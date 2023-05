Thelma Fardin criticó a la Justicia: “Si me hubiera violado después, Darthés estaría enfrentando una condena”

Thelma Fardin volvió a hablar tras la conferencia de prensa del sábado después de que la Justicia de Brasil absolviera a Juan Darthés en la causa que le inició por abuso sexual.

En diálogo con Intrusos (América), la actriz se mostró agotada por la batalla judicial, pero dispuesta a seguir adelante. “Estoy cansada, pero fuerte y optimista, porque me rodea un equipo de personas serias, profesionales y grandes que no me permiten bajar los brazos en una causa que ya me trascendió a mí en muchos sentidos”.

Aunque admitió que el recorrido no fue fácil porque a lo largo de estos años hubo gente que la juzgó o se animó a opinar si le creía o no, señaló que elige quedarse con lo bueno. “Trato de mirarle el lado positivo de las cosas que sí conquistamos, que por supuesto muchas veces la Justicia es al último bastión al que podemos acceder”, reflexionó.





Fuente: TN