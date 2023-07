Tensión en la Corte por las demoras para resolver casos sensibles en medio del año electoral

La Corte Suprema parece haber ingresado en un compás de espera para resolver expedientes que fueron definidos por los propios miembros del tribunal como “trascendentes” pero inexplicablemente no se mueven.

Dentro de esos 150 casos importantes se encuentran causas sensibles que tienen como protagonistas a la vicepresidenta Cristina Kirchner, al ex presidente Mauricio Macri y a otros dirigentes políticos. También están congeladas dos ejecuciones de sentencias de casos sobre los cuales la Corte ya se expidió, entre ellos el amparo del gobierno porteño por la quita de coparticipación y el planteo del senador Luis Juez para que le restituyan su silla en el Consejo de la Magistratura.

Los hechos parecen confirmar una vieja frase de la política que indica que en años electorales el máximo tribunal desacelera el ritmo de definiciones que pueden impactar en el poder político o repercutir directa o indirectamente en los comicios. En rigor esta lectura no es lineal: recientemente la Corte aceptó dos medidas cautelares para suspender elecciones en Tucumán y en San Juan. En esta última provincia, el oficialismo terminó perdiendo el control político del territorio luego de 20 años de hegemonía. Ahora hay expectativas sobre cuál será su rol en las elecciones porteñas frente al pedido de impugnación de la candidatura del ex intendente de Vicente López y referente del PRO Jorge Macri.

Las demoras generan además tensiones y versiones cruzadas en el cuarto piso del Palacio de Tribunales, donde los cortesanos tienen sus oficinas. Fuentes judiciales que entienden cómo es el funcionamiento del tribunal reconocen que son inadmisibles las demoras y explican que en términos reglamentarios es el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, quien tiene la potestad de establecer la oportunidad y el orden de consideración de los casos que llegan a las reuniones de acuerdo, donde finalmente se dictan las resoluciones.

“Los propios ministros habían establecido que ningún expediente podía estar más de tres meses en una vocalía, sin embargo estas reglas no han sido cumplidas”, aseguran.

Las demoras no sólo generan suspicacias políticas: también alientan versiones sobre la falta de transparencia en la circulación de los expedientes, algo que les impide principalmente a los actores involucrados en los pleitos y a la sociedad acceder a un servicio de justicia eficiente y sin dilaciones.

Según relevamiento realizado en el sistema informático Lex 100 -de acceso público-, de los 150 expedientes que esperan una definición inmediata, más de 100 se encuentran en la vocalía de Rosatti. Entre esos casos “dormidos” en la oficina del presidente de la Corte, hay planteos pendientes en los casos Los Sauces, Memorándum con Irán, Cuadernos de la Corrupción y la Ruta del Dinero K, que tienen como protagonista a la vicepresidenta Cristina Kirchner.

Rosatti también debe darle trámite -entre otras causas- a la investigación contra Mauricio Macri por supuestos actos de hostigamiento al Grupo Indalo; a diversas cautelares vinculadas al aporte solidario, el impuesto que creó el kirchnerismo durante la pandemia; al planteo iniciado por la fiscal de Entre Ríos Cecilia Goyeneche, eyectada de su cargo por investigar casos de corrupción; a la causa iniciada por el fallecido Fernando “Pino” Solanas por los contratos celebrados con la petrolera Chevron; al reclamo de Fernando Gray por el control del PJ bonaerense, hoy presidido por Máximo Kirchner; y a la denuncia de extorsión realizada por el fiscal Carlos Stornelli contra el falso abogado Marcelo D’Alessio.

Las 150 causas que esperan una definición en la Corte Suprema

1. CIV 78500/2015/1/RH1 “Ferrari, María Alicia y otro Levinas, GabrIel Isaías s/ rendición de cuentas” En lo que hace a la competencia (CSJ 325/2021), la causa tiene dictamen de la PGN del 28 de junio de 2021, donde considera que el STJ de CABA no tiene competencia para revisar las decisiones de la Cámara Nacional en lo Civil.

2. LEY DE ACCIDENTES DE TRABAJO, CNT 45559/2019.Behrens. Ingresó a la Corte el 16/09/2021. Hay aproximadamente doscientas causas en espera. Se discute la constitucionalidad de las comisiones médicas establecidas por la Ley de Riesgos del Trabajo. En vocalía Dr. Rosatti 09/02/2023.

3. CAE 65030/2015/2/CA3-CS1 “Azariu, Jorge Eduardo c/ EN — PJN — Consejo de la Magistratura s/ varios” Ingresó a la Corte el 27/12/2019. Síntesis: Desalojo Tribunales Morón. Recientemente la Cámara ordenó el desalojo anticipado, a pesar de que está en la CS.

4. Causas vinculadas con el cuestionamiento de la ley 27.605 (“aporte solidario”. Medidas cautelares. FMZ 1762/2021/1/CS1–CA1 – “Incidente n° 1: – Actor: Rosenzvit, Darío Javier Demandado: Estado Nacional–Ministerio de Economía - AFIP s/ incidente de apelación” (2021) La medida cautelar fue concedida. La causa se encuentra en la Vocalía del Dr. Rosatti. (15/02/2023)

5. FMZ 4201/2021/1/CA1-CS1 – “Inc. apelación en autos Terranova, Eduardo Raúl c/ PEN-AFIP s/ acción mere declarativa de inconstitucionalidad” (año 2021) La causa se encuentra en la Vocalía del Dr. Rosatti.(15/02/2023)

6. FMZ 3722/2021/1/CA1 – “Inc. apelación en autos Nucete, Rafael Manuel c/ AFIP-DGI s/ acción mere declarativa de inconstitucionalidad” (año 2021) La causa se encuentra en la Vocalía del Dr. Rosatti.(15/02/2023)

7. FMZ 7171/2021/1/CA1 Inc. de medida cautelar en autos “Martín Carlos Regino c/ AFIP – DGI s/ acción mere declarativa de inconstitucionalidad” (año 2021) La causa se encuentra en la Vocalía del Dr. Rosatti. (15/02/2023)

8. FMZ 5475/2021/1/CA1 - Inc. de apelación en autos “Guerrini, Edgardo Hugo c/ AFIP - DGI s/ acción mere declarativa de inconstitucionalidad” (año 2021) La causa se encuentra en la Vocalía del Dr. Rosatti. (15/02/2023)

9. FMZ 7219/2021/1/CA1 - Inc. Apelación en autos “Arizu, Raúl Leoncio Federico c/ AFIP – DGI s/ acción mere declarativa de inconstitucionalidad” (año 2021) La causa se encuentra en la Vocalía del Dr. Rosatti. (15/02/2023)

10. FMZ 7217/2021/1/CA1 - Inc. apelación en autos “Arizu, Marcos Andrés c/ AFIP – DGI s/ acción mere declarativa de inconstitucionalidad” (año 2021) La causa se encuentra en la Vocalía del Dr. Rosatti. (15/02/2023)

11. FMZ 7222/2021/1/CA1 - Inc. apelación en autos “Arizu, Estela Elsa c/ AFIP – DGI s/ acción mere declarativa de inconstitucionalidad” (año 2021) La causa se encuentra en la Vocalía del Dr. Rosatti. (15/02/2023)

