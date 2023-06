Osvaldo Bazán sufrió un violento robo en la vía pública: “Estallaron los vidrios”

Osvaldo Bazán vivió en la noche del miércoles un violento robo cuando iba en un remís desde TN, el canal donde trabaja, hasta su casa. Según relató el periodista al pasar por el barrio de Once, el automóvil detuvo la marcha en un semáforo y un hombre rompió de imprevisto las ventanillas del vehículo.

En ese momento, el ladrón le arrebató el celular, mientras el auto estaba detenido en la intersección de las calles Anchorena y Perón, de la ciudad de Buenos Aires. “Casi me da con la barreta en la cara”, manifestó el periodista, quien contó lo sucedido a través de sus redes sociales.



“Venía en el remís en Anchorena y al llegar a Perón paró por el semáforo. Alguien rompió el vidrio de la ventanilla y me sacó el celular”, comenzó relatando el periodista de TN. Enseguida continuó: “Por poco no me da con esa barreta en la cara, estallaron los vidrios”.

Finalmente, llevó tranquilidad a sus seguidores que, de inmediato, comenzaron a enviarle mensajes de apoyo. “Por suerte solo fue el robo. No tengo celular ni WhatsApp”, concluyó para aclarar que no disponía por esos momentos de su teléfono móvil ni tampoco de conexión vía la aplicación de mensajería.

Cuando estuvo más tranquilo y recuperó su conexión a sus redes sociales, Osvaldo respondió a los comentarios de sus seguidores, quienes le preguntaban más detalles de lo que había sucedido y también se solidarizaban con él con situaciones similares. “Estalló la ventanilla casi en mi cara. Por suerte ni a mí ni al señor remisero nos pasó nada”, aclaró el periodista ante las consultas que le hacían, desde conocidos y amigos, hasta colegas y usuarios de Twitter, la red que Bazán eligió para comunicar el violento hecho.

Hace apenas un mes, la que sufrió otro violento ataque en la vía pública fue Adriana Aguirre. En esa oportunidad, la exvedette se mostró desencajada tras el robo sufrido en la intersección de las avenidas Corrientes y Callao, en momentos en que se encontraba a bordo de su automóvil y sobre él se abalanzó un supuesto limpiavidrios, quien intentó hacerse de sus pertenencias.

Luego de unos días, la actriz se presentó en los estudios de CrónicaTV para dar todos los detalles de lo que había ocurrido: “Lo que sucedió fue horrible, como le pasa a todo el mundo en este país durante tantos años, ¿no es cierto?”, comenzó el relato, con un tono serio y mirando fijamente a cámara.

“Fue una batalla”. Así, sin vueltas, explicó cómo sucedieron las cosas. “A mí me agarra este trapito, que entre paréntesis, no quiero discriminar ni tratar a todos por igual, pero fue un acto de violencia muy, muy grande y me da mucha impotencia, mucha bronca, muchas ganas de decirle ‘escuchame flaco, ¿por qué no me agarraste afuera en lugar de agarrarme adentro del auto y con el cinturón de seguridad puesto?’”.

Según explicó, el joven intentó por todos los medios robarle la cartera, sin embargo ella la tenía enganchada con el cinturón de seguridad. “Como tenía el celular en la otra mano, mirá cómo me dejaste el hueso, porque te resistí, flaco”, expresó, mostrando a cámara los detalles de las agresiones sufridas. “Tus ataques de violencia yo no me los banco, había cuatro cámaras filmándote con esa gorrita verde y la camisetita verde mientras me golpeabas contra el vidrio”, concluyó.

Con informacion de Infobae.