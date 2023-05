Marcelo Polino habló de la salud de Antonio Gasalla: “No está en un geriátrico”

En los últimos meses, circularon diversas versiones acerca de la verdadera situación de la salud -tanto física como mental- de Antonio Gasalla. Se supo que a fines de abril, el artista fue internado para que le realizaran una serie de estudios. Pero el hermetismo de la familia del actor en torno a estas cuestiones es casi total, aunque algunas pistas se fueron dando. Una de ellas la dio Ángel de Brito, quien en LAM (América) aseguró: “Hay que decir las cosas como son. Yo daba vueltas para no decir Alzheimer. Me costaba porque era algo que la familia había mantenido en la privacidad. Después me autorizaron a contarlo”.

Otro que fue autorizado a hablar en los medios al respecto es Marcelo Polino, quien es amigo de Gasalla. Es por eso que en una entrevista que le dio a Socios del Espectáculo (El Trece), el periodista habló sobre los rumores de una posible derivación del capocómico a un geriátrico.

“Respecto al tema de Antonio, estoy preocupado y ocupándome, tratando de acompañar a la familia en un momento difícil. Se han dicho cosas que no son ciertas”, comenzó contando Polino en la entrevista con el movilero del programa que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares. Y fue tajante sobre la actualidad de su amigo: “No, no está en un geriátrico. Continúa internado en el mismo lugar, continúa con estudios”. Por otra parte, descartó que la familia de Gasalla haya abandonado al actor a su suerte. “De hecho, su sobrino Fernando, que tanto se habla de su entorno, de si lo cuidó o no, pidió una licencia de un mes y se internó con él en la clínica”, puntualizó.

“Después va a haber una derivación a un lugar especializado en su patología”, reveló Marcelo acerca del futuro del capocómico que supo brillar con diversos personajes como Soledad Dolores Solari y Mamá Cora, en el filme Esperando la Carroza. “Él necesita cuidados especiales que no puede tener ni en su casa ni en un hogar donde hay abuelitos que están bien de salud y que solamente por una cuestión de edad están viviendo en lo que se llaman geriátricos”, dijo el periodista.

A continuación, el movilero del programa lo consultó acerca de la supuesta demanda que habría presentado Miguel Angel Pierri, exabogado y asesor legal de Gasalla. Y Polino confirmó la versión. “Me informaron el abogado y la familia que recibieron una carta documento y que Antonio se tiene que presentar a una mediación”, dijo al respecto, mientras en su rostro se dibujaba un gesto de desagrado. “Una mediación citada para el 30 de este mes”, precisó quien volverá a ser jurado de la próxima edición de Bailando por un Sueño.

“¿Una supuesta deuda? ¿Pierri quiere plata de Antonio y le manda una carta documento estando internado?”, quiso insistir el movilero acerca de esta última cuestión. Pero Polino prefirió no entrar en más polémicas. “Yo estoy focalizado en acompañar el proceso de salud. Para los procesos legales Antonio tiene un equipo de abogados y obviamente yo no tengo participación ni demasiada información”, dijo como para despegarse del tema. Sin embargo, antes de despedirse le dio la razón al cronista. “Sí, lo que vos decis es real: le llegó una carta documento pidiéndole dinero”, cerró.

Con informacion de Infobae.