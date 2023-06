Aseguran que Silvina Luna se despertó del coma y realizó un desesperado pedido

Después de las alarmantes noticias que se conocieron sobre su estado de salud,Silvina Luna se habría despertado del coma. Así lo aseguró la periodista Mercedes Ninci, que se encuentra en la puerta del Hospital Italiano, al aire de Radio Mitre. “Pidió un vaso de agua”, dijo sobre las primeras palabras que logró pronunciar la modelo luego de varios días de internación.





Ángel De Brito también se refirió al tema y sostuvo que a la ex Gran Hermanolograron sacarle el respirador en las últimas horas del miércoles. Si continúa evolucionando, irá camino al trasplante de riñón que tanto necesita para mejorar su calidad de vida.



Varios de sus amigos famosos ya se presentaron en centro médico para donarle sangre, tal como pidieron ayer sus familiares. Hasta el momento, fueron Santiago Almeyda, María Carámbula y Locho Loccisano.



Ángel De Brito indicó que el hermano de Silvina prefirió que el Hospital Italiano no haga declaraciones sobre el alarmante estado de la ex Gran Hermano, que sufre las consecuencias de las cirugías estéticas que se realizó hace una década con Aníbal Lotocki.

Lo que dicen los médicos es que es un cuadro muy difícil de tratar y de estabilizar. Primero tienen que encontrar el tratamiento para esa bacteria para luego poder hacer el trasplante sin ningún tipo de problemas. Tuvo un shock séptico, que es una infección generalizada, y obviamente requirió la asistencia mecánica de las máquinas para poder continuar viviendo de la mejor manera posible. Venía con fiebre hace varios días”, precisó el conductor.





Acto seguido, se refirió a la decisión del ser querido de la rosarina: “Por este cuadro que estoy contando es que no hay partes médicos oficiales. La familia y los amigos, por ahora, prefieren no hacer declaraciones, obviamente porque están enfocados en la salud de Silvina”.





Fuente: TN