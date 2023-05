Lucas Benvenuto hizo una reflexión tras la reaparición de Jey Mammon: “No hablo más de lo que me hizo mal”

Jey Mammon se refirió a su presente, luego de que Lucas Benvenuto lo denunciara por abuso sexual, y aseguró que está “muerto en vida”. Después de que el conductor brindara esa entrevista exclusiva, el joven hizo una contundente publicación en redes sociales.

Lucas compartió un video donde se lo puede ver patinando sobre hielo. “Háblame de un momento que no tenía pensado vivir...”, comenzó escribiendo para luego contar que después de muchísimos años volvió a animarse a presentarse en público como solista.

Con total sinceridad, reveló que no llegó a preparar nada, por lo que solo pudo improvisar. Pero feliz y orgulloso sostuvo que lo hizo por sus alumnas, quienes querían verlo en la pista: “Creo que hoy sumé mucho como instructor al mostrarles que yo también puedo”.



Fue entonces que se refirió a lo vivido en el último tiempo y reflexionó sobre la pasión. “Si bien el cuerpo no es el mismo que hace unos años y estaba muy agotado, por tanto estrés vivido estos meses que además se juntó con mi trabajo, volví a sentir lo mismo que hace unos años”, aseguró.

“Cuánto me alegra haber respetado la decisión de no hablar más de todo aquello que alguna vez me hizo mal, y seguir... ¿Ves? Yo puedo”, expresó.

A modo de cierre, agradeció los mensajes de amor y buena energía que le hace llegar y que lo motivan a continuar. “Próximo objetivo: prepararme y presentarme a competir esta temporada”, cerró.

Fuente: TN