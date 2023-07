Finalmente, son 27 las fórmulas presidenciales oficializadas por la Justicia Electoral para competir en las PASO

A poco más de una semana del cierre de listas, la Justicia Electoral oficializó 27 fórmulas, de 15 alianzas y partidos políticos que competirán en las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del próximo 13 de agosto. En siete de esos frentes o espacios habrá internas. El número terminó siendo superior a los 19 binomios que inicialmente se habían conocido tras el cierre de listas el 24 de junio pasado.

Hubo cambios en la última semana tras la inscripción dentro de los distintos frentes electorales por las resoluciones de las Juntas partidarias, que tienen potestad para dar de baja listas internas que se hayan presentado a competir si no cumplen con los requisitos, y el posterior control realizado por la Secretaría Electoral del Juzgado Federal Nro 1 de la Capital Federal, a cargo de María Servini. La Justicia debe revisar que los precandidatos a presidente y vice, así como la lista de 19 parlamentarios del Mercosur distrito nacional, con sus respectivos suplentes, cumplan todos los requisitos antes de oficializar las fórmulas y enviarlas a la Dirección Nacional Electoral (DINE). Este organismo, a cargo de Marcos Schiavi, debe sortear los espacios gratuitos en medios audiovisuales y asignar los fondos públicos de campaña y para la impresión de boletas a cada una listas que se presentan en las Primarias.

El número de fórmulas presidenciales es récord este año respecto de las fórmulas inscriptas en 2015, cuando compitieron 14 binomios para presidente y vice en las Primarias de ese año. En 2011, fueron 10, la misma cifra que en 2019. Pero para llegar a las elecciones generales del 22 de octubre deberán superar en las PASO el piso de 1,5% de los votos válidos.

Las 15 alianzas y partidos políticos que tienen ya la aprobación de la Justicia para que sus boletas estén en cuarto oscuro son Unión por la Patria, Juntos por el Cambio, Hacemos por nuestro país, La Libertad Avanza, Frente LiberAr, UCEDE, Frente de Izquierda de los Trabajadores Unidad, Movimiento al Socialismo, Libres del Sur, Política Obrera, Proyecto Joven, Alianza Principios y Valores-Por Tierra Techo y Trabajo, Movimiento de Acción Vecinal, Movimiento Izquierda Juventud Dignidad y Frente Patriota Federal.

Los integrantes de cada fórmula y las internas

El oficialismo logró concretar, a contrarreloj, una lista de unidad nacional bajo el renovado sello de Unión por la Patria encabezada por el actual ministro de Economía, Sergio Massa, que lleva como compañero de fórmula a Agustín Rossi, jefe de Gabinete de Alberto Fernández. Su lista fue bautizada “Celeste y blanca”, por los colores que eligió esta alianza que logró, con enorme dificultad, juntar las voluntades del kirchnerismo, el Frente Renovador y Alberto Fernández, las tres patas del hoy desgastado y fallido Frente de Todos.

Pero finalmente no resultó tan única, ya que a último momento se anotó Juan Grabois, fundador del Movimiento de Trabajadores Excluidos, de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y del Frente Patria Grande, en desacuerdo con la postulación de Massa como candidato de “síntesis”. Va acompañado en la boleta por la socióloga, doctora en Ciencias Sociales y docente universitaria Paula Abal Medina, quienes solo competirán para presidente y vice, con boleta corta, bajo la lista bautizada “Justa y Soberana”. Abal Medina es hija de Juan Manuel Abal Medina, dirigente peronista encargado de coordinar la vuelta de Juan Domingo Perón a la Argentina en 1972, y de Nilda Garré, diputada en los años 70, y ex ministra de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner. A su vez, su medio hermano, Juan Manuel, fue jefe de Gabinete de la segunda presidencia de CFK y luego senador nacional.

Por Juntos por el Cambio competirán los dos precandidatos del PRO que vienen recalentando la interna de la principal alianza opositora. El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, va acompañado del gobernador jujeño y titular del radicalismo, Gerardo Morales, en la lista bautizada “El Cambio por nuestras vidas”. Su contrincante es la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich, que hace una semana eligió como compañero al ex diputado nacional mendocino de la UCR, Luis Petri, bajo el nombre “La fuerza del Cambio”. Es la interna más caliente en el escenario electoral, con resultado incierto, y de la que podría salir el candidato que llegue a un balotage.

En un escenario que muchos analistas identifican de casi tres tercios, la tercera fuerza con chances electorales de ingresar a un balotage es La Libertad Avanza, Su líder Javier Milei va en una lista única acompañado de la abogada y compañera de banca en Diputados, Victoria Villarruel. La histórica UCEDE, en tanto, va sola con fórmula propia, sin interna, que encabeza Andrés Passamonti y Pamela Fernández Magaride, bajo el nombre de lista “Apertura Liberal Argentina”.

Por el peronismo no kirchnerista, la Justicia oficializó el binomio del gobernador cordobés Juan Schiaretti con el diputado nacional y ex ministro de Interior y de Transporte Florencio Randazzo, que se presentan bajo el frente Hacemos por nuestro país, sin competidores internos.

