María Becerra, íntima: la divertida anécdota con Vin Diesel, su relación sana con Rei y por qué le cuesta hacer amistades

“Terminé desafiando el destino. O el destino me desafió a mí y yo pude llegar a donde siempre creí que iba a llegar”. En el mejor momento de su fulgurante carrera, María Becerra mira el espejo retrovisor de su vida y plantea la duda existencial con una inocencia que sorprende. No parece propio de la artista que se muestra avasallante en la era de las plataformas y las reproducciones, ubicada siempre a tope de los rankings y consolidada a nivel mundial en la industria de la música. Y que tiene solo 23 años.

Sin embargo, durante la entrevista con Teleshow María se muestra cálida, simpática, divertida y sincera. Una joven con sueños, inseguridades, angustias y alegrías como cualquiera de su edad, y con una transparencia que deja ver su esencia de barrio, de familia numerosa y contenedora. Pero también María es La Nena de Argentina, una número uno en el mundo y cuando se la escucha hablar parece que ni ella es consciente de todo lo que logró. Como si estuviera relatando una película ajena cuando en realidad es ella la protagonista de su propia historia, de presente auspicioso y futuro sin límites.

María es una adolescente que creció en la zona Sur de la provincia de Buenos Aires, que soñaba con ser artista y que hoy está sentada en un junket de prensa para hablar nada más ni nada menos que de “Te cura”, la canción que compuso para el soundtrack de Rápidos y Furiosos X. El tanque de Hollywood es furor en todo el mundo y le regaló anécdotas increíbles con su protagonista Vin Diesel. Pero más que rápida y furiosa, María es pausada y reflexiva, y aquí se anima a confesar sus miedos, a hablar de la relación con su novio Rei, a deshacerse en elogios para su familia y a explicar la frase viral en la que afirmó que no tiene amigas mujeres.

—¿Cómo te convocaron para ser parte de la banda de sonido de Rápidos y Furiosos X?

—Nos llegó la propuesta hace unos meses cuando estaba trabajando en México. La verdad que la grabamos a las apuradas, iba a ser una canción con otras dos artistas, pero les gustó tanto que me dijeron que querían que la hiciera sola. Yo escribí mi verso, quería escribir mis coros, lo mandamos y la verdad que todos los cambios fueron bien recibidos así que estoy contenta porque tiene nuestro verdadero sello, nuestra impronta.

—Cuando me enteré que tenía la nota fui a un local de ropa a comprar unas cosas, y estabas sonando vos; después me fui a encontrar con unas amigas y sonaba tu canción; ahora venía en el auto y otra vez María Becerra. ¿Sos consciente del boom que está teniendo La Nena de Argentina?

—Y yo siento que es algo zarpado. No sé si soy tan consciente, te lo digo. Siempre trato de estar trabajando, tenemos muchos logros, pero hay que seguir, no hay que desviarse, no hay que confiarse tampoco, porque soy consciente de que es todo muy efímero y de que pueden pasar muchas cosas. Entonces, creo que hay que estar bien centrada, pero sí, como vos decís, cada vez que llego a mi país me escucho en los locales de ropa, me escucho en los taxis, en los autos que pasan por la calle y eso me pone súper feliz.

—Ahora estuviste en Miami con los protagonistas de la peli, y Vin Diesel habló de vos. ¿Cómo te sentís con eso?

—La verdad que fue algo zarpado. Él es un copado, un divino, una persona muy genuina. Michelle Rodríguez también, una persona increíble. Pero con él en especial, viste, conecté mucho. Tuvimos una charla fuera de las cámaras y nos cagamos de risa un rato. Me invitó a la premiere de Roma y yo le dije que no podía, que me tenía que venir a la Argentina. Pero él insistía y estuvo a punto de llevarme a Roma porque quería verme en la premiere. Realmente conectamos mucho.

