagen, uno se tiene que hacer cargo de lo que hace en la vida. Piden pruebas, las tienen a la vista. Pero claro no alcanzan y las quieren ensuciar. Sería muy cínica para inventar con tanto detalle. ¿Qué pasa, se cayó la careta? Ya voy a hablar, y voy a contar mi verdad”, remarcó indignada.

Luego, través de sus historias de Instagram, Cande se grabó por primera vez y salió a hablar del vínculo que según ella tuvo con el futbolista. ”Bueno, la verdad no sabía si salir a hablar o no. Yo tengo muchas cosas para perder, mi trabajo por ejemplo que ya está y me cuesta mucho esto. Si quieren juzgar a alguien que se enamoró, me pueden juzgar tranquilamente. Yo lo conocí en octubre del año pasado, fuimos intercambiando me gusta y empezamos a conversar como dos personas comunes que se están conociendo”, comenzó diciendo la promotora. Y enfatizó: “En todo momento el me decía que estaba soltero, me decía estoy solo. Y cuando yo salgo a hablar por primera vez, que fue algo efusivo y porque soy taurina, fue cuando salió otra chica a decir que él le había hablado”.

En tanto, la promotora aclaró que se enamoró de Icardi: “Vi que le estaba escribiendo a todas y eso me puso mal. Nos pasa mucho a las mujeres, creemos que somos las únicas y claramente no somos las únicas. Después pasó todo ese jueguitos del te bloqueo, te desbloqueo y yo me sentí muy triste la verdad, imaginate te estás conociendo con alguien y de repente pasa todo esto que claramente yo no podía manejar”.

“Yo ahí corto todo y lo bloqueo, no pude más nada hasta que el 23 de marzo él me llama y me dice: ‘Cande desbloquéame’. Yo ahí lo desbloqueo y él me dice que quería tener una conversación conmigo, que no quería terminar así. Yo le digo que sí que está bien. El 25 recibo otro llamado de él y me dice estoy yendo a buscarte. Lo primero que pensé es que era una joda, cómo va a venir hasta acá dije, imposible”, aclaró. Y sumó: “Me hizo guardar el teléfono en la cartera, no lo podía sacar. Pero justo llamé a mi mamá porque le conté que me estaba yendo y ahí fue que le saqué la foto”.

Lecce se ocupó de describir la situación, ella sostiene que la pasó a buscar, que llegaron a Puerto Madero a los departamentos de un amigo de Mauro donde había sushi y sanguchitos. “Aproveché para comer algo y tuvimos una charla re linda, él me pidió disculpas por sus formas, yo también porque entendí que no estuvo bien y había sido la manera y después me dijo que se tenía que ir”, contó.

“Me quedé haciendo tiempo en el departamento para esperarlo, pero no volvió me fui a pasear un rato y me saqué un pasaje en micro que me lo pagué yo. Cuando llego a mi casa vi que me había bloqueado de todos lados y, después, cuando salió que estuvo en Masterchef y todo me angustié. Hablé con Pochi porque tengo buena onda y le conté sin ser consciente de que después se iba a filtrar”, concluyó Lecce. En tanto, Icardi salió a desmentir sus declaraciones y compartió varias capturas en su cuenta de Instagram de su galería de fotos donde argumentó que en esos días y horarios estuvo en otro lado.

FUENTE: INFOBAE.COM