12. FMZ 7220/2021/1/CA1 - Inc. apelación en autos “Arizu, Roberto Carlos c/ AFIP – DGI s/ acción mere declarativa de inconstitucionalidad” (año 2021) La causa se encuentra en la Vocalía del Dr. Rosatti.(15/02/2023)

13. FSA 1796/2021/1/1/RH1 - “Vanoli, Mauro Alessandro c/ AFIP- DGI y otro s/ acción meramente declarativa de inconstitucionalidad” Se halla involucrada la interpretación del CDI con Bolivia. La causa se encuentra en la Vocalía del Dr. Rosatti. (15/02/2023)

14. FMZ 12374/2021/1/CA1 – “Inc. apelación en autos ‘Robbio, Luis Héctor c/ AFIP s/ acción mere declarativa de inconstitucionalidad’” La causa se encuentra en la Vocalía del Dr. Rosatti. (15/02/2023)

15. FMZ 12371/2021/1/CA1 – “Inc. apelación en autos “Robbio, Federico Luis c/ AFIP s/ acción mere declarativa de inconstitucionalidad”. La causa se encuentra en la Vocalía del Dr. Rosatti. (21/04/2023)

16. FMZ 14620/2021/1/CA1 – “Inc. apelación en autos “Bocardo, Marcelo Eduardo c/ AFIP - DGI s/ acción mere declarativa de inconstitucionalidad” La causa se encuentra en la Vocalía del Dr. Rosatti. (15/02/2023)

17. FMZ 7740/2021/1/CA1 - Inc. apelación en autos “Gelis, Daniel Alberto c/ AFIP - DGI s/ acción mere declarativa de inconstitucionalidad” La causa se encuentra en la Vocalía del Dr. Rosatti. (02/03/2023)

18. FMZ 6864/2021/1/CA1 - Inc. apelación en autos “Brunetti, Armando Daniel c/ AFIP - DGI s/ acción mere declarativa de inconstitucionalidad”. La causa se encuentra en la Vocalía del Dr. Rosatti. (15/02/2023)

19. FMZ 6851/2021/1/CA1 - Inc. apelación en autos “Brunetti, Fabricio Daniel c/ AFIP - DGI s/ acción mere declarativa de inconstitucionalidad”. La causa se encuentra en la Vocalía del Dr. Rosatti. (15/02/2023)

20. FMZ 9795/2021/1/CA1 - Inc. apelación en autos “Chirino, Alfredo José c/ AFIP s/ acción mere declarativa de inconstitucionalidad” La causa se encuentra en la Vocalía del Dr. Rosatti. (08/05/2023)

21. FMZ 9034/2021/1/CA1 - Inc. apelación en autos “Atilio Boggian c/ AFIP y otro s/ acción mere declarativa de inconstitucionalidad” La causa se encuentra en la Vocalía del Dr. Rosatti. (02/03/2023)

22. FMZ 6856/2021/1/CA1 - Inc. apelación en autos “Brunetti, Armando Gabriel c/ AFIP s/ acción mere declarativa de inconstitucionalidad” La causa se encuentra en la Vocalía del Dr. Rosatti. (02/03/2023)

23. FMZ 15391/2021/1/CA1 – Inc. apelación en autos “Innocenti, Miguel Ángel c/ AFIP s/ acción mere declarativa de inconstitucionalidad” La causa se encuentra en la Vocalía del Dr. Rosatti. (18/04/2023)

24. FMZ 6275/2021/1/CA1 - Inc. apelación en autos “Pallucchini, Julio César c/ AFIP s/ acción mere declarativa de inconstitucionalidad” La causa se encuentra en la Vocalía del Dr. Rosatti. (18/04/2023)

25. FMZ 6276/2021/1/CA1-CS1 - Inc. apelación en autos “Pallucchini, Fernando Abel c/ AFIP s/ inc. apelación” La causa se encuentra en la Vocalía del Dr. Rosatti. (18/04/2023)

26. FMZ 6273/2021/1/CA1 -Inc. apelación en autos “Pallucchini, Alejandro c/ AFIP s/ acción mere declarativa de inconstitucionalidad” La causa se encuentra en la Vocalía del Dr. Rosatti. (18/04/2023)

27. FSA 1796/2021/1/2/RH2 – “Vanoli, Mauro Alessandro c/ AFIP DGI y otro s/ inc apelación” La causa se encuentra en la Vocalía del Dr. Rosatti. (15/02/2023)

28. FMZ 6277/2021/1/CA1 – Inc. apelación en autos “Graffigna, Alberto Ignacio c/ AFIP s/ acción mere declarativa de inconstitucionalidad” La causa se encuentra en la Vocalía del Dr. Rosatti. (18/04/2023)

29. CAF 7119/2021/1/RH1 “Micheli, Ricardo Jorge c/ EN – AFIP- Ley 27605 s/ amparo ley 16.986″ Amparo rechazado por no ser la vía idónea La causa se encuentra en la Vocalía del Dr. Rosatti. (02/03/2023)

30. CAF 9045/2021/1/RH1 “O.P. c/ EN - AFIP - ley 27605 s/ amparo ley 16.986″ La causa se encuentra en la Vocalía del Dr. Rosatti. (02/03/2023)

31. CAF 8258/2021/1/RH1 “N.A. E.R. c/ EN - AFIP - ley 27605 s/ amparo ley 16.986″ La causa se encuentra en la Vocalía del Dr. Rosatti. (02/03/2023)

32. CAF 733/2021/4/RH3 “McLoughlin, Nicolás José c/ EN-AFIP s/ amparo ley” La causa se encuentra en la Vocalía del Dr. Rosatti. (02/03/2023)

33. CAF 735/2021/3/RH2 - “S., A. R. c/ EN - AFIP s/ amparo ley 16.986″ La causa se encuentra en la Vocalía del Dr. Rosatti (05/06/2023)

34. CAF 845/2021/1/RH1 - “Fernández, Ana Luz c/ EN - AFIP s/ amparo ley 16.986″Amparo rechazado por no ser la vía idónea.

35. CAF 4853/2021/2/RH1 – “Recurso Queja Nº 2 - G., L. M. c/ EN-AFIP-DGI - ley 27605 s/ amparo ley 16.986″

36. CAF 8279/2021/CS1 – “De Ambrosis, Stefano c/ EN-AFIP-DGI - ley 27605 s/ amparo ley 16.986″ La causa se encuentra en la Vocalía del Dr. Rosatti. (18/04/2023)

37. CSJ 1358/2017/RH1 “Peterser Thiele y Cruz S.A. de Construcciones y Mandatos c/ Municipalidad de Vicente López s/ pretensión anulatoria” Ingresó a la Corte: 03/08/2017. Síntesis: en esta causa se discuten las mismas cuestiones que en la causa “Esso c/ Municipalidad de Quilmes”. La causa se encuentra en la vocalía del Dr. Rosatti (15/02/2023).

38. CSJ 2094/2018/RH1 “AMX Argentina SA c/ Municipalidad de la Matanza s/ pretensión anulatoria – recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley” Se discute la tasa de inspección de seguridad e higiene y específicamente la base imponible conforme el art. 35. párrafos 1° y 2°, del Convenio Multilateral. La causa se encuentra en la vocalía del Dr. Rosatti 03/05/2023.

