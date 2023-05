Lauty Gram halagó un baile de la China Suárez y encendió las redes: “Te salió re lindo”

La China Suárez y Lauty Gram alimentaron los rumores de romance con un curioso ida y vuelta en las redes sociales. Es que, hace una semana, la actriz fue vinculada al joven cantante luego de haber sido vistos en una fiesta.

Este domingo por la tarde, la ex Casi Ángeles subió a su cuenta de TikTok un video bailando en la fiesta Bresh la canción “Vida gangster”, uno de los temas más conocidos del artista de 21 años. La reacción de Lauty no tardó en llegar y no dudó en halagarla con un comentario: “Te salió re lindo”.

Luego de esa respuesta del cantante, la China no se guardó nada y también lanzó un piropo. “Temazo”, le respondió ella haciendo referencia a la canción que usó para bailar en el vip del evento al que también asistieron Wanda Nara y Rusherking.

El gesto no pasó inadvertido entre los seguidores que comentaron con todo tipo de ocurrencias. “Lauty en modo ‘Dale, primo, que es ahora’”, “Amo que no le importe nada”, “Yo dándoles de qué hablar a los que no me soportan”, “Qué mujer más linda, y que se sepa el baile de Lauty Gram”, “Es que yo la amo, la amo, jajajaja”, “Tirando indirectas ella”, “Justo esta canción”, fueron algunos de los comentarios.

Fuente: TN