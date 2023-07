Perotti hablando es un "campeón", pero los hechos prueban que nada de lo que dice hace

Una vez más, Rafaela fue sede, este domingo, del acto central conmemorativo del 207° aniversario de la declaración de nuestra independencia nacional. El citado acto, que incluyó un desfile cívico-militar, se llevó a cabo frente al edificio de la Municipalidad de Rafaela y fue encabezado por el gobernador de la Provincia de Santa Fe, Omar Perotti, quien estuvo acompañado por el intendente de Rafaela, Luis Castellano; el diputado nacional Roberto Mirabella, el ministro de Gestión Pública, Marcos Corach; y el senador provincial por el Departamento Castellanos, Alcides Calvo.

En su discurso, Omar Perotti dijo que “la historia nos enseña que las decisiones más trascendentales, muchas veces, no se toman en un contexto calmo”, al tiempo que planteó las diferencias existentes por aquellos años y se preguntó “¿cuánto de aquel escenario podemos ver presente en nuestra Argentina de hoy?”. “Los santafesinos y santafesinas muy tempranamente levantaron las banderas del federalismo, un legado que hoy seguimos sosteniendo y defendiendo a fuerza de diálogo, compromiso y convicción porque, a más de dos siglos de la epopeya independentista, hoy seguimos teniendo un país exageradamente centralista”, afirmó el gobernador.

En la oportunidad, Perotti sostuvo que “a 207 años de aquel 9 de julio, donde los gobernantes debieron tomar decisiones difíciles en momentos complejos, donde nuestro suelo ya albergaba dos miradas diferentes de país, pero unidas en un objetivo común, ser libres e independientes, un legado que hoy seguimos sosteniendo y defendiendo a fuerza de diálogo, compromiso y convicción. A más de dos siglos de la epopeya independentista, hoy seguimos teniendo un país exageradamente centralista”. “En una injusta distribución que afecta al bolsillo de los santafesinos y santafesinas, que afecta nuestra calidad de vida, las posibilidades de crecimiento e inversión, nuestra seguridad cuando no recibimos la atención y los recursos que reclamamos con persistencia ante el gobierno nacional para enfrentar delitos federales como el narcotráfico y el lavado de activos”, continuó.

Omar Perotti citó a José Gervasio de Artigas diciendo que ”todas las provincias tienen igual dignidad e iguales derechos” y mencionó que “la patria es el lugar amplio y diverso donde todas y todos somos necesarios para alcanzar un destino de grandeza, sin diferencias ni privilegios” para luego agregar que “en estos 40 años de democracia ininterrumpida en nuestro país, que celebramos y reconocemos, el federalismo sigue siendo una deuda”. “Después de 40 años, los argentinos y argentinas debemos ser capaces de construir aún en el disenso, postergando ambiciones, anhelos y deseos personales en pos de un bien mayor. En este tiempo electoral no perdamos el norte de construir acuerdos con mirada federal, la Argentina debe salir adelante y lo podrá hacer si hay acuerdos profundos”.

Seguidamente, Perotti afirmó que “rememorar nuestra independencia es cuidarla y construirla todos los días. Cada uno desde el lugar que le toca. Independencia es invertir en educación, es acompañar al que trabaja, al que invierte y al que produce, es apuntalar a nuestro sector científico tecnológico, es apostar al conocimiento como diferencial del desarrollo. Construir independencia todos los días es con hechos, la política que se hace con hechos y con obras”. “Son las obras y las acciones las que generan progreso y libertad. Por eso hacemos grandes obras en la provincia, como los acueductos, que después de tantos y tantos años el acueducto está finalizado y está a días de realizarse las pruebas finales para brindar una tranquilidad de abastecimiento por todos los próximos, como mínimo, 20 años”, enfatizó.

En ese marco, el gobernador mencionó las “grandes obras como los gasoductos. Hoy, en este 9 de julio, se va a producir la inauguración formal del primer tramo del gasoducto que nace en Vaca Muerta. Allí hoy se hace la inauguración del primer tramo, una de las obras más importantes de los últimos 50 años para la Argentina. Es una obra que ya con su primer tramo nos permitirá ahorrar 1.700 millones de dólares y, cuando esté finalizada, 4.000 millones de dólares. Hoy, en esa inauguración, habrá una muy buena noticia también para la provincia de Santa Fe, porque se va a poner fecha para el inicio del tramo que trae ese gasoducto a la provincia de Santa Fe, para que llegue a San Jerónimo Sur. Eso da una tranquilidad de abastecimiento a la Argentina de sustitución de importaciones, de ahorro de dólares y a la provincia de Santa Fe la potenciación de los cuatro gasoductos que hemos licitado. Hemos vuelto a licitar gas en esta provincia después de 40 años”.