39. 43007516/2006/CS1 “O.R.S.N.A. c/ Municipalidad de San Carlos de Bariloche s/ varios” Ingresó a la Corte: 04/10/2016 Derecho de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche a ejercer sus poderes de policía e imposición debe ser ejercido sin interferir, obstaculizar o impedir, en ninguna forma, el normal funcionamiento del Aeropuerto Internacional de San Carlos de Bariloche y los servicios complementarios existentes en su ámbito, cualesquiera fuese su naturaleza.

40. CSJ 2808/2021/RH1 “Cantaluppi, Santiago s/accion de inconstitucionalidad” Ingresó a la Corte: 20/12/2021 inconstitucionalidad de la “eco-tasa” creada por el municipio de San Carlos de Bariloche (MSCB).

41. CAF 73736/2016/1/RH1 “Solanas, Fernando Ezequiel y otro c/ YPF s/ amparo ley 16.986″ Ingresó a la Corte: 10/05/2019 . derecho de acceso a la información requirieron a YPF S.A. que les exhibiera: a) distintos anexos del contrato celebrado con Chevron. La causa se encuentra en la vocalía del Dr. Rosatti desde el 28/02/2023.

42. CSJ 1634/2022/CS1 “Goyeneche, Cecilia Andrea c/ Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos s/ acción de amparo”. Ingresó a la Corte: 12/08/2022 . La causa se encuentra en la vocalía del Dr. Rosatti desde el 26/10/2022.

43. CAUSA MENDOZA-RIACHUELO. CSJ 1569/2004 “MENDOZA SILVIA BEATRIZ Y OTROS C/ ESTADO NACIONAL Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJUICIOS (DAÑOS DERIVADOS DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL DEL RIO MATANZA-RIACHUELO). La causa se encuentra en la vocalía del Dr. Rosatti desde el 15/02/2023.

44. AMBIENTAL. CENTRAL TERMOELECTR1CA LUJAN, N° 106233/2018/1 cuyos autos son “Recurso de Queja N° 1 — Organización de Ambientalistas Autoconvocados c/ Araucaria Energy Sociedad Anónima s/ Daños y perjuicios” cese inmediato de las obras de construcción y/u operación de la Central termoeléctrica Luján II para evitar daños ambientales de incidencia colectiva. La causa se encuentra en la vocalía del Dr. Rosatti 08/03/2023.

45. -CFP 6646/2017/2/1/1/1/RH3 “Caputo, Luis” Ingresó a la Corte el 27/11/2018.

46. -CIV 100940/2011/CS1 ARCAGNI JOSE CARLOS c/ FASCETTO JORGE EDUARDO Y OTROS s/COBRO DE HONORARIOS PROFESIONALES Ingresó a la Corte el 02/07/2019.

47. -FRE 266/2020/2/1/RH1 Recurso Queja N° 1 - Incidente N° 2 — VICENTIN S.A.I.C. c/ AFiP-DGI s/INC APELACION. Ingresó a la Corte el 08/09/2021. La causa se encuentra en la vocalía del Dr. Rosatti 02/03/2023.

48. -CSJ 1368/2021/RH1 La Clementina SA c/ Vicentín SA1C s/ recurso de queja por denegación do recurso de inconstitucionalidad. La causa se encuentra en la vocalía del Dr. Rosatti desde 26/09/2022.

49. -CNE 572/2021/CS1 GRAY, FERNANDO JAVIER Y OTRO el PARTIDO JUSTICIALISTA NRO. 2 - DISTRITO BUENOS AIRES s’IMPUGNACIÓN DE ACTO DE ÓRGANO O AUTORIDAD PARTIDARIA. Ingresó a la Corte el 14/12/2021. La causa se encuentra en la vocalía del Dr. Rosatti desde el 14/02/2023

50. CORREO ARGENTINO y CONFLICTO DE JURISDICCIÓN ENTRE TSJ CABA Y PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN. -COM 94360/2001/84/RH4 “CORREO ARGENTINO S.A. S/ CONCURSO PREVENTIVO”. Ingresó a la Corte el 7.8.2020. Dr. Rosatti vuelve a ver la causa y la devuelve “a solicitud de secretaría” el 29/03/2023. Secretaría informa que no la solicitó.

51. -COM 94360/2001/99/RH12 y COIVI 94360/2001/100/RH13 “Correo Argentino S.A. s/ quiebra” Ingresaron a la Corte el 22/0612022. Dr. Rosatti ve la causa y la devuelve a “solicitud de secretaría” el 29/03/2023. Secretaría informa que no la solicitó

52. FRANQUICIAS EN MATERIA INMOBILIARIA CSJ 2343/2018/RH1 “Gerez, Mario Gabriel el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la Provincia de Buenos Aires s/ pretensión anulatoria —Recurso Extraordinario de inaplicabilídad de ley” Ingresó a la Corte el 15/11/2018.

53. -OTRAS CAUSAS INTERPUESTAS CONTRA EL COLEGIO DE MARTILLEROS Y CORREDORES PÚBLICOS INMOBILIARIOS: CSJ 468/2019/RH1 “Salaria, Jorge Oscar” 2) CSJ 1298/2021/RH1 “Di Girolano, Luis” 3) CSJ 1508/2020/RH1 “Di Girolano, Marcelo” 4) CSJ 609/2020/RH1 “Di.Girolano, Marcelo” 5) CSJ 1440/20211RH1 “Di Girolano, Marcelo”6) CSJ 1441/2021/RH1 “Di Girolano, Fabiana” 7) CSJ 1823/2021/RH1 “Aibe, Daniel Eduardo”8) CSJ 9/2021/RH1 “Guicciarclini, Giuliana” 9) CSJ 898/2020/RH1 “Baffle Casas, Ivana”10) CSJ 464/2020/RH1 “Pedriel, Hugo José” 11) CSJ 897/2020/RH1 “Hogner, Caroline” 12) CSJ 1449/2021/RH1 “Villalba, Aldo Sebastián” 13) CSJ 32712022/RH1 “Roca, Jorge Cristóbal”

54. -USURPACIÓN DE INMUEBLES. 2252/2006 CORREO OFI.CIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA C/ NEUQUÉN S/ AMPARO. Ingresó a la Corte el 20/09/2006. Inconstitucionalidad de usurpación de inmuebles. La causa se encuentra en la vocalía del Dr. Rosatti desde 13/02/2023.

55. RESPONSABILIDAD CIVIL. INJURIAS. PUBLICACIONES CASO DALMASO -CSJ 1618/2019/RH1 Macarron, Marcelo Eduardo y otros c/ Vaca Narvaja, Hernan s/ ordinario. Ingresó a la Corte el 05/08/2019. La causa se encuentra en la vocalía del Dr. Rosenkrantz desde 06/02/2023.

56. PROTECCIÓN DE MARCAS COMERCIALES. -CCF 1789/2009/3/RH1 “Organización Veraz S.A. c/ Open Discovery S.A. s/ cese de uso de marca” Ingresó a la Corte el 23/11/2018. La causa se encuentra en la vocalía del Dr. Rosenkrantz 02/05/2023.

