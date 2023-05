Jey Mammon volvió a las redes sociales y recibió el apoyo de varios famosos

“Festejando el cumpleaños de mi mamá, Ana María, en familia. También hoy es el día de la madre en Uruguay, Chile, Perú, Colombia y muchos países más. Feliz día para todas las mamás. Las quiero”, escribió Jey Mammon en un posteo de su cuenta de Instagram, en el que compartió dos fotos de la celebración junto a un corazón. Y, rápidamente, la publicación de llenó de comentarios de todo tipo.



Entre los famosos que le mostraron su cariño al exconductor de La Peña de Mori estuvo Florencia Peña, quien le puso un efusivo: “Te quierooo”. Pero la actriz recibió muchas respuestas de usuarios que la cuestionaron por apoyar al hombre al que Lucas Benvenuto denunció por abuso sexual cuando él era menor de edad, en una causa que la Justicia declaró prescripta. Y le marcaron la actitud completamente diferente que había adoptada frente a Juan Darthés, denunciado por violación por Thelma Fardín.



Cabe recordar que este sábado, se conoció la noticia de que el exprotagonista de Patito Feo había sido absuelto por la justicia brasilera, a pesar de que se hubiera comprobado el abuso según lo que relató Fardín en conferencia de prensa. Y Benvenuto le manifestó su apoyo a la actriz desde sus redes sociales, donde compartió la foto de Thelma y expresó: “Esto no nos adoctrina. Acá estamos. Te abrazo”.

El posteo de Jey también recibió un emojie de corazón de Luli Salazar, Julieta Ortega, Grecia Colmenares y Lula Rosenthal, que también fueron cuestionadas por algunos internautas, y un saludo para la madre de Mammon y para él por parte de Nara Ferragut, Jimena La Torre, Gabriel Schultz, Oscar Mediavilla, Roberto Piazza, Antonella Menem, Emiliano Rella y Alejo García Pintos. Por lo demás, los comentarios limitados solo para los seguidores se dividieron entre quienes repudiaron al conductor y quienes pidieron por su vuelta al programa de Telefe.

Cabe señalar que, hace dos semanas, se vivió un momento incómodo en el ciclo que actualmente está bajo la conducción de Georgina Barbarossa y Jésica Cirio, cuando desde la tribuna virtual una familia mostró un cartel pidiendo la vuelta de Jey al programa mientras cantaba Antonio Tarragó Ros. La imagen fue sacada del aire rápidamente. Sin embargo, Mammon se encargó de replicarla en sus redes sociales. “El chamamé habla en primera persona”, puso junto al video de ese momento.

Tras la denuncia por supuesto abuso sexual, el presentador televisivo se tomó un tiempo alejado de los medios y viajó a España. “No me escapé del país. Me fui de vacaciones, me fui a descansar y a ver amigos. ¿A dónde más voy a volver si no es Argentina? Y acá estoy, volví porque es mí país, porque vuelvo a mí casa. Estuve fuera unos días, me fui a relajar un poco y ahora estoy de vuelta”, insistió una y otra vez Jey en su regreso a Buenos Aires. En las últimas entrevistas que brindó, en tanto, amenazó con iniciar acciones legales contra quienes lo señalaron en los medios sin una condena por parte de la Justicia. Y dijo que estaba listo para volver a la televisión, aunque lo más probable es que no sea en el canal que lo tenía contratado y al que también podría llegar a demandar, según dio a entender el abogado Fernando Burlando.

FUENTE: INFOBAE.COM