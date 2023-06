Se conocieron detalles de la millonaria cifra que recibiría Camila Homs para sumarse al Bailando

Después de varias idas y vueltas, finalmente Camila Homs aceptó ir al Bailando 2023. En los últimos días se conoció que su participación le costaría el acuerdo millonario que tiene con su expareja Rodrigo De Paul. Según informó Ángel de Brito en LAM (América), se trata del “10% del sueldo neto de Rodrigo. Dos departamentos en Puerto Madero. Una suite en un hotel. Dos autos y sus renovaciones. 150.000 dólares en una cuenta y cada 45 días, un viaje a Europa”.

Sin embargo, ahora se conocieron más detalles del contrato que la modelo habría firmado para participar del programa de Marcelo Tinelli. La información fue divulgada por Juan Etchegoyen en Mitre Live, quien aseguró que “Camila tiene el acuerdo más alto en cifra de dinero, la suma es millonaria e irrechazable”.

Por su parte, Etchegoyen se encargó de aclarar los dichos del conductor de LAM. “Ha salido en varios portales que Camila con este trabajo perdería millones de euros por el acuerdo con Rodrigo y esto no es así, está todo consensuado”, sentenció.

También reveló detalles del acuerdo al que habría llegado la modelo con la producción del programa: “Lo que me advirtieron también es que no nos imaginemos una Cami por tiempo ilimitado en la pista, me han dicho que se habló de la posibilidad de un par de meses, no más, que haga 7 u 8 galas y se vaya del certamen”.

La condición de Camila Homs para sumarse al Bailando 2023

Camila Homs había sido una de las primeras convocadas para esta nueva temporada del programa de baile. Sin embargo, cuando recibió el llamado decidió agradecer y descartar la posibilidad, ya que no quería pasar tanto tiempo alejada de sus hijos. Pero fueron sus familiares, amigos y la agencia donde trabaja quienes le hicieron entrar en razón.

Después de pensarlo durante un par de días, la ex de Rodrigo De Paul aceptó la propuesta y pidió una condición clave: que le bajen las horas de ensayo. La producción del Bailando 2023 aceptó y pronto ya deberá verse cara a cara con su partenaire.

Fuente: TN