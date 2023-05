¿Losada sabe el daño que puede causar?

Lo de Carolina Losada contra Maximiliano Pullaro no fue un desliz. Es parte de la estrategia que el comando de campaña de la senadora decidió trazar hasta julio. En el equipo del diputado provincial no salen de su asombro, mantienen la postura de no entrar en el juego que propone la rival y no descartan la vía judicial si la periodista hace una de más ¿Cómo sostener una campaña provincializada con semejante nivel de virulencia?

Losada confía casi a ciegas en el consultor Lucio Guberman, ideólogo plenipotenciario del rumbo de la campaña. Parte de su cabeza la idea de criticar sobre el fleje a Pullaro y vincularlo con el narcotráfico. Pensando a futuro, otros socios de la senadora, como su armador Julián Galdeano, el diputado Mario Barletta o el senador Dionisio Scarpin, ¿comparten el método?

Galdeano, que en el pasado reciente tuvo roces con Guberman, le aseguró a Letra P que sí. “Carolina representa lo nuevo y enfrenta a lo viejo”, resume el diputado provincial. “Ella tiene ficha limpia, no tiene ataduras”, agrega.

Como las afrentas de Losada también tuvieron al senador Martín Lousteau como destinatario, se le preguntó a Galdeano si esto implicaba una sociedad definitiva de la precandidata con la presidenciable Patricia Bullrich. Es que Lousteau en CABA es aliado del jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta, rival encarnecido de la exministra de Seguridad y quien puso a Gisela Scaglia como compañera de fórmula de Pullaro.

Galdeano lo negó y reiteró que la idea de Losada es mantenerse prescindente antes de la competencia presidencial de Juntos por el Cambio. En ese sentido, el diputado santafesino recordó que dentro de su armado hay personas, como Federico Angelini, que tributan para Bullrich y otras, como la precandidata a senadora Ana Martínez, que juegan con Larreta. Aunque, llegado el caso, si Larreta explicita su apoyo a Pullaro, no sería extraño que Bullrich le levante la mano a Losada, y la interna nacional baje a Santa Fe de manera lineal.

En el pullarismo creen que el repentino dardeo de Losada obedece a que arrancó tarde la campaña y a una caída en las encuestas. “Nadie que esté ganando hace eso”, sintetiza un vocero del exministro de Seguridad provincial.

No obstante, mantienen la cautela y se pregunta hasta dónde puede llegar el gubermanismo de la senadora. Desde la producción del canal porteño Todo Noticias intentan por estos días armar un debate entre ambos, más la tercera contrincante de la interna, la socialista Mónica Fein. Pero Pullaro desconfía de la postura que pueda tomar Losada en el piso de la señal.

Emerge entonces una lectura. Por el momento, para Losada el rival es Pullaro y para Pullaro el rival es el peronismo, o el gobernador Omar Perotti. ¿Se correrá de su eje el diputado provincial en algún momento? ¿O es hacerle el juego a la senadora?

Si bien la competencia del dúo radical resulta por demás de atractiva, la pregunta que se empieza a instalar es cómo queda la estantería después de las PASO del 16 de julio, cómo se hace para enmendar las piezas y enfrentar al ganador de la interna peronista.

La tensión es tal que afecta el vínculo con la jefatura de la UCR a nivel nacional. Este martes, el gobernador de Jujuy y presidente del partido Gerardo Morales estuvo en la provincia y se esforzó para surfear la interna. Por un lado, metió agenda con Pullaro en Rosario y se juntó con aliados de Losada. La senadora, ocupada en la comisión de Acuerdos del Congreso, no pudo acompañar al jujeño. Pero así como Morales baja a la provincia en puntas de pie, el resto de la dirigencia nacional radical evita por el momento verse arrastrada por el enfrentamiento.

Con información de Letra P, sobre una nota de Pablo Fornero