La izquierda lleva cuatro fórmulas. Dos de ellas competirán en el Frente de Izquierda Unidad (FIT-U): Myriam Bregman y Nicolás del Caño (PTS) van en la lista “Unir y fortalecer la Izquierda”; y Gabriel Solano (PO) y Vilma Ripoll (MST) por la llamada “Unidad de Luchadores y la Izquierda”. A su vez, por otro lado, por el Movimiento al Socialismo (MAS) se presentará para la presidencia Manuela Castañeira junto a Lucas Ruiz, mientras que Política Obrera presentará las precandidaturas de Marcelo Ramal y Patricia Urones para la fórmula presidencial. Por su parte, Libres del Sur presenta una sola lista, compuesta por el dirigente neuquino Jesús Escobar y Marianella Lezama Hid.

En tanto, el Movimiento Izquierda Juventud Dignidad, agrupación política que no se enrola en la izquierda tradicional, lleva dos binomios para competir por la presidencia y vice. El ex piquetero Raúl Castells, acompañado por Adriana Reinoso, competirá por la lista “Dignidad”, mientras que Santiago Cúneo se presenta en las PASO de este espacio bajo la lista “Confederal”, con Gustavo Barranco.

Otra alianza que competirá dentro del espacio peronista es la conformada por el partido Principios y Valores, del ex secretario de comercio Guillermo Moreno, y el movimiento Por Tierra, Techo y Trabajo, que lidera el dirigente social Luis D’Elía. Llevará cinco fórmulas presidenciales: la principal es la encabezada por Moreno con Leonardo Fabre, secretario general de la Asociación del Personal de los Organismos de Previsión Social, como precandidato a vicepresidente, bajo el nombre de lista “Tierra, Techo y Trabajo”. En esta interna partidaria también competirán Jorge Eduardo Oliver y Ezequiel San Martín por la lista “Tres banderas”; Paula Arias y Walter Vera por la lista “Laborista”; Carina Bartolini y Mabel Gómez por la lista “Gente de Trabajo”; y Eliodoro Martínez y Vicente Souto, por la lista “Transformar”.

Por el Frente Patriota Federal irá como precandidato a presidente al abogado César Biondini, hijo del dirigente nacionalista y considerado neonazi Alejandro Biondini, y secretario general de ese partido, anteriormente conocido como Frente Patriota Bandera Vecinal. Lleva como vice a la docente Mariel Avendaño, ex secretaria general de la agrupación “NOS CABA”.

En el ecléctico frente LiberAr compiten tres listas. Una es la del ex candidato a diputado nacional por el Frente Despertar en 2019 Nazareno Etchepare, impulsor de la campaña presidencial de José Luis Espert en ese momento, aunque luego se peleó con el hoy diputado liberal y renunció a esa candidatura. Desde su cuenta en Twitter “El Cipayo” fue uno de los impulsores de las marchas y cacerolazos contra Cristina Kirchner. En su lista “Demos”, lo acompaña a Fernando Adrián Lorenzo como candidato a vice. Otra de las listas está encabezada, llamativamente, por el histórico dirigente peronista y ex funcionario de Carlos Menem y del matrimonio Kirchner Julio Bárbaro, hoy de 81 años. Se llama “Anticorrupción” y lleva en la boleta a Ramona Pucheta, ex diputada nacional por el Movimiento Independiente de Justicia y Dignidad (MIJD) fundado por Castells, y es uno de los pocos que admite públicamente que sabe que no va a ganar, que lo suyo es “simbólico”. La tercera es la de Ramiro Vasena, presidente del partido Reconquista, que va con una lista que lleva ese nombre. Fue precandidato a jefe de Gobierno por Bandera Vecinal, el nombre en ese momento del partido de Biondini. Va acompañado por Víctor Lagonegro, ex dirigente de Tandil del partido FE del líder de los peones rurales Gerónimo “Momo” Venegas, hoy fallecido.

El espacio Proyecto Joven lleva, a su vez, tres listas. Una de ellas, “Coalición Paz Democracia y Soberanía” la encabeza el escritor enrolado en el kirchnerismo Mempo Giardenillei para presidente, acompañado por Bárbara Solernou, dirigente de la provincia de Buenos Aires del Movimiento Social 21 La Tendencia, para vice. La lista interna “Patria Unida” lleva a Martín Ayerbe y a Hugo Rodríguez; mientras que la lista “Todex” lleva por la primera magistratura a la primera candidata transexual, Reina Xiomara Ibáñez, oriunda de Rosario, y como vice a Gonzalo Ibarra.

Por último, el Movimiento de Acción Vecinal lleva en una única lista al legislador tucumano Raúl Albarracín como precandidatos a presidente, y a Sergio Pastore, abogado cordobés que se definió como de “centroderecha” y ya había sido casi un ignoto precandidato a presidente en 2011, como vice.

* Para www.infobae.com