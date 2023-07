Una participante de Los 8 escalones sorprendió a Guido Kaczka: “¿Qué te gusta del crimen?”

En cada emisión de Los 8 escalones (El Trece), Guido Kaczka logra mantener a la audiencia activa frente al televisor con un divertido juego de preguntas y respuestas. En ese recorrido, el conductor indaga en las historias de vida de los participantes quienes buscan llevarse un importante premio en efectivo para cumplir con sus metas y sueños. Y la fórmula le da buenos dividendos, consagrándose a diario como lo más visto del canal y peleando punto a punto con la competencia.

Ya durante la primera ronda de la competencia, dirimida con preguntas en el formato verdadero o falso, le llegó el turno de presentación para Lucía Fernández, de 24 años, y el conductor quiso saber a qué se dedicaba. “Estoy estudiando criminalística en el IUPFA”, replicó la joven, en referencia al Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina. “¿Criminalística?”, se sorprendió Guido. “¿Y qué te gusta de eso, del crimen?”, indagó con su habitual estilo.





“Ver de pequeños indicios a cómo pasó”, sintetizó la participante. “Ah, ir a la escena, ver todo”, interpretó Guido, que no se mostró muy convencido. “Ni en las películas me banco esas historias, pero claro, alguien tiene que hacer las cosas”, conjeturó el conductor, y procedió a preguntar.

Acompañada por su mamá y con ganas de comprarse un auto y viajar en caso de hacerse con el premio mayor, la participante fue sorteando los escalones con algo de dificultad hasta llegar al quinto, el de las canciones, donde quedó eliminada. Al haber igualado todos los participantes se definió por aproximación, y Lucía no logró acercarse a la fecha de nacimiento de la cantante colombiana Shakira.

Otra participante que había provocado estupor en el programa fue María Eugenia, oriunda del barrio de Versalles, que dejó en silencio a los concursantes y al jurado al referir sus variadas ocupaciones. “Soy docente en una escuela y ahora estoy como secretaria pero durante la mañana también tenemos un emprendimiento de plomería con mi marido y arreglamos puertas”, enumeró.

“O sea, sos plomera a la mañana, secretaria de colegio a la tarde, hacés de todo”, graficó Guido, a la vez que ella aseguró que son su marido se acompañan, aclarando que “es la única manera”. Luego llegaría la pregunta de cuántos hijos tiene, y ahí se descomprimió la situación y se comenzaron a escuchar algunas risas cómplices, cuando comentó que tenía seis hijos: “Por eso hay que laburar un montón, no queda otra”, explicó entre risas.

A diferencia de Lucía, María Eugenia logró llegar hasta la final y alzarse con el premio tras contestar de manera exitosa una pregunta sobre moda. La lluvia de papeles y el aplauso se hicieron presentes de inmediato, para luego ingresar al estudio su hija y fundirse ambas en un abrazo.

“No lo puedo creer, esto no es real”, le revelaba a su hija al oído mientras continuaban emocionadas. Tras ello el saludo al conductor, a quien también le aclaró que todavía no caía en la realidad de lo que estaba viviendo. Luego, saludó uno por uno a los integrantes del jurado y se le realizó la pregunta de rigor, si volvería al programa siguiente con la ilusión de ampliar lo ganado a los seis millones de pesos, y su respuesta afirmativa no tardó en llegar.