57. GESTACIÓN POR SUSTITUCIÓN -CIV 31689/2016/CS1 REX “Simonelli Teitelbaumn Ayra y otro s/ inscripción de nacimiento Y CIV 14153/17 REX “S.T.,V s’inscripción de nacimiento”. Ingresó a la Corte el 19/9/2016.

58. CIV 61797/2016/CS1 “Galmarini Sebastián c/ Frade Mónica Edith otro (Carrió) s/ daños y perjuicios” Ingresó a la Corte el 8.2.19. Fue devuelto por la Procuración General el 29/9/2020. La causa se encuentra en la vocalía del Dr. Rosatti 23/03/2023.

59. CIV 94124/2016/CS1 “Marchi Héctor Daniel c/ Unió, Elisa María Avelina y otro s/ daños y perjuicios” Ingresó a la Corte el 28.2.19. Fue devuelto por la Procuración General el 29/09/2020. Sentencia de Cámara en contra de Carrió, hizo lugar a la demanda.

60. ELECCIONES. Formosa. CSJ 921/2023 “CARBAJAL, FERNANDO c/ FORMOSA, PROVINCIA DE s/ ACCION DECLARATIVA DE CERTEZA”, “PAOLTRONI, FRANCISCO MANUEL c/ FORMOSA, PROVINCIA DE s/ACCION DECLARATIVA DE INCONSTITUCIONALIDAD Ingresó a la Corte: 15/05/2023. CSJ 922/2023 “CONFEDERACION FRENTE AMPLIO FORMOSEÑO c/ FORMOSA, PROVINCIA DE s/AMPARO ELECTORAL” Ingresó a la Corte: 15/05/2023. CSJ 1021/2023 “PAOLTRONI, FRANCISCO MANUEL c/ FORMOSA, PROVINCIA DE s/ACCION DECLARATIVA DE INCONSTITUCIONALIDAD” Ingresó a la Corte: 23/05/2023. CSJ 1096/2023 “CONFEDERACIÓN FRENTE AMPLIO FORMOSEÑO Y OTROS C/ FORMOSA, PROVINCIA DE s/ ACCION DECLARATIVA DE INCONSTITUCIONALIDAD”. Ingresó a la Corte: 05/06/2023

61. Tucuman. CSJ 2607/2022: “Creo Partido Político c/ Tucumán, Provincia de s/ acción declarativa”. Ingresó a la Corte 01/12/2022. CSJ 2557/2022. PARTIDO DE LA JUSTICIA SOCIAL S/ INHIBITORIA EN AUTOS: “MANZUR, JUAN LUIS V. SUPERIOR GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE TUCUMÁN s/ amparo” Ingresó a la Corte el 28/11/2022.CSJ 204/23 PARTIDO DE LA JUSTICIA SOCIAL c/ TUCUMAN, PROVINCIA DE s/ ACCION DECLARATIVA Ingresó a la Corte: 23/02/2023 CSJ 231/2023/RH1 “MANZUR, JOSE LUIS s/amparo” Ingresó a la Corte: 27/02/2023. CSJ 687/2023 PARTIDO POR LA JUSTICIA SOCIAL c/ TUCUMAN, PROVINCIA DE s/ AMPARO Ingresó a la Corte: 20/04/2023 CSJ 957/2023 “CREO PARTIDO POLITICO c/ TUCUMAN, PROVINCIA DE s/ AMPARO”. Ingreso a la Corte: 18/05/2023

62. Intendentes Buenos Aires. CSJ 1039/2023 “PARTIDO PAIS (DISTRITO BUENOS AIRES) Y OTRO c/ BUENOS AIRES, PROVINCIA DE s/ACCION DECLARATIVA DE INCONSTITUCIONALIDAD”. La causa fue a la PGN quien, el 12 de junio de 2023, consideró que la causa es ajena a la competencia de la Corte. Desde ese día, la causa no tiene movimientos.

63. DESPIDO POR CAUSAS DISCRIMINATORIAS , CNT 84963/2016/1/RH1 y RH2 “Suárez, Adán Jesús c/ Ramón Chozas S.A. s/ acción de amparo.” Ingresó a la Corte el 20/4/2017. El expediente estuvo en la vocalía del Dr. Rosatti desde el 20/10/2021 hasta el 11/10/2022; según el Lex 100, fue devuelto “con indicaciones” desconociéndose de qué se tratan pues no están volcadas en el sistema informático.

64. ACCIÓN COLECTIVA DEFENSOR -CSJ 45/2009 (45-D)/CS1 - Defensor del Pueblo de la Nación c/ Estado Nacional y otro si amparos y sumarísimos. Ingresó a la Corte el 27/02/2009.

65. PREVISIONAL INCONSTITUCIONALIDAD LEY 27.426. CSS 138932/2017/CS1 y CSS 138932/2017/2/RH1 “FERNÁNDEZ PASTOR, MIGUEL ÁNGEL C/ ANSES S/ AMPAROS Y SUMARiSIMOS”. Ingresó a la Corte el 16/10/2018. El actor promovió acción de amparo a fin de que se declarara la inconstitucionalidad de la ley 27.426 -que sustituyó el art. 32 ley 24241-y del decreto 1058/2017. Alega que el cambio de la fórmula para calcular la movilidad lleva a un deterioro de los beneficios.

66. PROMOCIÓN INDUSTRIAL. 63/2012 ESTADO NACIONAL C/ TIERRA DEL FUEGO SI IMPUGNACIÓN DE ACTO ADMINISTRATIVOIngresó a la Corte el 28/03/2012. La causa se encuentra en la vocalía del Dr. Rosatti desde 13/02/2023

67. Porcentaje del Impuesto al Valor Agregado con destino al régimen previsional. -CSJ 827/2009 “San Luis, Provincia de c/ Estado Nacional s/ acción declarativa de inconstitucionalidad”. Ingresó a la Corte el 16/11/2009.Pretende la declaración de inconstitucionalidad de los arta. 76 de la ley 26.078 y 52, inc. a), de la ley 23.349 (Impuesto al Valor Agregado), que disponen una afectación específica del producido de dicho tributo La causa se encuentra en la vocalía del Dr. Rosatti desde 02/05/2023.

68. IMPUESTOS. INGRESOS BRUTOS. -462/2013 CORREO OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA C/ CÓRDOBA S/ ACCIÓN DECLARATIVA DE INCONSTITUCIONALIDAD Ingresó a la Corte el 06/05/2013. IIBB sobre la actividad desplegada (renta postal). Se cuestiona la constitucionalidad de las normas que pretendían gravar con ingresos brutos provinciales la actividad de la actora. La causa se encuentra en la vocalía del Dr. Rosatti desde el 13/02/2023.

69. REGULACIÓN TRANSPORTE INTERJURISDICCIONAL 779/2016 BUNGE ARGENTINA SA C/ CHACO S/ ACCIÓN DECLARATIVA DE CERTEZA Ingresó el 17/05/2016. Transporte interjurisdiccional - Regulación transporte interjurisdiccional de carga. La causa se encuentra en la vocalía del Dr. Rosatti desde 13/02/2023.

70. INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA (IGJ). Hay varias causas donde se discuten las facultades y las decisiones de la IGJ, que tienen trascendencia en materia societaria y empresarial. CAF 5026/2020/CA1 – CS1 “ASEA – Asociación Emprendedores Argentinos Asociación Civil y otros c/ Inspección General de Justicia s/ amparo” Ingresó a la Corte el 25/09/2020. La causa se encuentra en la vocalía del Dr. Rosatti desde 08/06/2023.

71. -COM 5026/2020/1/2/RH1-CS2 “Recurso de queja nº 2 – c/ Inspección General de Justicia s/ amparo en los autos ASEA - Asociación Emprendedores Argentinos Asociación Civil y otros c/ Inspección General de Justicia s/ amparo”Ingresó a la Corte el 3/11/2020. La causa se encuentra en la vocalía del Dr. Rosatti desde 08/06/2023.

72. CAF 10445/2020/CA1 “Inspección General de Justicia c/ Asea Asociación Emprendedores Argentinos Asociación Civil otros s/ inhibitoria” Ingresó a la Corte el 9/6/2021 y fue asignado a la Secretaria 1 el 13/9/2021. La causa se encuentra en la vocalía del Dr. Rosatti desde 08/06/2023.

73. CIV 3/2021/1/RH2 “Inspección General de Justicia c/ Luarán S.A. s/ recurso de queja (OEX)” Ingresó a la Corte el 18/11/2021. La causa se encuentra en la vocalía del Dr. Rosatti desde 23/02/2023.

74. COM 2812/2021/2/RH2 “Inspección General de Justicia c/ Villrey Corp. S.A. s/ organismos externos” Ingresó a la Corte el 07/03/2022. La causa se encuentra en la vocalía del Dr. Rosatti desde 11/04/2023.

75. COM 5816/2020/1/RH1 “Inspección General de Justicia c/ Apart Incas S.A. s/ organismos externos” y COM 5826/2020/1/RH1 “”Inspección General de Justicia c/ CEDAFA S.A. s/ organismos externos”Ingresó a la Corte el 29/04/2022. La causa se encuentra en la vocalía del Dr. Rosatti desde 11/04/2023.

76. COM 10154/2020/1/RH1 “Inspección General de Justicia c/ Boswil S.A. s/ organismos externos” Ingresó a la Corte el 18/11/2021. La causa se encuentra en la vocalía del Dr. Rosatti desde 11/04/2023.

77. COM 5827/2020/1/RH1 “Inspección General de Justicia c/ Ancient S.R.L. s/ organismos externos” Ingresó el 13/05/2022. La causa se encuentra en la vocalía del Dr. Rosatti 16/03/2023.

78. CIV 89459/2015/2/1/RH3 C. Z., M. c/ Google Argentina SRL y otros s/ Art. 250 CPC –incidente civil- Ingresó a la Corte el 17/12/2021.

La causa se encuentra en la vocalía del Dr. Rosatti desde el 17/02/2023.

79. COM 15310/2009/CS1 “Raskovsky, Luis Ernesto c/ Perrone, Gabriela Alejandra s/ ejecutivo”

Ingresó a la Corte el 13/10/2016. La presente causa reviste carácter de trascendente en tanto se ha puesto en discusión la revisión del criterio expuesto en “Banco del Suquía S.A.” (Fallos: 325:428) ratificado en “Romero” (Fallos: 332:1488). La causa se encuentra en la vocalía del Dr. Rosatti 23/02/23.

80. CIV 71831/2006/2/RH1 “Salomón, Beatriz Raquel y otros c/ Rial, Jorge y otros s/ daños y perjuicios” y CIV 71831/2006/3/RH2 “Salomón, Beatriz Raquel y otros c/ Rial, Jorge y otros s/ daños y perjuicios” Ingresaron a la Corte el 05/07/2018 y el 10/07/2018.

81. CIV 84820/2007/CS1 “Behal, Mabel y otros c/ Martínez Suárez, Rosa María Juana y otros s/ daños y perjuicios y CIV 75332/2008/CS1 “Behal Mabel y otros c/ Editorial La Página S.A. y otro s/ daños y perjuicios” y CIV 84116/2005/1/RH1 y CIV 84116/2005/2/RH2 “Banchio Lucía Belén y otros c/ Grondona Mariano y otro c/ daños y perjuicios”La primera causa ingresó a la Corte el 16/02/2018. Las otras causas ingresaron a la Corte el 8/11/2019 y el 16/10/2019, respectivamente. La causa se encuentra en la vocalía del Dr. Rosatti desde 23/02/2023.

82. CSJ 968/2018/RH1 Fontan, Luis Enrique c/ Payne S.A. s/ daños y perjuicios – Recurso de queja Ingresó a la Corte el 28/05/2018. La causa se encuentra en la vocalía del Dr. Rosatti desde 13/06/2023.

83. CIV 36408/2008/1/RH1 Campodónico Matilde Alicia y otros c/ América TV S.A. y otros s/ daños y perjuicios Ingresó a la Corte el 23/08/2019. La causa se encuentra en la vocalía del Dr. Rosatti desde 09/02/2023.

84. CIV 82542/2013/CS1 “Colella Bigi, Micaela Belén c/ América TV S.A. y otro s/ daños y perjuicios” Ingresó a la Corte el 14/10/2020. La causa se encuentra en la vocalía del Dr. Rosatti desde 16/03/2023.

85. CIV 1264/2006/CS1 “Arcángeli de Cañete, Graciela Beatriz c/ Arte Radiotelevisivo Argentino S.A. y otros s/ daños y perjuicios” y CIV 96102/2006/CS1 “Mena, Rosa Eugenia c/ Arte Radiotelevisivo Argentino S.A. y otros s/ daños y perjuicios” Ingresaron a la Corte el 10/06/2021. La causa se encuentra en la vocalía del Dr. Rosatti desde 17/02/2023.

86. CSJ 1824/2021/RH1 “Nuarte, Marcos Sebastián c/ Plataforma Digital S.A. s/ recurso extraordinario federal Ingresó a la Corte el 28/09/2021. La causa se encuentra en la vocalía del Dr. Rosatti 07/02/2023.

87. CSJ 2199/2021/RH1 “Fritzler Rene Horacio c/ Mendez, Tomás y otro s/ ordinario – daños y perjuicios etc Ingresó a la Corte el 27/10/22. La causa se encuentra en la vocalía del Dr. Rosatti 14/02/2023.

88. FMP 4205/2019/1/1/RH1 “Menchón, Juan Ariel y otro c/ ENACOM y otros s/ inc. de medida cautelar Ingresó a la Corte el 8/7/2021. La causa se encuentra en la vocalía del Dr. Rosatti 17/02/2023.

89. CIV 17797/2012/1/RH1 “Dubini Alfredo Horacio c/ Editorial La Página S.A y otros s/ daños y perjuicios.” Ingresó a la Corte el 14/9/2020. La causa se encuentra en la vocalía del Dr. Rosatti 28/02/2023.

90. CIV 60934/2018/4/RH1 “Biffignandi, Carlos Nicolás c/ Villanueva, Victoria y otro s/ daños y perjuicios.” Ingresó a la Corte el 11/3/22. La causa se encuentra en la vocalía del Dr. Rosatti desde 21/03/2023.

