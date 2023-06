Ricardo Darín habló sobre el recorte de escenas en las ficciones por falta de rating: “Es una nueva perversa maniobra que desconocía”

Durante el estreno del film Blondi, la ópera prima que la tiene a Dolores Fonzi como directora y protagonista, se hicieron presentes muchos famosos para saludar y felicitar a la actriz en el Cine Multiplex del barrio de Belgrano, de la Ciudad de Buenos Aires. Entre los famosos que fueron a acompañar la nueva producción nacional estuvieron Ricardo Darín, y su esposa Florencia Bas, Carla Peterson y su marido, Martín Lousteau, Jimena Barón, Benjamín Vicuña, Peter Lanzani, Nancy Dupláa y Cande Vetrano, entre otros, quienes desfilaron por la alfombra para presenciar el film más esperado de la actriz.

Se trata de una de las funciones más esperadas de la nueva edición de BAFICI, que también se presentó el pasado sábado a sala llena en el Cine Gaumont. La película se presentó como parte de la Competencia Internacional. Es una comedia que cuenta la historia de una mujer que fue madre a los 15 años, y Mirko, su hijo adolescente.

En esta ocasión, Ricardo Darín, además de abrazar a Dolores por su trabajo reciente, también habló sobre diferentes temas de la actualidad del espectáculo. En una entrevista a Intrusos, el actor protagonista de El secreto de sus ojos, entre otras tantas producciones nacionales y extranjeras, bromeó con la reciente directora cinematográfica. “No me convocaste para esta película”, le dijo entre risas a Dolores y agregó: “Yo podría haber interpretado a la mujer madura”, a lo que Fonzi le respondió: “Ya sé, Blondi la podías haber hecho vos, vamos a hacer algo para vos”.

Luego, Darín continuó halagando a su colega. “Es mi directora favorita”, dijo mirándola. Más adelante, le dijo al movilero: “Es muy grosa, ¿vos viste la película? Deberías verla, es una hermosa película”. De inmediato el periodista le consultó si le hubiera gustado formar parte del film. “No, lo digo en broma. Lo que me gustaría hacer ahora es descansar”, se sinceró el papá de Chino Darín.

“¿A una isla desierta?”, insistió el cronista y la respuesta de Ricardo fue contundente. “No, para nada. para descansar no hay que irse a una isla, me podría quedar en cualquier lado en realidad, mientras esté relajado. Es que estoy con mucho trabajo, no llego al punto de estar estresado pero sí estoy muy cansado”.

Acto seguido, el actor se explayó sobre la realidad que atraviesa la ficción nacional. “¿Ves ATAV, la única ficción nacional que hay en este momento?”, se le consultó. “En realidad vi, sobrevolé un capítulo, pero no puedo porque yo estoy trabajando entonces a la noche normalmente es darme una ducha, comer algo, y a la cama porque arranco muy temprano, a las 6 de la mañana estoy arriba todos los días”.

Entonces, el notero se extendió: “¿Alguna vez te pasó de participar de una serie o de una novela en la que se acortaran los capítulos para adelantar el final?”. Darín hizo un gesto de intentar recordar un hecho similar y acotó: “No, pero he estado en una serie o en una novela en donde directamente nos pegaban una patada en el culo y se terminaba rápido, pero eso de ir acortando los capítulos es una nueva perversa maniobra inventada nuevamente que yo desconocía”.

El periodista explicó que Adrián Suar la empezó a hacer y que después se retractó, y el actor respondió tajante: “Adrián es uno de los pocos tipos en este país que le ponen toda la garra a la ficción, a la producción nacional y merece todo mi respeto”.

Con informacion de Infobae.