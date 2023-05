Romina Uhrig reveló cuántas cirugías se hizo y contó de cuál se arrepiente: “Cometí un gran error”

Días después de haber contado que fue víctima de abuso cuando tenía ocho años, Romina Uhrig volvió a abrir su corazón y reveló cuántas cirugías estéticas se hizo y por qué. La exparticipante de Gran Hermano 2022 (Telefe) se sinceró en diálogo con Georgina Barbarossa y confesó que en su juventud se sentía “insegura” con su cuerpo y eso la llevó a tomar decisiones que luego le pasaron factura.

Tal como dijo en su video de presentación en el reality, la exdiputada reconoció haber pasado por el quirófano en más de una oportunidad. “Yo me hice varias cirugías”, admitió tras la consulta de la conductora de A la Barbarossa (Telefe).

La “hermanita” detalló cuáles fueron esas intervenciones: “Me hice la de las mamas porque tuve tres nenas, me levanté, y después me hice la abdominoplastía”. Y explicó: “Como no tengo muy linda piel, me había quedado muy feo lo que es la panza y las mamas”.

En ese sentido, Romina se arrepintió de haberse sometido a una rinomodelación: “Cometí un error grande por querer verme mejor. Me había hecho lo de la nariz, que te pinchan y te la levantan... bueno, me había quedado una cosa acá y me tuvieron que sacar todo ese relleno, se me cayó la punta. Tuve que operarme”.

La exlegisladora pidió a los televidentes que sean conscientes a la hora de realizarse una cirugía estética y conocer bien el trabajo de los profesionales primero. “Es muy importante un médico de confianza”, remarcó.

