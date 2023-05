Evaluna Montaner habla de su embarazo: “Mi papá al comienzo estaba en shock”

La artista multifacética e hija de Ricardo Montaner, Evaluna se ha hecho un nombre propio en la industria como actriz, directora, cantante. Y ahora se estrena como voice over, dándole vida a Xochi, una tierna mariposa monarca en la película animada Koati. Producida por Sofía Vergara, la producción cuenta con la música de Marc Anthony y un gran elenco hispano.

La relación de Evaluna con el cantante Camilo Echeverry ha sido el mayor centro de atención de sus fans, quienes han tenido la oportunidad de enterarse de los detalles de la pareja por medio de canciones, videos musicales y redes sociales. Infobae entrevistó a la artista para enterarse de algunos detalles extras.



Índigo, su nueva faceta

Evaluna es la directora de videos de su esposo, Camilo. El anuncio del embarazo se hizo a través del sencillo de ambos llamado Índigo. Causando revuelo, conmoción e impresión, las estrellas ya han arrasado con algunos tabloides y números. Más de 20 millones de vistas en menos de dos días desde su estreno, ocupando el primer lugar en más de 15 países.

Sin embargo, no todo ha sido color de rosas. Inicialmente, experimentó lo que muchas madres primerizas vivencian como náuseas y antojos: “(Fue) horrible. Yo no quería comer nada, solo mandarinas, pepinillos y cebollitas de vinagre. Me puse las pulseras de motion sickness (mareos), aceites esenciales, el de menta me ayudó mucho y Camilo me cuidó muchísimo”, confiesa la futura mamá.

Esta noticia se ha convertido en tendencia. No es para menos: la pareja se ha ganado el cariño de sus seguidores desde que han publicado videos en YouTube donde han contado el proceso de su relación sentimental y otras infidencias. Sin embargo, todos han quedado con la intriga de saber sí Índigo es el nombre de una niña o niño, por lo que ella afirma de manera convincente: “No planeamos revelar el sexo del bebé. A esperar unos mesecitos más y ya...”. Hecho que causará aún más curiosidad para el público, quienes especulan que cursa el cuarto mes de gestación.

Al ser la menor de la familia Montaner, es esperable que sus padres como sus hermanos hayan centrado la mayor parte de su atención. Esta inesperada noticia de su embarazo también causó una reacción confusa, pero tierna, tal como se deja ver en el video oficial de Índigo. “Mi papá al comienzo estaba en shock, pero ahora todos están demasiado contentos. Creo que lo van a poder disfrutar más, compartirlo con todos, porque tenían que guardar el secreto”, cuenta Evaluna.

La versatilidad de Evaluna

El rubro artístico de la menor del clan Montaner cada vez sorprende más al público. Y es que Evaluna no se encasilla con una sola profesión. Con su versatilidad ha demostrado que es capaz de liderar en cualquiera de los campos. Desde ser actriz de Club 57 de Nickelodeon hasta ser la conductora de La Voz Colombia (2013), su rol en el entretenimiento va creciendo a pasos agigantados.

También parece repetir el patrón profesional de Marlene Rodríguez, su madre. Eva −como tiernamente la apodan− desde que tiene uso de razón vio a su mamá dirigir los videos de su papá. En varias ocasiones, ella ha resaltado que su modelo a seguir, tanto en lo personal como en el de directora, es el de Marlene. Tanto que en su memoria habitan algunos de los recuerdos de infancia en el que ella se despertaba para escoger la ropa del set y acompañar a su madre. “Salí a ella, que es una súper directora. Ella es directora de los videos de mi papá. Y así empezó mi carrera de directora de los videos de Camilo”, destaca.

Con “No te vayas” (2018) y “Tutu“ (2019) de Camilo empezó a figurar como la protagonista, mientras Marlene Rodríguez dirigía el vídeo oficial. Desde allí estaba acercándose a la posibilidad de heredar el rol de su mamá. Pero no se tardó mucho, ya que su estreno como directora fue con el dueto de Kany García con Camilo en la canción “Titanic” (2020).

Luego dirigió “Bebé” (2020) y “Millones” (2020), también de su esposo. Hecho que ha sorprendido a muchos por sus habilidades en dirección audiovisual. Con respecto a esto, dice: “Sí, soy su directora, porque él es celoso con eso”, y entre risas afirma que planea seguir siendo la responsable de los vídeos de Camilo.

Sus inicios como cantante fue impulsado por su papá colaborando en la popular canción cristiana “Gloria de Dios” (2012), donde sorprendió a miles de oyentes con su capacidad vocal alcanzando notas altas de forma potente, pero angelical. Posteriormente en solitario interpretó “Si existe” (2013), “Yo me salvé” (2014) y “Me liberé” (2018).

Aún así, no ha dudado en colaborar con sus hermanos y hasta con el mismísimo Camilo en canciones como “Por Primera Vez”, “Machu Picchu” y ahora, la mencionada “Índigo”. Sin embargo, ella parece no detenerse en ninguna de sus ocupaciones como cantante, actriz y directora. “Todas me gustan. No sé cómo haré cuando tenga la panza gigante, pero creo que, por ahora, la actuación estará en pausa, pero todas me encantan muchísimo”, asegura.

Koati, su estreno como voice over

Una propuesta animada llegó a las pantallas del cine ayer, bajo el título de Koati. Con una trama interesante para niños y diseñada para concientizar sobre la importancia de la naturaleza, medio ambiente y las conservaciones de diferentes especies.

Esta realización audiovisual animada cuenta con la participación de múltiples artistas e influencers latinos, entre ellos Evaluna, quien prestó su voz a Xochí, una mariposa tierna, que refleja una auténtica personalidad, arrolladora, tal como el de la intérprete de “Índigo”. “Estoy muy contenta de ser parte de esta película. Es la primera vez que hago voice over, pues casi siempre lo hacía en videos caseros”.

Su apuesta por la actuación en cine nunca fue por lo bajo. Es la segunda vez que comparte set con Sofía Vergara una producción cinematográfica. La primera fue Dos locas en fuga (2015), en la que Vergara protagonizó con Reese Witherspoon, mientras que Evaluna encarnó a Teresa Cortez. “Es la segunda película que hacemos juntas. Totalmente diferente. Qué bendición poder ver otra vez una película de nosotras (Sofía) en pantalla grande, tanto en inglés como en español”, afirma la actriz de Koati.

