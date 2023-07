Julieta Puente presenta un nuevo Desafío en República Z: “No siento el cansancio, disfruto de motivar a la gente”

Además de periodista, conductora, influencer y personal trainer, Julieta Puente es motivadora. Y esa característica, entre todas sus aptitudes, la posiciona en el lugar al que está y al que llegó gracias a ser ella misma. Lo generó sola desde su casa y a través de una pantalla. Todo comenzó en el 2020 cuando la cuarentena del coronavirus obligó a detener muchas actividades. El gimnasio en el que entrenaba debió cerrar sus puertas y encontró la manera de continuar ejercitándose en su departamento, cumpliendo con el aislamiento.

“Yo estaba saliendo adelante de un trastorno de alimentación, habiendo tenido anorexia, y parte de ese proceso era mi cuota diaria de entrenamiento, de moverme. Y de un día a otro se me cortó y lo hice más una necesidad mía de querer moverme”, recuerda Julieta sobre su famoso Cardio de la Felicidad en una entrevista exclusiva con Teleshow de cara al nuevo proyecto que encabeza a partir de este lunes por República Z: el Desafío 15 días de glúteos y abs (abdominales), y en el que, por supuesto, también habrá cardio.



El mismo que nació tres años atrás cuando comenzó a entrenar en vivo a través de su cuenta de Instagram y llegaron a hacerlo otras 23 mil personas desde sus casas. “Nació por una necesidad mía, me motivó mi miedo a volver a caer en la anorexia. Empecé a moverme en cuarenta en casa con los Cardios de la Felicidad y terminé no solo sanando mi vida sino motivando a millones de mujeres que sentían y vivían lo mismo del otro lado”, agrega la conductora de Biri Biri, también por República Z.

El nuevo Desafío se podrá ver en vivo por la cuenta de YouTube de República Z, de lunes a viernes de 8:30 a 9:10. Serán 15 entrenamientos hasta el viernes 21 de julio. “Es gratis y queda grabado”, aclara la influencer que en febrero pasado realizó el Desafío de los 21 días que ya tiene más de 400 mil reproducciones. “Es una locura y es lo que me motivó a querer hacer otro ahora. Para mí es muy fuerte sentir que tanta cantidad de gente se mueve desde su casa, desde cualquier parte del país y del mundo, porque lo que hizo este Desafío es darle la oportunidad de entrenar y hacerlo gratis en un momento en el que por ahí se complica para mucha gente pagar un gimnasio y en donde tampoco tiene ese acompañamiento. Y ahí estoy yo para acompañar con nivel inicial y nivel avanzando para que puedan moverse desde su casa”.

Julieta estará a cargo de la rutina de entrenamiento de nivel avanzado y su amiga Nati Saal -que también es influencer y diseñadora de moda- hará el nivel inicial, al igual que en el Desafío anterior. “A mí me genera mucha adrenalina, mucha motivación y mucho compromiso el sentir que hay tanta gente conectada del otro lado. Es muy flashero pensarlo. Y estamos pensando en cerrar uno para fin de año con una fiesta enorme en donde toda la gente pueda poder venir y vibrar altísimo en un lugar emblemático de Buenos Aires”, dice todavía sin dar mayores precisiones sobre el proyecto que tiene en mente.

La conductora entrena todas las mañanas de lunes a viernes, es decir que no necesita preparación física para este nuevo Desafío. “Lo que más me cuesta es mental y energéticamente, es lo más difícil para mí”, se sincera y aclara: “Físicamente estoy súper entrenada, no siento el cansancio, yo disfruto de motivar y entrenar a la gente, pero mentalmente me tengo que preparar un montón porque es mucha la energía y la responsabilidad. No es que voy, hago el Desafío y listo. Mientras tanto, todos los días motivo a la gente a través de mis Historias”, dice quien tiene casi un millón de seguidores en Instagram.

Además, en su red social trabajará en conjunto con una nutricionista “para ayudar a que aprendan a comer mejor”. “Estamos muy presentes y eso para mí es un desgaste enorme de energía que lo disfruto mucho pero que implica que tenga que comer bien, descansar y estar enfocada”, agrega Juli y aclara que su principal objetivo es “que la gente se mueva y se divierta haciéndolo”. “Yo defino mis entrenamientos como una manera distinta de entrenar. Me gusta que la gente se motive, que se divierta y la pase bien entrenando”. Al respecto, sostiene que esa es la clave de su éxito.

“Que la gente la pasa tan bien que al día siguiente quiere volver, y después otra vez, y cuando se quieren acordar pasó un mes y terminaron cambiando su hábito y, muchas veces, su vida. Y de eso ya no hay vuelta atrás. Sentir que yo puedo ser ese motor que las impulsa, que las hace sentir que nunca es tarde para moverse, que acompaña a la gente desde su casa viviendo distintos momentos de su vida, y poder levantarlas el ánimo y sacarles una sonrisa, es lo más lindo que me pasó en la vida. Puedo trabajar de periodista, conducir un montón de programas, pero a mí nada me hace sentir lo que me generan los Desafíos y motivar a la gente”, concluye Julieta Puente a punto de comenzar el nuevo Desafío con el que espera seguir cambiándole la vida y el ánimo a las personas que entrenan con ella del otro lado de la pantalla.

Con informacion de Infobae.