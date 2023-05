Beto Casella fue convocado para hacer de stripper: “Lo estoy analizando”

La noticia la dieron a conocer Adrián Pallares y Rodrigo Lussich en el segmento Las Bombas de Socios del Espectáculo. Y, aunque a muchos les podría parecer disparatada, fue el propio protagonista el que salió a confirmarla mediante un audio que envió al programa de ElTrece. ¿De qué se trata? Ni más ni menos que de una particular convocatoria que recibió Beto Casella.

“Estamos en condiciones de afirmar que quien fue convocado para una versión teatral de Full Monty o Sin Vergüenzas y desnudarse en el escenario es Beto Casella... y esto es una bomba”, anunció Lussich junto al equipo del programa que integran Paula Varela, Virginia Gallardo, Mariana Brey, Nancy Duré y Fabián Cerfoglio después de dar una serie de pistas de lo más divertidas. Y todos se pusieron a bailar. Incluido el conejo Pepe Pompín, que había parodiado el streptease que debería realizar el conductor de Bendita si aceptara la propuesta.

Enseguida, se escuchó la voz de Casella confirmando la primicia. “Efectivamente me llamó el director Diego Rinaldi para sumarme al elenco de este clásico del cine y hemos hecho incluso una prueba de baile”, comenzó diciendo Beto. Pero reconoció: “El tema es que salen desnudos y estoy viendo porque es una tema la desnudez, sobre todo a cierta edad, no es que haya que ponerse en forma de stripper porque justamente estos tipos no lo son, pero hay pudor”.

¿Si va a aceptar la propuesta o no? “Ahí estoy, lo estoy pensando, lo estoy evaluando, la propuesta está linda y yo lo agradezco, pero yo no lo definí todavía, no sé si me veo bailando Donna Summer en un escenario con 200, 300 personas mirando y uno solo con medias puestas”, explicó el conductor de 63 años.

Cabe señalar que la obra está basada en la película inglesa estrenada en 1997 con dirección de Peter Cattaneo, que cuenta la historia de un grupo de amigos que agobiados por el desempleo deciden convertirse en strippers para ganarse la vida desnudándose. Sus protagonistas eran Robert Carlyle, Mark Addy, Hugo Speer, Paul Barber, Steve Huison y Tom Wilkinson.

En la Argentina, en tanto, ya hubo una versión teatral llamada Sin Vergüenzas, adaptación local de la obra Ladies Night escrita por Stephen Sinclair y Anthony McCarten que se inspiró en el film Full Monty y fue llevada adelante por Nicolás Vázquez, Daniel Aráoz, Marcelo De Bellis, Fernando Lúpiz, Alejo Pintos y Claudio Torres, dirigidos por Roberto Antier. En esta oportunidad, en tanto, además de Casella fueron convocados hasta el momento Cristian Sancho y el Tucu López.

Cabe recordar que, hace unos días, Beto fue noticia hace unos días cuando Marixa Balli dio detalles de su relación con él en LAM. “Lo menciono solo porque lo dijo ella sino yo no hablaría nada. Vi que estuvo muy cariñosa. Lo nuestro no fue una cosa puramente sexual, te diría que hubo amor”, reconoció el conductor después de que la angelita contara la historia.

Y explicó por qué se terminó el noviazgo: “Creo que lo terminó ella porque había mucha presión de la familia, me parece. Ella era una bailarina clásica del Colón y yo era un chico de Haedo. Así que muy bien no le caí a la familia. Con las dos veces que me vieron, les alcanzó y yo lo sentí porque la primera vez que estuve fue de amabilidad y la segunda fue todo más seco”.

Con informacion de Infobae.