—Incluso vi también que en ese video llegó J Balvin, que tienen re buena onda, y él te dice que no le contestaste un mensaje... ¿Cómo que no le contestaste un WhatsApp a J Balvin?

—De verdad así fue la situación (risas). Yo le había hablado antes porque le dije voy a andar por Medellín y por Miami y él me dijo que iba a estar en Nueva York, que no nos íbamos a poder encontrar. Resulta que cuando me estaba por ir de Medellín, me mandó un mensaje y yo ya estaba en el avión, no le puedo contestar. Y no se pudo dar el encuentro. Pero él siempre que me ve me dice que no le contesto los mensajes ni las llamadas y está bien, soy difícil de ubicar a veces. Aunque siempre contesto, con delay, pero contesto.

—También estuviste en la entrega de los Premios Gardel, cantaste la canción “Desafiando al destino” y se la dedicaste a tus papás. ¿Vos creés que desafiaste tu propio destino?

—¡Uy, qué pregunta profunda! Yo siento que sí. La verdad que... O sea, por un lado, siento que siempre estuve destinada a esto, pero, por otro lado, siento que también tuve muchas dificultades en el medio. Cuando hacía gimnasia artística, hubo muchas personas en mi camino que me dijeron que yo no iba a llegar a ningún lado, que no estaba destinada a eso, que me dedicara a otra cosa. Y en un punto creí que mi destino no era este. Entonces, con mucho esfuerzo y con todo, terminé desafiando el destino, o el destino me desafió a mí, en realidad, y yo pude llegar a donde siempre creí que iba a llegar, a pesar de los obstáculos y de que, en un punto, creí que no era lo mío. Sin embargo, me tuve la confianza, trabajé y hoy en día puedo estar acá.

—¿Y quiénes sí te bancaron? ¿Tus papás?

—Sí, mi papá y mi mamá siempre. Tengo recuerdos de mi mamá llevándome a una escuela de canto en la calle Talcahuano, que yo estaba becada. Íbamos tres veces por semana, dos horas de bondi, el tren, el subte, me llevaba a la academia, me esperaba afuera porque no se podía esperar adentro. Es una zona peligrosa, muchas veces le robaron y ella igual se quedaba estaba ahí, esperándome. A veces terminábamos a las 10 de la noche, el tren ya no pasaba más. Muchas complicaciones, pero sin embargo, ella siempre al pie del cañón, llevándome a los castings, a las audiciones...

—Por eso también ese agradecimiento en los Gardel...

—Sí, yo de todas las formas que puedo les agradezco. Quizás a veces no tan verbalmente porque también siento que el no nombrarlos es una forma de cuidarlos. Yo no quiero que por ahí la gente empiece a saber cuáles son sus caras. Mis papás son gente normal, andan por la calle, van al supermercado, tienen sus trabajos. Viajan en bondi, como todo el mundo. Y me da miedo que sus caras o sus nombres sean tan conocidos.

—Entre las personas más importantes de tu vida pienso que también en tu novio, Rei ¿Cómo fue cuando le contaste del proyecto?

—Él es fanático de todo lo relacionado a las carreras, a los autos, tiene un disco que se llama Racing y todas las canciones son temáticas de autos. Él es mecánico. Su papá también, se crio en un taller mecánico. Y yo sabía que era uno de sus sueños. No me acuerdo si fue su mamá o la vestuarista que me dijo que hacer una canción para Rápido y Furioso o aparecer en la película era uno de sus sueños.

—Me muero y vino la novia...

—Y vine yo y lo hice.

—”Amor, me tocó a mí...”

—Claro. Se lo conté súper ilusionada, y él no lo podía creer. Cuando estaba con Vin Diesel, le mandaba fotos y él estaba en un cumple, feliz por mis logros, porque realmente él es una pareja, y lo digo con toda la seguridad del mundo, no es de esas típicas parejas que quizás compiten con vos, ¿viste? O no se alegran por tus logros.

—Porque trabajan en lo mismo.

