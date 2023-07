El desconsuelo de Dominique Metzger al hablar con los padres de Joaquín, el nene asesinado en Córdoba

El cuerpo de Joaquín Sperani, el adolescente de 14 años que se encontraba desaparecido desde el jueves, fue hallado el domingo en la ciudad cordobesa de Laboulaye. El informe preliminar de la autopsia que fue realizada en las últimas horas en la morgue de la localidad de Río Cuarto reveló que Joaquín murió tras recibir más de 10 golpes en la cabeza. El supuesto culpable del crimen, amigo de la víctima, fue trasladado a un instituto de menores.

La información judicial indica que “se pudo establecer la presunta participación no punible de un niño de 13 años” en la muerte de Joaquín y añade que “el adolescente involucrado en el hecho actualmente se encuentra alojado para su resguardo en el Centro de Admisión y Diagnóstico (CAD), que depende del Complejo Esperanza, de la ciudad de Córdoba”, donde en las próximas horas se llevarán a cabo estudios diagnósticos, psicosociales y ambientales.



Desde el juzgado se precisó que, en la situación de adolescente no punible, está interviniendo la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), mientras que en la autopsia al cuerpo de la víctima trabajaron especialistas del Cuerpo Médico Forense de Río Cuarto.

“Este chico es un psicópata. Era amigo de toda la vida de Joaquín, hicieron la primaria juntos, cumpleaños. Como familia íbamos al campo de ellos. No había nada que nos llamara la atención”, dijo esta mañana entre lágrimas Mariela Flores, madre del adolescente asesinado, quien al igual que su esposo, Martín Sperani, apuntó a ese adolescente como el autor del crimen de su hijo.

Horas antes, los padres habían hablado con Telenoche donde dieron muestras de su profundo dolor. “Estoy vacía porque perdí a mi hijo. Estoy muerta en vida. Por fuera parece que estoy entera, pero por dentro no siento latir mi corazón. Me morí junto con mi hijo”, señaló Mariela en diálogo con Nelson Castro y Dominique Metzger. “Necesito muchas respuestas que no las encuentro y no me las dieron. El tiempo que se perdió en buscarlo. El tiempo en que buscábamos por otro lado y mi hijo estaba atrás. Pasamos muchas veces por esa casa y nunca se nos dio por entrar. Pensábamos que la policía había pasado por ahí”, agregó durante su testimonio.

“Estamos todos conmovidos por el relato de la mamá y el papá que contenía las lágrimas, y este caso que es de una crueldad enorme y que deja preguntas, deja interrogantes”, aseguró Castro, y le dio el pie a su compañera, que manifestó sus sentimientos en un clima de honda emoción.

“Obviamente todo nuestro respeto para esta mamá y este papá que están pasando por el peor momento de sus vidas”, señaló Metzger. “Tienen un montón de preguntas y a todos nos emociona porque era un chico de 14 años y pensás que otro chico de 13 años haya hecho esta locura nos tiene que interpelar como siempre como sociedad y no podemos dejar de acompañarlos”, agregó, completamente conmovida por el relato de los padres del joven.

En lo referente al hecho, el intendente de Laboulaye, César Abdala, dijo a la emisora local LV3 que el chico “se desmoronó y confesó” el crimen de Joaquín y que “tenía el celular de su amigo y no pudo explicar por qué”. La autopsia determinó que el adolescente falleció a causa de un traumatismo de cráneo y sufrió un daño encefálico que le provocó la muerte inmediata, luego de recibir más de 10 golpes en la cabeza.

Con informacion de Infobae.