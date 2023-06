No vidente desequilibrado volvió a atacar a quien lo quiso ayudar a cruzar la calle

Nuevamente la ciudad se vio conmocionado por un altercado en la vía pública que protagonizó este hombre no vidente que ataca a quien lo quiere ayudar. Este personaje ya tiene acostumbrados a los que transitan por las calles de nuestra ciudad por su carácter irascible, que entra a funcionar cuando cualquier persona intenta ayudarlo a cruzar una calle o evadir algunos de los tantos obstáculos que la ciudad tiene y que padecen las personas no videntes.

Lo que sucede con este señor es que no se deja ayudar, y ante personas de buena voluntad que desconocen las reacciones de este mal humorado personaje, el intento de ayuda se transforma en agresión.

La de hoy fue una de las peores, ya que con su bastón hirió a una persona de bien que quiso tener una loable actitud ante una persona que a todas luces está desequilibrado mentalmente.

Debió intervenir la policía y la persona herida recibió las curaciones de rigor. Sería importante que desde el municipio se tome contacto con los familiares de este hombre, para que se hagan cargo y lo contengan , y de esa manera evitar situaciones como las de hoy.

No obstante lo sucedido, el agradecimiento a quien aún , y pese a los problemas de la vida diaria, quiso ayudar a una persona disminuida en su visión. Es importante que nadie crea que estas situaciones son las generales, son seguramente excepciones, lo normal es que las personas no videntes agradecen los gestos como los que tuvo el señor José Zanotti, el infortunado transeúnte que por querer ayudar, recibió una agrasión por parte de este hombre no vidente.