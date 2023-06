Felipe Michlig: "Carolina Losada es funcional a los narcos y al kirchnerismo"

Las declaraciones de Carolina Losada implosionaron la frágil tregua que se había logrado en la interna de Unidos para Cambiar Santa Fe. La precandidata a gobernadora dijo que, luego de las PASO, no va a trabajar junto con su rival Maximiliano Pullaro porque tiene “diferencias éticas y morales”. Si bien el exministro avisó que no responderá el ataque -otro más de Losada en su contra-, el que estalló fue el presidente de la UCR santafesina, Felipe Michlig, quien le pidió a Losada que deje de ser funcional “a los narcos, al kirchnerismo y al perottismo”.

“Es lamentable, termina siendo funcional al kirchnerismo, al perottismo y a las bandas organizadas que hoy están detenidas, que saben que cuando Pullaro llegue al poder a partir del 10 de diciembre no van a poder tener la libertad que hoy tienen para seguir haciendo las tropelías y los ataques a tantos inocentes y a la sociedad en su conjunto, principalmente a la sociedad rosarina”, dijo visiblemente enojado Michlig. “Que por favor deje de serle funcional con esa declaraciones a los narcos, que deje ser funcional al kirchnerismo y que deje de ser funcional al perottismo”, recalcó.



Para el senador provincial, que Losada también critique al senador porteño Martín Lousteau “demuestra que sigue teniendo su cabeza en Buenos Aires y nos habla desde ahí”. “A mí, como presidente del partido y como ciudadano santafesino, me gustaría que viva en Santa Fe, que recorra Santa Fe, que trabaje por los santafesinos, que dé respuestas a los santafesinos, que pague impuestos en Santa Fe y que tenga domicilio en Santa Fe para votar en Santa Fe”. “Eso es no ser ético y no tener moral, representar una provincia pero no vivir en esa provincia”, aseveró.

“Colmó la paciencia de todos, da lecciones desde el púlpito con una soberbia total, en este año y medio ha estado más en Buenos Aires y ocupándose de cuestiones en Buenos Aires que de los problemas de los santafesinos”, dijo molesto Michlig.



“Al departamento San Cristóbal, al cual represento, fue en campaña hace dos años y nunca más nos atendió el teléfono, eso es no tener ética y no tener moral como senadora nacional, olvidarse de quienes la apoyaron, olvidarse de los ciudadanos que le dieron el voto de confianza”, sostuvo.



Según el presidente de la UCR santafesina, Losada también “falta a la ética y a la moral” porque “hizo un compromiso con los santafesinos de ser senadora por seis años y hoy lo está incumpliendo al presentarse como candidata a gobernadora”. “¿Cuál es la propuesta de Losada? Quisiera que me diga cuáles son sus propuestas educativas, en salud, en seguridad, ¿por qué hablaba tan bien de Pullaro hasta hace unos meses y decía que en los temas de seguridad tomaba todo lo que le decía? Ahora está todo mal porque estamos en campaña, eso también es faltar a la ética y la moral”, sumó.

“Le pediría que deje la soberbia de lado, los votos que pueda llegar a obtener no son suyos”, siguió Michlig. “Esos apoyos, si Pullaro gana las internas, lo van a terminar acompañando por la trayectoria, por haber demostrado que es ético, que es profesional, que actúa correctamente y que nos va a representar de la mejor manera”. “Lo ha demostrado cuando fue ministro de Seguridad junto al mejor gobernador que hemos tenido desde que recuperamos la democracia que fue Miguel Lifschitz, cuando se detuvieron a más de 10 bandas organizadas relacionadas al narcotráfico”, aseveró.

El presidente del partido centenario hasta le facturó a Losada que “no conoce la sede del comité de la UCR provincial y dice ser radical”. “Cuando éramos chicos íbamos a jugar al fútbol y el que llevaba la pelota, si perdía, se la llevaba enojado; ella está actuando de la misma manera”. Sin embargo, a pesar de los ataques, advirtió que “igual, si llegase a ganar las elecciones, que se quede tranquila, haremos como lo hemos hecho cuando ganó las elecciones para senadora, que la acompañamos y sacó tres veces más de votos que lo que sacó en la interna”.

Finalmente, el senador hasta tuvo tiempo de referirse a Julián Galdeano, el armador político de Losada y quien la representó en las reuniones que existieron en busca de bajar el tono de los ataques de Losada contra Pullaro: “Con Julián siempre tuvimos muy buena relación, pero evidentemente o no hace lo que nos dice o esta señora es librepensadora y hace lo que se le canta, sin tener en cuenta lo que es una organización política”. “Somos respetuosos pero se terminó la cuestión de callarnos”, avisó Michlig.

