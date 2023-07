Aseguran que More Rial vende a su perro en una cifra muy elevada y en las redes se indignaron: “¡Qué papelón!”

En medio de una tensa calma en la relación con su papá, otro motivo volvió a ubicar a Morena Rial en el centro de la escena mediática. Ahora, la joven de 24 años quedó envuelta en un escándalo porque se filtró un supuesto chat de ella con otra persona a quien le ofrecía su perro a cambio de una suculenta cifra de dinero.



La cuenta de Twitter @elejercitodelam compartió una captura de la conversación de la influencer con un tercero, y los mensajes son comprometedores. “Si sabes de alguien que lo quiera. Yo lo compré con papeles, pero no lo puedo tener porque Fran es bruto. Es blue merle, es hermoso”, le habría explicado Morena a su interlocutor, haciendo énfasis en que su hijo Francesco, de cuatro años, no sabe tratar al bulldog francés.

Respecto a la cifra que pediría para vender al animal, el chat reza: “Me salió 230, pero lo dejo a 200 sin problema”. Por último, y después de enviarle a la persona con la que presuntamente hablaba dos fotos de la mascota, Rial hizo un pedido: “Necesito que esté tranquilo y sea feliz. Acá Fran es chiquito y no entiende”.

Al viralizarse la supuesta conversación, los usuarios de la red social del pajarito expresaron toda su bronca contra la mediática por la decisión que había tomado. “Ojalá la cancelen. Si necesita plata que labure no que venda un animal”, “Adoptá, no compres. Los animales no son un mueble que se vende cuando te estorba. Si no lo podés tener dalo en adopción responsable”, “¿De educar al pibe para que no sea violento con el perro ni hablemos, no? Qué papelón esta mina” y “Esto me indigna. Ya lo hizo en el pasado. También compró perritos de raza ¿Y? Cero compromiso. Encerrados en una terraza. Qué rabia me da. Perdón, pero me supera. Son seres vivos sintientes ¡No son cosas Morena!”m fueron algunos de los comentarios de los tuiteros.

El pasado que condena a Morena Rial sobre su trato con los perros

En el año 2018, Morena Rial fue acusada de maltratar perros. Primero fue Martín Casar, una expareja de la mediática, quien en diálogo con TN Show acusó a la hija de Jorge Rial de no haberle devuelto sus mascotas. Él se tatuó a Tarzán, uno de esos cachorros, en el brazo, encima de donde tenía escrito el nombre de su novia. Aseguró que ella le iba a devolver el animalito, que era de los dos.

“Teníamos seis, pero no sé nada de ninguno. Le pedí de buena forma que me diera por lo menos a Tarzán, pero todo quedó en la nada. Espero que los esté cuidando”, dijo Casar.

A eso se sumó una denuncia que se viralizó en las redes sociales: acusaron a la mediática de dejar a las mascotas en el balcón durante demasiadas horas. “¡More Rial tiene a los perros al sol todo el día con un tapial que no los deja salir de donde están! ¡Hace mucho calor en Buenos Aires!”, escribió una persona por mensaje privado a la cuenta de Instagram @nanainseul.