91. CSJ 2214/2018 DE AGUIRRE MARIA LAURA Y OTRO C/ LA PAMPA, PROVINCIA DE Y OTRO (ESTADO NACIONAL) S/ AMPARO AMBIENTAL. Ingresó a la Corte el 26/11/2018. La causa se encuentra en la vocalía del Dr. Rosatti desde 29/03/2023.

92. CSJ 281/2021 DIGITAL FERRARA, PABLO Y OTRO c/ ESTADO NACIONAL Y OTROS s/AMPARO AMBIENTAL - (EXPEDIENTE DIGITAL) Ingresó a la Corte 19/04/2021. La causa se encuentra en la vocalía del Dr. Rosatti 08/03/2023.

93. J 542/2020 DIGITAL ASOCIACIÓN CIVIL POR LA JUSTICIA AMBIENTAL Y OTROS c/ PROVINCIA DE ENTRE RÍOS Y OTROS s/ AMPARO AMBIENTAL. Ingresó a la Corte el 01/072020. La causa se encuentra en la vocalía del Dr. Rosatti desde el 17/05/2023.

94. FMP 105/2022/1/RH1 Recurso Queja Nº 1 - FUNDACION GREENPEACE ARGENTINA Y OTROS c/ ESTADO NACIONAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA Y OTROS s/AMPARO AMBIENTAL Ingresó a la Corte el 24/08/2022. La causa se encuentra en la vocalía del Dr. Rosatti 15/02/2023.

95. FMP 58/2022/4/RH2 Recurso Queja Nº 4 - GODOY, RUBEN OSCAR c/ ESTADO NACIONAL - MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE Y OTROS s/AMPARO AMBIENTAL Ingresó a la Corte el 03/02/23. La causa se encuentra en la vocalía del Dr. Rosatti 17/05/2023.

96. FMP 105/2022/2/RH2 Recurso Queja Nº 2 - FUNDACION GREENPEACE ARGENTINA Y OTROS s/AMPARO AMBIENTALIngresó a la Corte el 03/02/23. La causa se encuentra en la vocalía del Dr. Rosatti 17/05/2023.

97. FMP 70/2022/2/RH1 Recurso Queja Nº 2 - ORGANIZACION DE AMBIENTALISTAS AUTOCONVOCADOS c/ MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESAROLLO SUSTENTABLE DE LA NACION Y OTROS s/AMPARO LEY 16.986. Ingresó a la Corte el 03/02/23. La causa se encuentra en la vocalía del Dr. Rosatti 17/05/2023.

98. CAF 8471/2016/1/1/RH1 AFIP c/ Oil Combustibles SA y otros s/ medida cautelar. Ingresó a la Corte el 14/02/2018.

99. CAF 8471/2016/1/21RH2 Recurso de Queja N° 1- Incidente N° 2 AFIP c/ Oil Combustibles SA y otros s/ medida cautelar. Ingresó a la Corte el 15/05/2018.

100. COM 19981/2016/20/RH8 Oil Combustible SA. s/ concurso preventivo. Ingresó a la Corte el 18/05/2018.

101. COM 19981/2016/8/2/RH9 Oil Combustible S.A. s/ quiebra.Ingresó a la Corte el 25/06/2018.

102. COM 19981/2016/45/ES2/1/RH13 Oil Combustible S.A. s/ quiebra — interpone recurso extraordinario. Ingresó a la Corte el 01/10/2018.

103. COM 19981/2016/86/1/RH17 Oil Combustibles S.A. s/ quiebra s/ incidente de impugnación a la fecha de cesación de pagos Ingresó a la Corte el 24/02/2021.

104. COM 26442/2018/1/ES3/1/RH3 Oil M&S SA. s/ concurso preventivo s/ incidente de representación legal Ingresó a la Corte el 27/12/2019.

105. COM 26442/2018/1/ES3/1/RH4 Oil M&$ S.A. s/ concurso preventivo s/ incidente de representación legal Ingresó a la Corte el 30/12/2019.

106. CAF 3501/2018/2/RH1 AFIP c/ OIL COMBUSTIBLES S.A. s/EJECUTIVO - Ingresó a la Corte el 10/05/2019.

107. CAF 3093/2018/1/RH1 AFIP c/ OIL COMBUSTIBLES S.A. siEJECUCION FISCAL AFIP Ingresó a la Corte el 22/03/2019.

108. -CFP 4943/2016/19/1/1/RH9 “Recurso de hecho deducido por la defensa de Carlos Fabián DE SOUSA en la causa ‘LOPEZ, Cristóbal y otros s/defraudación contra la administración pública”. Ingresó a la Corte el 01/10/2018.

109. -CFP 4943/2016/T01/1/1/1/RH10 “López, Cristóbal s/incidente de recurso extraordinario”.Ingresó a la Corte el 01/02/2019.

110. -CFP 4943/2016/T01/10/1/RH17 “Recurso de hecho deducido por la defensa de Carlos Fabián DE SOUSA en la causa ‘LÓPEZ, Cristóbal y otros s/defraudación contra la administración pública”. Ingresó a la Corte el 18/07/2019.

111. -CFP 4943/2016/T01/11/1/RH18 “Recurso de hecho deducido por el apoderado de Carlos Fabián DE SOUSA en la causa ‘LÓPEZ, Cristóbal y otros s/ defraudación contra la administración pública”. Ingresó a la Corte el 19/07/2019. La causa se encuentra en la vocalía del Dr. Rosenkrantz 15/02/2023.

112. -CFP 4943/2016/T01/19/1/RH24. “Recurso de queja deducido por la parte apoderada de Inversora CRD S.A en la causa: LOPEZ, Cristóbal y otros s/defraudación contra la administración pública querellante: Inversora CRD S.A”. Ingresó a la Corte el 11/02/2021.

113. CFP 4943/2016/48/1/1/RH40 Recurso Queja Nº 1 - Incidente Nº 1 - IMPUTADO: TONINELLI, ANGEL RUBEN s/INCIDENTE DE RECURSO EXTRAORDINARIO. Ingresó a la Corte el 01/02/2023.

114. CFP 4943/2016/46/2/1/RH41 Recurso Queja Nº 1 - Incidente Nº 2 - QUERELLANTE: AFIP IMPUTADO: TONINELLI, ANGEL RUBEN Y OTROS s/INCIDENTE DE RECURSO EXTRAORDINARIO Ingresó a la Corte el 01/02/2023. La causa se encuentra en la vocalía del Dr. Rosatti 23/05/2023.

115. CFP 4943/2016/46/1/1/1/1/RH42 Recurso Queja Nº 1 - Incidente Nº 1 - IMPUTADO: TONINELLI, ANGEL RUBEN s/INCIDENTE DE RECURSO EXTRAORDINARIO. Ingresó a la Corte el 01/02/2023. La causa se encuentra en la vocalía del Dr. Maqueda 23/05/2023

116. Publicidad electoral:4659/2019 América TV c. Estado Nacional. Ingresó a la Corte 08/04/2022. La causa se encuentra en la vocalía del Dr. Rosatti 11/04/2023.

