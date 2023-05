Inquietud en las mesas: inflación, dólar y lo que vendrá tras las elecciones

Con elevado y creciente activismo, virtual y presencial, el mercado financiero sigue reuniéndose para discernir lo que vendrá. Así casi con asistencia perfecta, a pesar del finde XXL, cónclaves, “zooms”, reuniones y charlas se nutrieron con la participación de conocidos gurús locales y de gestores internacionales en las vísperas del sol del 25.

¿Qué se escucha en estos encuentros? El humor ha cambiado respecto de abril, que de por si ya era cauteloso. El tono de las charlas no es el mismo. No porque los inversores no estén “haciendo plata” sino porque hay mucha inquietud con el día después de las elecciones y lo que ocurra en 2024 y 2025.

Si bien hoy nadie se atreve a pronosticar una hecatombe hiperinflacionaria, un economista argentino con trayectoria internacional y que hace años se desempeña en un fondo californiano señaló que hoy la situación era de prehiperinflación, y que un escenario de desmadre podría tardarse uno o hasta dos años.

La existencia de un overhang (excedente monetario) es muy importante y encima la demanda de dinero sigue muy débil. Un posible estallido hiperinflacionario dependerá de las medidas que se tomen, de las cuales desechó la dolarización.

Al respecto, una consultora con un monitoreo constante de los precios internos anticipó que el IPC de mayo venía muy calentito y podía escalar a dos dígitos. En esa línea hay consenso de que en 2024 la inflación anual será más alta que la que este año, sea cual sea el plan de estabilización que se encare. Un dato para quienes negocian paritarias o están confeccionando presupuestos para el año que viene.

El economista jefe de una legendaria gestora local, que en los 80 tuviera lazos con un gigante histórico de Wall Street caído en desgracia una década atrás, dijo en voz alta lo que muchos callan: las últimas encuestas, por más que nunca terminen siendo certeras pero contribuyen al clima político, han traído la peor noticia de todas, el triple empate (protagonizado por el líder libertario Javier Milei, hoy públicamente rodeado de la crème del CEMA fundador, Carlos Rodríguez y Roque Fernández). De concretarse este escenario en las PASO y sobre todo en las generales, nadie sabe para dónde puede saltar el vizcachazo.

El nuevo “rulo” no estuvo ausente de la agenda semanal a pesar que se descontaba que el Gobierno no tenía más remedio de seguir restringiendo el cepo. Así con el fin de evitar las picardías que genera la intervención oficial en los dólares financieros, la CNV restringió la compra de dólar MEP y CCL con Bonares y Globales en PPT y SENEBI. Para los expertos daría la impresión que los cambios apuntan a que el BCRA pueda controlar los dólares financieros PPT con la menor cantidad de divisas posible ya que en el último mes se gastó más de u$s800 millones. También se cree que estos cambios incrementen el spread entre los tipos de cambio PPT y SENEBI. Y hablando de divisas y endeudamiento, el Balance Cambiario del BCRA de abril volvió a mostrar un aumento de la deuda comercial. Otra herencia para el próximo gobierno.

Tarde de festejos patrios, sin pastelitos ni chocolate caliente pero sí con un buen extra-brut frío que descorcharon tres conocidos hombres del mercado financiero que actúan en distintas ALyCs para celebrar su incorporación, como partners, a la fintech Invera que nació allá por el 2016. Se trata de Juan Jorge (Latin Securities), Javier Marcus (Southern Trust) y Ariel Manito (PPI). Estos tres gerentes se suman a la compañía de soluciones tecnológicas para el mercado de capitales (ALyCs y bancos) que recientemente fue seleccionada entre más de 2.000 startups como una de las 10 compañías que formaran parte de 500 LATAM en su Batch 18. El rol de esta tríada será potenciar y acelerar el desarrollo de Invera en Latinoamérica. ¿Quién es 500 LATAM? Es uno de los fondos de inversión más activos en etapa temprana del mundo con más de u$s2.600 millones en inversiones. Vía el programa Somos Lucha, han invertido en compañías como Canva, Talkdesk, Twilio, Konfio, Clip y 99Minutos, y en más de 75 países, entre ellos Argentina.

Con información de www.ambito.com