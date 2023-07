Bonino propone privatizar el paupérrimo transporte público de Rafaela

Bonino propone Privatizar el Transporte Público y ahorrar $500 millones al año.

_Hace días atrás, el precandidato a Intendente por Fuerza Liberal, Lalo Bonino, en una de sus propuestas, hablaba de privatizar el servicio municipal de transporte: “es perverso que los vecinos que no utilizan el servicio, financien con sus impuestos a los que lo usan y a quienes viajan sin pagar”, afirma._

En otro tramo, Bonino sostuvo: “Aquellos que viajan en los colectivos municipales, se quejan del servicio, en varias recorridas con los vecinos, nos contaban que están sucios, dañados y la frecuencia no es la acorde, entonces pregunto: ¿para qué seguir sosteniendo esto en manos del municipio?, lo tienen que pagar quienes no lo usan y quienes si lo hacen se quejan de que el servicio es pésimo, terminemos con esta incongruencia”.

Bonino dice: “también se vende la idea, de que determinados sectores pueden viajar gratis, que sepan una cosa, nada es gratis, alguien tiene que pagarlo”.

“El estado municipal, demuestra ser un pésimo administrador, igualmente eso no es exclusivo de Rafaela, las empresas del Estado, son sometidas a otras reglas y no están expuestas a los riesgos tradicionales del mercado como la absorción o la quiebra, por eso quienes las administran, que son políticos y que no tienen ni idea de sobre competencia, ganancias, etc, solo saben de desmanejo y derroche de plata de los vecinos”, afirma Bonino.

Determinante, Bonino sostiene: "Encima, ni el Concejo con la mayoría de Juntos por el Cargo con Viotti a la cabeza y los representantes del Frente de Chorros que responden al Intendente Castellano quisieron controlar el funcionamiento del servicio, demuestran con esto que son lo mismo, la grieta la cierran con el sueldo depositado el primero de cada mes.

“En el sector privado se compite, y para hacerlo hay que laburar y ser los mejores, eso va a determinar que el transporte sea eficiente y que los vecinos puedan tener el servicio que se merecen, millones de pesos por año para sostener la desidia y el abandono que a la casta política no le importa, total no es su plata, no saben de esfuerzo, ni de donde viene, con guita de otro cualquiera es administrador, sostuvo sin tapujos Bonino.

Por último, Bonino, comentaba: “Con esa plata de los vecinos vamos a ahorrar, y bajar impuestos, antes de mantener un servicio mediocre, que en manos del municipio, nunca va a mejorar, para que el transporte público funcione; mejor en manos del privado”.