117. CSJ 1490/2019/RH1 – “Cooperativa Farmacéutica de Provisión y Consumo Alberdi LTDA c/ Provincia del Chaco s/ amparo” (año 2019) Ingresó a la Corte: 04/07/2019 PGN dictaminó, el 11/05/2021, que debía revocarse la sentencia. La causa se encuentra en la vocalía del Dr. Rosatti 20/03/2023.

118. FRO 43000018/2007/2/1/1/RH2 “Larrabure” Ingresó a la Corte: 15/04/2019. Se discute si los delitos del ERP pueden ser considerados como de “lesa humanidad” y por lo tanto, imprescriptibles.

119. CFP 3732/2016 Fernández, Cristina Elisabet y otros s/asociación ilícita, inf. art. 303, negociaciones incompatibles. Causa “Los Sauces”. RH19: Ingresó a la Corte el 29/08/2018. Intervención del condominio y de la sucesión de Nestor Kirchner.

RH 22: ingresó a la Corte el 21/05/2019. Conflicto de competencia entre TOF 5 y TOF 2.

RH24: ingresó a la Corte el 23/12/2019. Planteos de nulidad de elevación a juicio, litispendencia y cosa juzgada.

RH25: ingresó a la Corte el 03/02/2020. Recusaciones Palliotti y Obligado. La causa se encuentra en la vocalía del Dr. Rosatti 16/02/2023.

120. CFP 14305/2015 FERNANDEZ DE KIRCHNER, CRISTINA Y OTROS s/INCIDENTE DE RECURSO EXTRAORDINARIO. Causa “Memorandum con Irán”.

RH17 y RH18: Ingresaron a la Corte el 13/08/2018. Recusación Gemignani.

RH19 y RH20: Ingresaron a la Corte el 17/08/2018. Recusación Namer.

CS1: Ingresó a la Corte el 21/09/2021. Queja por retardo de justicia por parte de Casación. La causa se encuentra en la vocalía del Dr. Rosatti 29/06/2023

121. CFP 13816/2018 “FERNÁNDEZ, Cristina Elisabet y otros s/cohecho y aceptación de dádiva’. Desprendimiento causa “Cuadernos”.

RH58: Ingresó a la Corte el 04/06/2021. Queja interpuesta por Rovella contra confirmación del rechazo de planteo de excepción de falta de acción por cosa juzgada.

122. CFP 9608/2018. Causa “Cuadernos”

RH46: Ingresó a la Corte el 12/04/2019. Excarcelación Ferreyra.

RH71: Ingresó a la Corte el 11/10/2019. Recusación Bonadio.

RH78: Ingresó a la Corte el 30/12/2019. Recusación Bruglia y Bertuzzi.

RH84: Ingresó a la Corte el 13/10/2020. Recusación Stornelli.

RH87: Ingresó a la Corte el 01/02/2021. Procesamiento Poblete.

RH88: Ingresó a la Corte el 02/02/2021. Procesamiento Acosta. La causa se encuentra en la vocalía del Dr. Maqueda 27/06/2023.

RH93: Ingresó a la Corte el 30/04/2021. Liberación Baratta. La causa se encuentra en la vocalía del Dr. Maqueda 27/06/2023

RH94: Ingresó a la Corte el 30/04/2021. Liberación De Vido. La causa se encuentra en la vocalía del Dr. Maqueda 27/06/2023.

RH96: Ingresó a la Corte el 17/06/2021. Procesamiento Wagner.

RH97: Ingresó a la Corte el 30/08/2021. Planteos de nulidad CFK. La causa se encuentra en la vocalía del Dr. Rosatti 15/05/2023.

RH98: Ingresó a la Corte el 31/08/2021. Inconstitucionalidad ley del arrepentido.

123. CFP 3017/2013. Causa “Ruta del Dinero K”.

RH87: Ingresó a la Corte el 14/12/2018. Recusación Llorens e Irurzun.

RH89: Ingresó a la Corte el 14/03/2019. Recusación Gimenez Uriburu.

RH93: Ingresó a la Corte el 21/03/2019. Planteos contra medidas de prueba.

RH95: Ingresó a la Corte el 22/03/2019. Excarcelación Perez Gadín.

RH97: Ingresó a la Corte el 28/03/2019. Prisión preventiva Baez.

RH122: Ingresó a la Corte el 18/10/2021. Recusación Borinsky. La causa se encuentra en la vocalía del Dr. Rosatti 04/05/2023.

RH124: Ingresó a la Corte el 22/12/2021. Suspensión de plazo para recurrir condena.

124. CIV 61587/2011/RH1 MAGNETTO. Ingresó a la Corte: 23/06/2020. Demanda de daños de Magnetto contra Papaleo por calumnias e injurias, con relación a la compraventa de Papel Prensa. En Cámara se rechazó demanda. Recurre Magnetto.

125. CSS 38870/2017/1/RH1 Recurso Queja Nº 1 - FERNANDEZ CRISTINA ELISABET c/ MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y OTROS s/NULIDAD DE ACTO ADMINISTRATIVO. Ingresó a la Corte el 18/02/2022. Doble pensión CFK. No comenzó a circular.

126. CAF 81283/2016/1/RH1 Recurso Queja Nº 1 - SOLA, FELIPE CARLOS c/ EN s/AMPARO LEY 16.986. Ingresó a la Corte el 21/03/2018. Legitimación de Solá para pedir nulidad de DNU 1206/2016.

127. CAF 56389/2015/CA8 - CS1 TABACALERA SARANDI SA c/ DIRECCION GENERAL ADUANAS Y OTRO s/DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA. Ingresó a la Corte el 12/04/2021. Impuesto interno al tabaco. La causa se encuentra en la vocalía del Dr. Rosatti 31/03/2023.

128. FLP 7102/2004/CA1 - CA2 UNION DE USUARIOS Y CONSUMIDORES c/ REPSOL Y OTRO s/REPETICIÓN. Ingresó a la Corte el 10/04/2018. Demanda contra Repsol YPF por el exceso en las sumas cobradas por el Gas Licuado Petróleo.

129. CIV 97951/1998/CA2 - CS1 QUIDI MARIA ADELINA Y OTRO c/ NOBLEZA PICARDO S.A. Y F. Y OTRO s/DAÑOS Y PERJUICIOS. Ingresó a la Corte el 13/03/2020. Responsabilidad de las empresas tabacaleras. Fallecimiento atribuido al consumo de cigarrillos.

130. CAF 72376/2017/CA3 - CS1 AMX ARGENTINA c/ EN - M PRODUCCION - SC s/AMPARO LEY 16.986. Ingresó a la Corte el 22/05/2019. Se discute la legitimidad de AMX Argentina para formar parte del proceso administrativo ante la Secretaria de Comercio en la operación de fusión entre CABLEVISIÓN y Telecom. La causa se encuentra en la vocalía del Dr. Rosatti 26/08/2022.

131. CAF 60150/2017 IMAGEN SATELITAL SA Y OTRO C/ EN-JGM Y OTROS s/ PROCESO DE CONOCIMIENTO. Derechos televisivos sobre el futbol.

RH1: Ingresó el 19/04/2018. La causa se encuentra en la vocalía del Dr. Maqueda 22/02/2023

RH2: Ingresó el 01/02/2021.

RH3: Ingresó el 02/02/2021.