—Claro, él realmente comparte mi felicidad, se pone feliz por mí. No es nada competitivo, es una relación muy sana.

—Y se ven poquito supongo, porque vos viajás por el mundo, él también está con su carrera. ¿Cómo llevan eso?

—Nos vemos poco pero hay mucha confianza, y yo creo que eso es lo primordial. Él toca en boliches todos los fines de semana y es un ambiente complicado, de repente está en el camarín preparándose y todas las chicas que están en el VIP quieren ir a su camarín o lo invaden. Yo sé cómo es el ambiente y sin embargo duermo tranquila, porque sé cómo es él. Somos dos personas respetuosas, hablamos libremente de las cosas y si en algún momento sucediera algo, yo sé que lo hablaríamo. Antes de lastimar al otro, nosotros realmente siempre optamos por la charla y por no juzgarnos.

—Te escucho hablando con mucha seguridad de tu pareja, te escucho cantar en “Te cura” con mucha potencia. ¿Cómo sos como mujer? ¿Sos segura?

—Tengo mis días, creo que como todo el mundo. Porque todo lo del amor propio, lo de la confianza, la autoestima, es un proceso y me parece súper válido. Hay días que me levanto y me siento una reina y hay días que soy una reina pero con la corona un poco chanfleada, pero la verdad que he cambiado mucho también. Antes me autoboicoteaba todo el tiempo, tenía una dismorfia corporal muy grande también, muy baja autoestima y la verdad que lo laburé muchísimo y hoy en día no me pasa nada de eso.

—La otra vez te escuché decir que no tenías muchas amigas... ¿Cómo qué María Becerra no tiene amigas? Yo te acabo de conocer y me postulo, sos un amor.

—Gracias, vi que salió en todos lados (Risas). Mucha gente también lo tomó a mal porque creyeron que no estaba contando a las amigas de la industria. Y sí es cierto que tengo amigas de la industria, pero si vos me preguntás, en mi grupo de amigas, no están, y es una realidad, y no lo voy a caretear. O sea, yo sé que les encantaría decir que mi grupo de amigas es tal, tal y tal. Y somos un grupo de cuatro amigas famosas. Pero no.

—Claro. Se llevan bien como colegas.

—Nos llevamos súper bien y yo les tengo mucho amor, mucho respeto y es recíproco. Y es tan real que ni siquiera es de juntarnos y tirar una story, ¿entendés? Entonces la gente piensa que no nos vemos, que no nada, pero lo dejamos para la intimidad y para lo que realmente es la amistad. Y mucha gente también pasó eso, que se sintió apenada, pero realmente yo siempre me crie muy sola. Tengo hermanos, muchos hermanos, tengo 90 primos, realmente 90. Y mi familia son mis amigos. Yo vivo con mi hermana. Mi hermana es mi mejor amiga, cuando me pasa algo, se lo cuento a ella, mi mamá también; me crie así y es algo que nació desde que soy chica.

—También contaste que sufriste bullying

—Sí, siempre lo digo, me excluyeron mucho en el colegio. Pero siempre me bulinearon, también en la escuela de canto, en gimnasia artística, en todo lo que hacía; era el centro, porque era la más debilucha, me criticaban mucho, me excluían. Entonces, era muy de ir al recreo sola, de estar en la escuela de canto sola. Además es un ambiente muy competitivo. Yo iba a los casting y el grupito de las bailarinas y las que cantaban, que eran súper desenvueltas, tenían algo contra mí muy heavy, y yo no me sentía parte. Entonces, llegó un punto que estaba tan sola que me dejó de incomodar. Yo no tengo la necesidad de estar en una mesa y forzar una charla y querer hacerme amiga porque me siento re cómoda en el silencio y me relaciono de otra forma con la gente. Y sí, es verdad que me cuesta hacer amistades, no conecto tan fácil. Mis amistades son contadas con los dedos; son muy pocas pero son reales.

