La escandalosa cifra detrás del lujoso viaje en avión privado de Mauro Icardi

Mauro Icardi cumplió con su palabra y, tal como lo anticipó, volvió a pisar tierras argentinas luego de consagrarse campeón con el Galatasaray en Turquía. Su regreso al país no estuvo exento de ostentosos lujos, como lo fue su viaje en avión.

Luego de un sinfín de idas y vueltas, Mauro Icardi y Wanda Nara se reencontraron en el aeropuerto de Ezeiza. Sin embargo, algo que llamó la atención tuvo que ver con el avión que el futbolista tomó en Turquía para arribar a Buenos Aires.

Mercedes Ninci fue la encargada de dar detalles del vuelo que tomó Mauro Icardi, luego de encontrárselo y consultarle. “En este avión llegó a las 8.35 de la mañana Mauro a la Argentina con sus dos hijas. Venían de Turquía. Como de casualidad estoy en Aeroparque haciendo el tema de los problemas de Fly Bondi, aproveché para averiguar”, comenzó explicando la periodista.

Luego de esta introducción, Ninci se refirió al tema de interés que todos esperaban: el precio del lujoso avión. “¿Sabés cuánto le salió el vuelo privado? Agarrate... ¡110 mil dólares!”, lanzó. De todas maneras, la periodista explicó que no pagó por la totalidad del importe, sino que se trató de una promoción con la empresa. “Me dicen que la mitad la pagó en cash y la otra en canje con la empresa Bayres Fly. El que puede, puede, y el que no, ¡le da like! Así es la vida”, cerró.

Fuente: caras.perfil.com