La supuesta traición detrás del sorpresivo retiro de la Joaqui: acusan a las managers de estafa

La Joaqui sorprendió a sus fans con un inesperado anuncio en el que confirmaba su retiro de los escenarios, que además incluía la cancelación de varios conciertos programados. Al respecto, la artista expuso por medio de un comunicado que la razón detrás de esta decisión estaba motivada a problemas de salud. Sin embargo, en recientes horas, otras informaciones despejan motivos ya no tan ocultos, que podrían explicar el severo cuadro de “estrés postraumático” que presenta la cantante.

Desde Intrusos (América), se plantea la traición como móvil y apuntan a sus dos exmanagers, Delfi y Majo, hermanas dedicadas a la representación musical de la marplatense, a quienes se les atribuye el éxito y la internacionalización de la carrera. El escándalo se destapó cuando La Joaqui descubrió que ambas percibieron astronómicas cantidades de dinero tras recibir señas para cierres de distintos shows, aun después del comunicado confirmando su retiro

La primera alerta fue emitida por un grupo perteneciente a la Asociación Argentina de Managers que se percató de la irregularidad. Inmediatamente se contactaron con varias organizaciones de eventos para advertirles que hasta en tanto la situación de la artista no quede aclarada, no era prudente pactar compromisos con estas mujeres. El otro dato de color que trascendió, es que ni Delfi ni Majo no están adscriptas a este ente regulador de actividades de representación nacional.

De allí surge la teoría de que este alejamiento por parte de La Joaqui, respondería a una estrategia para dejar a sus managers, señaladas por estafa. Pero además, también se advirtió desde este espacio televisivo, que la cantante habría sido víctima de maltrato psicológico, situación que advirtieron algunas personas cercanas a su entorno, pro que en su momento se creyó que se trataba de un cuadro de agotamiento.

Fuente: TN