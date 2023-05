Dante Spinetta recordó su infancia junto a Fito Páez y reveló una promesa que nunca le cumplió: “No me olvidé”

El amor después del amor, la biopic que recrea un fragmento de la vida de Fito Páez no solo revolució la industria de la música y fue una de las más vistas en Netflix, sino que sigue regalando voces y protagonistas con ganas de rememorar viejos tiempos.

Muchos músicos y protagonistas involuntarios utilizaron sus redes sociales para expresarse sobre el guion y su aparición en aquellas horas de “ficción”, y otros se manifiestan cuando son consultados en alguna entrevista porque, vale aclarar: es un tema obligado y que genera interés todo aquello que pueda venir a ampliar un poco la historia.

Fue así que en una entrevista con Un día perfecto por Radio Metro, Dante Spinetta se subió al fenómeno, cuando le preguntaron si había visto la serie y cómo tomó la recreación de su propio hogar en la década del ochenta, cuando su padre Luis Alberto era amigo del músico rosarino y junto a su mujer lo acompañaron en una época dolorosa.

“Me gustó la serie de Fito porque me hizo acordar mucho a mi infancia, mortal, yo era bastante hinchapelotas”, contó entusiasmado. “Vivíamos en una casa chica donde estaba todo mezclado. Mi viejo cocinando pizza siempre, mi vieja también. Nosotros éramos tres en ese momento, hasta que nació Vera”, agregó.

La serie lo toca tan de cerca que en una de las escenas se ve como Fito conoció a los hijos del cantante: Dante, Catarina y Valentino. “Fito era como un tío para nosotros. Llegaba con su cabello largo, sus anteojos y esa icónica campera con cierres, igual que en la serie. Eso lo hicieron muy bien”, recordó el cantante que también contó que sus padres estaban muy comprometidos en ayudarlo y lo contenían con afecto en su hogar.

Entonces Dante contó algunos detalles de la relación que lo unía al rosarino. “Nosotros dormíamos los tres hermanos en un cuarto, porque Vera todavía no había nacido y Fito se sentaba en una sillita y nos contaba cuentos de viajes. Fito me había prometido que me iba a comprar una campera igual a la de él, con cierres. ‘En New York venden’ me dijo y nunca me la compró”, dijo y aprovechó para pasarle factura, a casi 40 años de ese suceso. “Me debe una campera Fito, no me olvidé”, cerró con gracia.

Otros protagonistas involuntarios salieron a dar su opinión sobre la serie. La expareja de Páez, Fabiana Cantilo que dijo: “Yo, además de hacerle los coros a Fito y a Luis, tenía una vida y una carrera. Entre todo ese quilombo yo componía, ensayaba, tenía bandas y grababa discos”, dijo antes de enumerar sus trabajos. “Yo tenía talento, obviamente”, agregó y aseguró que, aunque tiene claro que la serie es el punto de vista de Fito, “ya que estoy tan presente, les digo que yo tenía una vida también”, remarcó.

Por su parte, el otro gran amor de Fito, y en quien estuvieron inspiradas varias de las canciones del disco emblemático que la da nombre a la serie, Cecilia Roth también se expresó: “Hablamos con Fito para que las cosas sean lo más cercanas a la realidad posible.

Andrés Calamaro también dio su veredicto: “Vi la serie EADDA y quedé desvelado porque estaba ahí, en todos esos locales y estudios de grabación. También es una serie de mi vida y la de otros que permanecemos laterales o invisibles en la ficción. Mientras veía pensaba en nuestras vidas paralelas”, escribió el autor de “Flaca”, captando el pulso de la obra. Y comparó: “Mi recuerdo es más psicodélico, luminoso, colorido, erótico y peligroso. Buenos Aires era una fiesta y una gran comisaria. No pude evitar trazar mis años paralelos, 1978 en adelante. Incluso antes”.

“Hasta el vestuario es igual. Inolvidable haber compartido ese pasado tan intenso, hermoso vivir este presente y futuro ligado profesional y personalmente con un grande de nuestra música popular como es Fito”, escribió Daniel Grinbank, quien está ligado actualmente al rosarino como organizador de los conciertos de la gira 30 años de El amor después del amor.

Divina Gloria también se volcó a su cuenta de Instagram. “Presentación de Piano bar. After party Fito en llamas y teclados. Clics modernos. Lunas Parks . Los años salvajes y dorados. Los 80s. Lo Divino y lo Dorado. Atesoro secretos . Camarines y telones aterciopelados. Parte del aire. Sangre de mi sangre”, escribió la actriz, que hizo partícipe al rosarino y su equipo.

