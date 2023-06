El MPA en Santa Fe pide recursos pero con lógica "estratégica y no burocrática"

Foto de campaña para la oposición; espacio constructivo y de diálogo para el oficialismo. La segunda reunión entre el gobierno provincial para hablar sobre seguridad con los equipos técnicos de los pre candidatos a gobernador terminó sin que los actores involucrados cambiaran sus pareceres. Esta vez, el encuentro tuvo como protagonistas a los funcionarios del Ministerio Público de la Acusación. La Fiscal General, María Cecilia Vranicich, describió la situación en la que se encuentra el organismo, aunque alertó que se trataba de un informe preliminar, puesto que a dos meses de asumir en el cargo, aún se encuentra en elaboración un diagnóstico para determinar "con precisión y rigor" cuáles son las falencias de la repartición.

En cualquier caso, reiteró la necesidad de incrementar los recursos económicos para el organismo. De hecho, reveló durante el encuentro que solicitó una ampliación presupuestaria de "500 millones de pesos" al Ministerio de Economía. Sin embargo, ante la consulta de El Litoral, la funcionaria asoció la solicitud más a la necesidad de corregir desfasajes producidos por la inflación, que a incorporar recursos por carencias estructurales. Es más, reiteró el concepto de "reoptimizar" los recursos existentes antes de pedir nuevos, en una posición que la diferencia de su antecesor, Jorge Baclini. "En este momento, antes que pedir recursos, nos estamos concentrando en un diagnóstico real y certero para saber qué necesitamos y en qué áreas vamos a implementar lógicas distintas de investigación. Después, sí efectuaremos los pedidos de fondos respectivos, pero desde una lógica estratégica y no burocrática de requerir más dinero", advirtió. Vranicich estuvo acompañada por los cinco fiscales regionales.

"Sólo una foto"

Concluida la reunión, los referentes de la oposición volvieron a retirarse con una mirada crítica del encuentro. La diputada socialista Lionela Catalini, dijo que la charla tuvo "sabor a poco"; e insistió en que el de Omar Perotti es "un gobierno en retirada, al que sólo le interesa hacer una foto de campaña". "Acá (en la reunión) hay gente de los tres poderes del Estado, y en lugar de estar escuchando informes, deberíamos estar discutiendo medidas. La semana pasada hubo un paro inédito en Rosario en los 40 años de democracia que llevamos, porque la gente está harta de la inseguridad y la violencia. Y la respuesta pareciera ser sólo una foto de un gobernador que no está", se quejó. Asimismo, reparó en el pedido de más recursos para el MPA. "Hoy escuchamos a la titular del área hablar de una carencia presupuestaria alarmante, y de que la Brigada de Homicidios no tiene ni siquiera un patrullero", planteó. La legisladora se mostró sorprendida porque el Ejecutivo ya no le exija al Senado como sí lo había hecho con la Cámara de Diputados, la sanción de la Ley de Emergencia en materia de seguridad que, precisamente, prevé más recursos tanto para el MPA como para el Organismo de Investigaciones.

"Sólo exposiciones"

Pablo Cococcioni, por su parte, integrante del equipo del radical Maximiliano Pullaro, también cuestionó el perfil del encuentro.

"Sinceramente creo que no hemos entendido lo mismo a la hora de la convocatoria. Nosotros esperábamos más una reunión en tono de emergencia; en lugar de eso, estamos asistiendo a exposiciones que son valiosísimas y deberían hacerse de manera periódica. Pero esperábamos poner en agenda cuestiones inmediatas; por ejemplo, cuándo se dará intervención al gobierno nacional para la actuación de fuerzas federales según lo que establece la Ley de Seguridad Interior. Lo propio, respecto de la presencia de patrulleros en la calle", sentenció.





"Ampliar la mirada"

Jaquelina Balangione, del equipo del pre candidato a gobernador del peronismo Marcos Cleri, reclamó "una mirada más amplia, no tan acotada; y pensar en términos de más de una gestión de gobierno". Consultada por El Litoral, contó que pidió "dejar de hablar de dispositivos y empezar a hablar de políticas multiagenciales permanentes para trabajar todas las áreas de vulnerabilidad y no verlas descolgadas de un todo que está asociado al desarrollo de una provincia". La ex Defensora General valoró positivamente el informe de Vranicich. "Tuvo un análisis superador porque habló de los recursos que se tienen. Santa Fe dio un salto de calidad con su nuevo sistema penal. Éste es un sistema caro y no se puede quedar a mitad de camino; a la Defensa también le faltan recursos – advirtió-. Hay que equipararlos".



El encuentro contó con la presencia del gobernador, y estuvo conducido por los ministros de Seguridad, Claudio Brilloni; y de Gobierno, Celia Arena. A su término, Arena relativizó las críticas de la oposición y reivindicó el espacio de encuentro. Reiteró que el propósito es "construir un piso común de información" sobre la problemática de la seguridad y la violencia con la exposición de todos los actores involucrados, para que cada sector político que aspira a ocupar espacios de poder desde el 11 de diciembre, conozca cuál es el cuadro de situación.

Con informacion de El Litoral.