Damián De Santo reveló la decisión que tomó con su esposa: “Vivimos en casas separadas”

A lo largo de la historia de la farándula, varias relaciones han perdurado a pesar de crisis y otras tantas se han separado. Y cómo bien dice el dicho “cada pareja es un mundo”, esto se aplica perfectamente a la sorpresiva revelación que hizo el actor Damián De Santo en las últimas horas sobre la decisión que tomaron con su mujer para seguir juntos pero bajo ciertos términos y condiciones.

Fue este viernes en Socios del espectáculo, donde el actor fue homenajeado en el segmento los escandalones que realiza cada día Rodrigo Lussich. En un momento, le preguntaron por su relación con Vanina Bilous, vínculo que perdura hace 23 años juntos. Fue Mariana Brey quien le preguntó “cuál es la fórmula para estar tanto tiempo juntos”. A lo que De Santo contestó: “Mirá, antes de que lo digan los demás lo cuento yo. Nosotros vivimos en casas separadas, y es lo mejor”.

“En casas separadas pero bien separadas, a una distancia considerable. No es que estamos cerca. Para estar cerca vivíamos en la misma casa. A nosotros nos funciona así, es lo mejor. Primero probamos con cuartos separados y después pasamos a vivir cada uno en su casa. Fue una buena decisión que tomamos. En una pareja de 23 años se charlan muchas cosas, ya hay infinita confianza, y fueron cosas que fuimos hablando y que probamos para estar mejor, por supuesto”, sostuvo el actor sobre su matrimonio.

En cuánto a la particular decisión que tomaron, Adrián Pallares le consultó a Damián por qué llegaron a ese punto. Si ya no se aguantaban más o qué había pasado. A lo que él actor explicó: “Para nada. Es como que volvimos a estar de novios. Te dan ganas de verla, de ir, extrañás. Eso. Es como estar otra vez de novios. Cuando queremos tener sexo por ahí no usamos ninguna de las dos casas”, reconoció de manera sincera durante la nota.

Por su parte, Paula Varela que también es panelista del ciclo, al escuchar la anécdota se mostró confundida y afirmó que ella por el momento no lo haría. En tanto, Damián cerró: “¿Sabés que pasa? Que seguramente tus abuelos o tus padres te transmitieron que había que vivir toda la vida con la misma persona bajo el mismo techo y por ahí hay gente que prefiere otras opciones o tiene otras preferencias, y no está mal, hay que respetarla”.

En 1999, Damián conoció a Vanina a través de un amigo que se la presentó en un show de tango donde ella trabajaba como bailarina. Dos años más tarde de formalizar su vínculo, nació el primer hijo de la pareja, Joaquín. Cinco años después llegó Camilo. A raíz de que el actor contó que vive en casas separadas con su mujer, Nancy Duré le consultó cómo se tomaron la decisión sus hijos. ”Ellos están haciendo su vida, uno ya está estudiando en Córdoba, y el otro vive con nosotros. Yo estoy todo el tiempo en la casa, solamente que me voy a dormir a otro lado”, concluyó al respecto.

Además de su matrimonio, el actor habló de su carrera tras protagonizar varias series y películas y también contó cómo es su vida en Villa Giardino. También recordó el fatídico día que sufrió graves incendios en plena cuarantena por el coronavirus.

Con informacion de Infobae.