132. CCC 16850/2019 MACRI , MAURICIO Y OTROS s/ASOCIACION ILICITA. Investigación por actos de hostigamiento contra Grupo Indalo.

RH11: ingresó a la Corte el 09/11/2020. Recusación Riggi, Catucci y Mahíques.

RH12: ingresó a la Corte el 18/03/2021. Recusación Irurzun. La causa se encuentra en la vocalía del Dr. Rosatti 22/02/2023.

RH13: ingresó a la Corte el 18/03/2021. Recusación Bertuzzi. La causa se encuentra en la vocalía del Dr. Rosatti 22/02/2023

RH16: ingresó a la Corte 06/09/2021. Recusación Irurzun. La causa se encuentra en la vocalía del Dr. Rosatti 22/02/2023

RH17: ingresó a la Corte el 06/09/2021. Recusación Bruglia. La causa se encuentra en la vocalía del Dr. Rosatti 22/02/2023

RH18: ingresó a la Corte el 03/12/2021. Recusación Riggi y Gemignani.

133. 88/2019 STORNELLI, CARLOS ERNESTO Y OTROS s/ASOCIACION ILICITA y EXTORSION. Causa por extorsión D’Alessio

RH5: ingresó a la Corte el 02/09/2019. Conflicto de competencia.

RH6: ingresó a la Corte 22/12/2020. Conflicto de competencia. La causa se encuentra en la vocalía del Dr. Rosatti 25/04/2023.

RH7 y RH8: ingresó a la Corte el 22/12/2020. Se cuestionan medidas de prueba. La causa se encuentra en la vocalía del Dr. Rosatti 25/04/2023

134. 9233/1999 BOFILL ALEJANDRO ARTURO Y OTROS s/DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA. Causa “Tandanor”

RH18: ingresó a la Corte 04/04/2019. Cuestionamiento sobre BLSG. La causa se encuentra en la vocalía del Dr. Maqueda 16/05/2023

RH19: ingresó a la Corte el 08/04/2019. Restitución al Estado Nacional.

135. CSJ 1341/2017/RH1 “Sandoval, Antonio Eduardo y otros”. Violación y asesinato turistas francesas en Salta. Ingresó a la Corte 01/08/2017.

136. CSJ 1884/2020/RH1 SALA, MILAGRO AMALIA ANGELA s/lesiones graves calificadas por el concurso premeditado de dos o mas personas -causa n° 16465/20-. Ingresó a la Corte el 29/12/2020. Sobreseimiento Sala por prescripción en causa por lesiones.

137. FSA 74000120/2011/TO1/33/2/1/RH12 Recurso Queja Nº 1 - Incidente Nº 2 - IMPUTADO: SALA, MILAGRO AMALIA ANGELA Y OTROS s/INCIDENTE DE RECURSO EXTRAORDINARIO. Ingresó a la Corte el 22/09/2021. Causa por escrache a Morales.

138. CCF 2566/2018/CS2 “Pfizer Inc. y otro c/ apel. resol. Comisión Nac. Defensa de la Compet.”. Ingresó a la Corte el 28/06/2021. Multas a Pfizer y Johnson & Johnson por concentración económica. La causa se encuentra en la vocalía del Dr. Rosatti desde el 12/04/2023.

139. CCF 2566/2018/1/RH1 “Pfizer Inc. y otro s/ expedientes penales”. Ingresó a la Corte el 05/07/2021. Multas a Pfizer y Johnson & Johnson por concentración económica. La causa se encuentra en la vocalía del Dr. Rosatti desde el 12/04/2023.

140. CSJ 3846/2015/RH1 “Teijeiro, Luis Mariano c/ Cervecería y Maltería Quilmes SAICAyG s/ abreviado – recurso de casación”. Ingresó a la Corte el 15/07/2015. Daño moral y daño punitivo en una relación de consumo. La causa se encuentra en la vocalía del Dr. Rosatti desde el 12/10/2022.

141. CIV 29223/2014/1/CS1 “Filomeno, Sebastián Andrés c/ Cervecería y Maltería Quilmes SA s/ ordinario”. Ingresó a la Corte el 19/03/2019. Daño punitivo en el marco de una relación de consumo. La causa se encuentra en la vocalía del Dr. Rosatti desde el 12/10/2022.

142. CSJ 2392/2019/RH1 “Esteban, Noelia Estefanía c/ Cervecería y Maltería Quilmes SAICAG s/ daños y perjuicios”. Ingresó a la Corte el 24/10/2019. Daño punitivo en el marco de una relación de consumo. La causa se encuentra en la vocalía del Dr. Rosatti desde el 12/10/2022.

143. CSJ 1291/2020/ -RECURSO DE HECHO “Villalba, Ricardo Joaquín c/ Embotelladora del Atlántico S.A. (E.D.A.S.A.) s/ ordinario – otros- recurso directo”. Ingresó a la Corte el 07/10/2020. Daño punitivo en el marco de una relación de consumo. La causa se encuentra en la vocalía del Dr. Rosatti desde el 12/10/2022.

144. CSJ 1344/2021/CS1 “Rodríguez, Rosana Leonor y otros c/ Coca Cola Polar Argentina S.A. s/ daños y perjuicios”. Ingresó a la Corte el 12/07/2021. Daño punitivo en el marco de una relación de consumo. La causa se encuentra en la vocalía del Dr. Rosatti desde el 12/10/2022.

145. CCF 11509/2018/1/RH1 “Farmcity SA y otro s/ apel. resol. Comisión Nac. Defensa de la Compet.”. Ingresó a la Corte el 29/11/2021. Intervención de Farmacity como coadyuvante en Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. La causa se encuentra en la vocalía del Dr. Rosatti desde el 27/10/2022.

146. 11509/2018/2/RH2 “Farmcity SA y otro s/ apel. resol. Comisión Nac. Defensa de la Compet.”. Ingresó a la Corte el 29/11/2021. Intervención de Farmacity como coadyuvante en Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. La causa se encuentra en la vocalía del Dr. Rosatti desde el 27/10/2022.

147. CCF 10314/2019/1/RH2, “Cooperativa de Provisión y Crédito de Laboratorios Argentinos de Especialidades Medicinales Limitada s/ recurso queja CNDC”. Ingresó a la Corte el 22/10/2021. Investigación de la CNDC sobre medicamentos para uso humano. La causa se encuentra en la vocalía del Dr. Rosatti desde el 27/10/2022.

148. CCF 9874/2019/1/RH2, “Farmalink SA s/ recurso queja CNDC”. Ingresó a la Corte el 03/11/2021. Investigación de la CNDC sobre medicamentos para uso humano. La causa se encuentra en la vocalía del Dr. Rosatti desde el 27/10/2022.

149. 10312/2019/1/RH2, “Farmalink SA s/ recurso queja CNDC”. Ingresó a la Corte el 03/11/2021. Investigación de la CNDC sobre medicamentos para uso humano. La causa se encuentra en la vocalía del Dr. Rosatti desde el 27/10/2022.

150. CCF 10285/2019/1/RH2, “Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos s/ recurso queja CNDC”. Ingresó a la Corte el 01/11/2021. Investigación de la CNDC sobre medicamentos para uso humano. La causa se encuentra en la vocalía del Dr. Rosatti desde el 27/10/2022.