El mandatario provincial indicó que “en este tiempo electoral no debemos perder el norte de construir acuerdos con mirada federal. La Argentina debe salir adelante y lo podrá hacer si hay acuerdos profundos. La política se hace con hechos, con obras que le quedan a una ciudad, a una provincia y a su gente. No son las peleas, las difamaciones, ni los agravios las que generan progreso y libertad, sino las obras y las acciones que le cambian la vida a la gente, fomentan el empleo, la producción, el arraigo y permiten impulsar una matriz de desarrollo para las próximas décadas de nuestra provincia. Por eso, en este 9 de julio, los y las invito a honrar a nuestra patria con trabajo diario, con estudio, con solidaridad y compromiso. El 9 de julio de 1816 marcó el inicio de un camino que debemos mejorar todos los días, trabajando por una ciudad mejor, por una Santa Fe mejor, por una Argentina cada vez más justa e igualitaria”, finalizó Perotti.

MIRAR HACIA EL FUTURO UNIDOS,

CON RESPETO Y TRABAJO

A su tiempo, Luis Castellano expresó que ”la democracia y la libertad no son ideas abstractas, sino que deben materializarse día a día en acciones concretas que mejoren la calidad de vida de nuestra gente y, en efecto, son muchos los esfuerzos, las decisiones y el trabajo que seguimos afrontando entre todos para fortalecer y dar sentido a nuestra libertad". Luis Castellano remarcó a la educación como una de las llaves de apertura hacia la libertad ya que “nos abre las puertas del conocimiento, del pensamiento crítico y es el cimiento del futuro ”. En esa línea puso en relieve la creación y puesta en funcionamiento de la UNRaf. “La tercera universidad nacional en suelo santafesino está aquí, en Rafaela, es la Universidad Nacional de Rafaela donde se forman jóvenes de nuestra ciudad y de la región, junto a otras casas de estudios superiores que hacen de Rafaela una ciudad universitaria. Eso también es libertad”. “La obra pública es libertad porque nos da las infraestructuras necesarias que nos conectan, unen, vinculan porque potencian nuestro desarrollo, generan empleo y hacen que nuestras vidas y la de nuestros hijos e hijas sean más dignas”, manifestó el intendente, al tiempo que agregó que “la cultura es libertad”, citando que “este acto es representatividad de nuestra cultura y libertad, es el cimiento de nuestra identidad como ciudad y como país. En estos años, la ciudad ha visto nacer y crecer el Complejo Cultural del Viejo Mercado, el Centro Recreativo Metropolitano, la Escuela Municipal de Música, promoviendo y dando lugar a nuestras expresiones artísticas y culturales en esos ámbitos, pero también en cada plaza y en cada barrio”.

Luis Castellano consideró que “nunca debemos olvidar lo que nos ha costado llegar hasta acá, lo que nos ha costado ser libres, lo que nos ha costado tener esta democracia y, en este año -que es un año electoral-, debemos tenerlo muy presente. Cada ciudadano que ejerce su derecho a elegir está rindiendo un homenaje a aquellos hombres y mujeres valientes que tomaron y toman decisiones por nuestra democracia y por nuestra libertad. Por eso aprovecho este momento para hacer un llamado a cada habitante de nuestra ciudad, generosa, solidaria, de oportunidades, que es orgullo y ejemplo, a unirnos, respetarnos y trabajar pensando siempre en un destino superior que nos trasciende porque todos somos parte de esta historia”.

También estuvieron presentes el ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Celia Arena; el ministro de Cultura, Jorge Llonch; la ministra de Igualdad, Género y Diversidad, Florencia Marinaro; la síndica general de la Provincia de Santa Fe, María Aniello; el jefe de la Guarnición Ejército Santa Fe y director del Liceo Militar “General Manuel Belgrano”, José Cornejo; miembros del Poder Judicial; el obispo diocesano de Rafaela, Pedro Torres; el presidente del Concejo Municipal de Rafaela, Germán Bottero; integrantes de Departamento Ejecutivo Municipal; presidentes comunales de comunas de la región; concejales y concejalas; el jefe de Policía de la Provincia de Santa Fe, Martín García; autoridades de seguridad, educativas y religiosas; integrantes de entidades representativas de Rafaela, la Región y de diferentes colectividades; veteranos excombatientes de Malvinas y abanderados de escuelas, docentes y directivos escolares.

Fuente: La Opinión