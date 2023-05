Se viene la boda de Cande Molfese y Gaston Soffritti: “Cerramos para octubre del año que viene”

Cande Molfese y Gastón Soffritti están en pleno auge de su relación de novios. La pareja de enamorados se va a casar y la propia actriz ya confirmó la fecha de la boda.

En una charla radial con Catalina Dlugi en la Once Diez, Cande adelantó algunos detalles de cómo será la celebración y como están con los preparativos de la boda de los creadores de Loft.

“En principio, la fecha que cerramos es en octubre del año que viene. No tenía tan en mente casarme, pero sí fui partidaria de celebrar el amor, La verdad es que Gasti me lo propuso y le dije que sí, pero no soy de esas novias que andan pensando en el vestido y esas cosas, comentó la futura señora de Soffritti.

Luego, Cande Molfese contó algunas de sus experiencias en el amor y como cruzarse con Gaston Soffritti le marcó un antes y un después en su vida.

Fuente: caras.perfil.com