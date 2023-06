Emilio Jatón lanzó su reelección sin tutela de referentes provinciales

El mes pasado, después de alguna duda que abrió hablando de cierto cansancio, el socialista Emilio Jatón confirmó que buscaría ser reelecto como intendente en la ciudad capital y por dentro de la interna de Unidos para Cambiar Santa Fe, un detalle sobre el que hasta ese entonces había algunos interrogantes. El jueves llegó el turno de presentar a sus precandidatos y darle impulso a su campaña.

“Los convoco a seguir trabajando por la ciudad, a seguir cambiando Santa Fe. Porque lo que está en marcha no se detiene”, prometió Jatón en un acto desarrollado sobre el final de a tarde, en la Plaza Escalante y sin referentes provinciales a la vista.

“Queremos seguir profundizando el camino que iniciamos hace cuatro años. Tenemos los proyectos y el equipo para llegar a más barrios, con más obras y más acciones”, insistió ante unas dos mil personas.

La lista de Más por Santa Fe llevará como primer candidato a senador departamental por La Capital a Mariano Granato, actual secretario de Gobierno y mano derecha del intendente, mientras que el aliado radical Leonardo Simoniello encabezará la nomina para el Concejo, buscando su reelección.

Jatón buscará la reelección en una pelea que comenzará con la interna de Unidos. Competirá con la radical Adriana Molina, ex secretaria de Gobierno durante la gestión de José Corral y referenciada con el espacio de Maximiliano Pullaro. El otro, un hombre nuevo en la política: Juan Pablo Poletti, el ex director del hospital Cullen, quien se referencia con Carolina Losada y cosecha el respaldo del macrismo.

En la pelea por la gobernación, donde un sector del socialismo anotó a la ex intendenta de Rosario, Mónica Fein, Jatón prefiere no involucrarse a fondo. Públicamente se muestra apartado de esa disputa en la que participan también, dentro del frente opositor, Pullaro y Losada. También estableció equidistancia de la interna del propio socialismo, que a nivel provincial se traduce entre las listas que encabezan Clara García y Antonio Bonfatti. Aunque más cercano a este, que fue quien lo invitó a participar en política, Jatón empezará a proyectar su propia figura si concreta la reelección, en el contexto de un Partido Socialista sin liderazgos y donde todo está por discutirse.

De hecho, a la misma hora pero en otro punto de la capital provincial Fein y Clara García, presentaban sus listas a la gobernación y la Cámara baja. El encargado de reivindicar a la gestión de Jatón como "herederos de 12 años de gobiernos del Frente Progresista" fue Granato: "Aunque algunos crean que son los únicos guardianes de ese legado, acá estamos los que trabajamos, pusimos el cuerpo y reivindicamos la política".

El precandidato a senador reivindicó a la militancia socialista del gobierno municipal que "cree que en los hechos y no en las palabras está la política verdadera. Que se preocupen los que creen que dos o tres cargos hacen la política. Para nosotros son los hechos, la palabra comprometida, la militancia, el esfuerzo, hacemos lo que aprendimos del legado de Hermes Binner, Antonio Bonfatti y el queridísimo Miguel Lifschitz". Así marcó diferencias con quienes en el otro acto se reflejaban en la gestión de Lifschitz.

En la presentación de sus candidatos, y ya en tono de campaña, Jatón aseguró que al asumir la intendencia “había barrios a los que no había entrado una máquina en años, las desigualdades eran profundas”. “Hoy estamos cambiando esa realidad. Con obras integrales en barrios que estaban olvidados pero también con mejoras en las zonas estratégicas de la ciudad”, aseguró.



Con informacion de Letra P.