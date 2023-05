El romántico mensaje de Fito Páez por el cumpleaños de su novia, Eugenia Kolodziej

Fito Páez le dedicó un romántico saludo a su novia, Eugenia Kolodziej, quien cumple 33 años este 26 de mayo. El músico, que está hace nueve años en la pareja con la actriz, lo hizo a través de un posteo en su cuenta de Instagram, red social en la que tiene más de un millón de seguidores, y en donde publicó tres fotos en blanco y negro de ambos riéndose y disfrutando de un día de pileta. Lo curioso es que en algunas imágenes están vestidos, al menos con la prenda de arriba puesta, y no en traje de baño.

“¡Feliz cumple, polaquita del amor!”, fue lo primero que escribió el intérprete de “El amor después del amor”, popular tema que eligió también para el nombre de la serie que cuenta su vida y que semanas atrás se posicionó entre las más vistas de Netflix. “Que se den todos tus deseos y que sean junto a mí”, agregó el artista en una emotiva carta que le escribió a la joven actriz.

El posteo que Fito hizo a primera hora de este viernes y que en tan solo algunas horas alcanzó los 100 mil me gusta, concluyó: “Tantas risas, tantas noches, tantos abrazos, también tristezas y dolores. Mi compañera. Tu risa llena todo de alegría. ¡A tu lado siempre! Te amo”. Páez firmó aquel mensaje con un “Yo”, en signo de un guiño entre la pareja.

De inmediato, otros famosos como Lali Espósito, Nancy Dupláa, María Carámbula y Hernán Coronel -el cantante de Mala Fama- le dejaron saludos a Eugenia Kolodziej, quien también escribió un mensaje para el músico, a quien le agradeció el romántico saludo: “¡Te amo me queda chico, amor!”, indicó la actriz que además compartió aquel posteo en su cuenta personal de Instagram, red social en la que tiene más de 50 mil seguidores.

En marzo pasado, Eugenia Kolodziej había brindado una nota en LAM -el ciclo que conduce Ángel de Brito por la pantalla de América- en la que habló de su historia de amor con el intérprete de “Mariposa Tecknicolor”, entre otros grandes éxitos. “Nos conocimos por Facebook hace nueve años. Y pintó el amor, un día nos juntamos a tomar algo y hasta acá llegamos”, dijo sobre el músico de 60 años.

Por su parte, describió la vida cotidiana con su pareja y dijo que es “re entretenido” a la hora de conversar. “De charlar, de compartir, de todo”, consideró la actriz. Y contó que, aunque conocía al cantante, no era una ferviente admiradora suya. “Había escuchado su música y eso. Y lo había visto una vez en un recital, pero no era así una fan fan”, resaltó.

Ahora bien, ¿cómo fue aquel primer intercambio virtual de mensajes? “En realidad, le comenté una foto y él se ve que vio el comentario. Le puse: ‘Matas’. No le puse nada del otro mundo, tampoco”, consideró y agregó: “En realidad era porque mata, porque tiene una onda tremenda. Entonces, él me escribió, ahí empezamos a hablar y buena onda”, siguió.

“Cuando me escribió no le respondí, porque no aparecía como Fito Páez, tenía otro nombre. Y yo no creía que era él. Así que le clavé el visto”, hizo la salvedad Eugenia que, después, se dio cuenta que en verdad era el cantante quien se había comunicado con ella por privado desde otra cuenta, una que utiliza para su círculo íntimo y a la que los fanáticos no tienen acceso: “Pasaron unos días, stalkeé un poco esa cuenta y me di cuenta de que era él. Ahí le respondí”. Lo siguiente, es historia conocida: hace nueve años que disfrutan de su presente en pareja.

Por último, y ante la consulta sobre qué le diría al músico frente a cámara, respondió con un mensaje muy romántico: “Que lo amo con todo mi corazón”.

Con informacion de Infobae.