José Corral: "Criticarnos entre nosotros es darle ventaja a Omar Perotti"

El exintendente de la ciudad de Santa Fe, José Corral, encabeza la lista para la Cámara de Diputados y Diputadas del espacio conducido por el precandidato a gobernador Maximiliano Pullaro. En medio del momento más virulento de la competencia radical por la gobernación intenta bajar los decibeles, cierra filas con el exministro de Seguridad y concentra las críticas en el gobernador Omar Perotti. Sostiene que la estrategia de la senadora y candidata para la Casa Gris, Carolina Losada, de asociar a Pullaro con sectores de la política que tienen vínculos con el narcotráfico, es “darle la pelota al peronismo”. Advirtió que si ganan, esperan el apoyo de Losada y su equipo: “Son las reglas de las PASO, quien rompa ese compromiso deberá responder frente al electorado”.

¿Por qué cree que tomó este tono la interna de Unidos para Cambiar Santa Fe?

-Lo dijimos cuando empezó la campaña, no todo vale. No vamos a hablar mal de nuestros adversarios internos porque el espacio se llama Unidos y creemos en las palabras. La política va a reconstruir la confianza con la gente siendo coherente y respetando los compromisos. Además, la primaria es un proceso de selección de candidatos de un proyecto común que tiene contenido, tenemos un acuerdo programático y por lo tanto no vamos a romper ese compromiso, quien lo haga deberá responder frente al electorado. Nuestra vocación es que el 17 (de julio) estemos todos unidos para ganarle a Perotti, que es el representante local de un modelo que está en las antípodas de lo que pensamos para Argentina y para Santa Fe.

-¿Pone en riesgo las chances de ganar este nivel de enfrentamiento?

-Criticarnos entre nosotros es darle ventaja a Perotti. Y creo que nuestro electorado lo va a sancionar. A mí me vino enseguida la imagen de (Carlos) Bilardo diciéndole al equipo de Argentina: «Muchachos, no se la damos a los otros que vamos a perder». Cuestionar a alguien del propio espacio es darle una ventaja a Marcelo Lewandowski, que es el representante electoral de una mala gestión de gobierno, de una gestión desaprobada. En el aspecto que se mire Santa Fe está peor que hace cuatro años. Estamos peor en seguridad, en educación, en infraestructura y eso merece un triunfo del cambio.

-¿Cree que esas críticas internas pueden ser fruto de un de acuerdo entre el equipo de Losada y Perotti para perjudicarlo a Pullaro?

-No, creo que es una estrategia equivocada, una mala idea de algún consultor que, porque está a unos puntos abajo en la encuesta, piensa que vale cualquier cosa. Creo que no, que lo más importante es que consolidemos el espacio y que nos mostremos, como lo hicimos en 2021, que hubo una competencia sana, de argumentos, pero sin agravios personales, sin descalificaciones. Hay que retomar esa senda.

-¿Y si no sucede, hay riesgo de que los votos se fuguen de Unidos después de las PASO?

-Ojalá que no, pero por supuesto que es un riesgo. No vamos a alentar eso, todo lo contrario. Nos concentramos en nuestras prioridades, que son la seguridad, la educación, cómo hacemos valer el peso que Santa Fe tiene en el concierto nacional y cómo empezamos a desandar un modelo populista que está llegando a un fin de ciclo en el país y en la provincia de Santa Fe.

-¿Si Losada gana la interna la van a acompañar?

-Respetamos las reglas de juego, que son las que firmamos. La provincia es tan grande y tiene tantas categorías que asumimos que en algunas categorías van a ganar otras listas. No solo la de Losada, sino la de Fein y hay varias listas en los distritos y nosotros, en todos los casos, aceptamos una primaria porque por supuesto que estamos dispuestos a aceptar ese resultado.

-¿En el caso de que Pullaro gane, confía en que Losada lo va a acompañar?

-Espero que sí, pero además que lo haga todo su espacio, porque hay, en los diferentes niveles, candidatos a intendentes, a concejales, a legisladores, que además vamos a conformar una misma lista. Tomemos como ejemplo la lista de diputados. Estamos seguros de que vamos a ganar, pero no vamos a tener la totalidad de los legisladores: algunos serán de la lista de Losada, otros serán de la lista de Fein, otros de alguna de las otras listas. Hay siete listas de diputados que van a conformar una sola lista final. Es esa la regla de la elección primaria.

-En virtud de esa cantidad de listas de Unidos para la Cámara baja, ¿cómo se hace para equilibrar y que no sea una disputa como está pasando en la categoría para la gobernación?

-Estamos señalando con toda claridad que el adversario es Perotti. Estamos desenmascarando las mentiras de Perotti durante la campaña electoral, que no solamente es haber prometido "paz y orden", también dijo que iba a levantar al gigante y terminó consintiendo a un kirchnerismo que tomó medidas contrarias a los intereses de Santa Fe como en el caso de la prohibición de exportar carne, o la baja en la alícuota de biocombustibles, o el aumento de las retenciones y un montón más de promesas incumplidas. No vamos a prometer lo que no podamos cumplir, pero sí vamos a establecer las prioridades en seguridad, especialmente en Rosario, hay que sacar la policía a la calle, que hoy está de brazos caídos, hay que tener una fuerte inteligencia criminal que vaya adelante de las bandas criminales y hay que controlar a los presos de alto perfil.

-¿Confía que toda esa cantidad de candidatos, van a acompañar al ganador para poder vencer al gobernador y evitar que se quede con el control de la Cámara de Diputados?

-Va a ganar el cambio en la provincia en todas las categorías, también en Diputados. Creemos que vamos a liderar ese proceso, la lista nuestra es la lista más abarcativa de partidos, además de diferentes sectores del radicalismo, está también el Partido Uno, el Partido Unir, el PDP. Presentamos casi 300 listas al momento de la oficialización, es la propuesta que tiene más capilaridad territorial. Santa Fe es una provincia extraordinariamente diversa. Creemos que vamos a ganar la capital y Rosario, que completan el 50 por ciento del padrón. Todavía te queda otro 50 por ciento y, sacando las cinco ciudades más grandes, te queda un millón de santafesinos que no votan ni en Santa Fe, ni en Rosario, ni en Rafaela, ni en Venado Tuerto, ni en Reconquista. Es una provincia muy diversa. Bueno, en esa diversidad no tenemos dudas que tenemos la mayor representación.

Con informacion de Letra P.