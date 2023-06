La autocrítica de Luciano Castro sobre su rol de padre: “Por mi egoísmo me perdí un montón de cosas”

Luciano Castro disfruta de un momento de plenitud. En el ámbito profesional, está nominado al Martín Fierro como mejor actor protagónico por su trabajo en El primero de nosotros y se destaca cada noche en el teatro con El divorcio. Y en lo personal, logró superar las versiones de una crisis en su pareja con Flor Vigna, que se encamina a los dos años, mientras da muestra de la buena relación de ex que supo construir con Sabrina Rojas, la madre de sus hijos Esperanza y Fausto.

Por caso, hace una semana ambos coincidieron en el festejo de 10 años de la niña, y mostraron la intimidad en las redes. Primero, el actor compartió una foto de los cuatro sonriendo, y escribió: “Te amo hija. Gracias por todo”. En tanto, la actriz compartió varias imágenes para desearle todo lo mejor a su pequeña. Y en una entrevista reciente, Castro se refirió al encuentro familiar y al vínculo que lograron afianzar a pesar de haberse separado con algunas discrepancias.



“A veces soy feliz... Si con lo único bueno que hice en mi vida, que son mis hijos, no soy feliz... Y hasta eso me costó, así que lo disfruto el doble ahora”, explicó Castro en diálogo con Catalina Dlugi. Y enseguida, hizo una autocrítica respecto a su comportamiento en celebraciones anteriores.

“Es que mi egoísmo me llevó a pararme en lugares en los que, justamente, solo pensaba en mí. Y me perdí un montón de cosas que a mí me parecía que estaban bien porque estaba haciendo mis cosas. Y no. Solo estaba pensando en mí. Y ahora estoy mucho más con mis hijos y también ayuda a tener una gran madre como es Sabri”, agregó, antes de elogiar a su ex. “Soy un afortunado en la vida, por eso algún día voy a ir por la calle y se me va a caer un cartel en la cabeza, porque no puedo tener tanto culo”, señaló con ironía. Y cerró con seriedad a la hora de resumir cómo lograron reconstruir el vínculo luego de la separación: “Supimos saber que lo más importante eran los chicos”.

Durante la charla en Agarrate Catalina (La Once Diez), Luciano también se refirió a la situación con su actual pareja, Flor Vigna, con quien en las últimas semanas atravesó rumores de distanciamiento a partir de que ella dejara su lugar en El divorcio, donde fue reemplazada por Mica Riera, la revelación de la serie de Fito Páez encarnando a Fabiana Cantilo.

“Salvo que venga Flor y me cuente que estamos en crisis, o que venga un muchacho notero que me pregunte, no me entero”, respondió el actor minimizando las versiones. “Logré comprender eso, o me resigné, o algo pasó. No solo pasa decir por decir, pero el mismo tema termina siendo tratado por diez personas distintas en canales distintos, celebro que puedan decir lo que quieran, pero el límite siempre es cuando empezas a joder a terceros”.

También lo consultaron sobre la participación de su novia en el Bailando: “Todo lo que decida ella a mí me hace feliz y la verdad es que importa muy poco lo que me guste a mí, salvo que ella me pregunte”, admitió el actor. “No tengo ni siquiera una opinión formada, es un privilegio para una chica de 29 años que hace lo que quiere”, agregó, y se remontó a su propia experiencia a la misma edad: “Yo a los 29 años estaba tocando puertas pidiendo laburo y decía que había trabajado en Jugate Conmigo”.

