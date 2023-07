“Le pido disculpas”: Maju Lozano se arrepintió de sus burlas a Chachi Telesco cuando se filtró un video íntimo

Maju Lozano hizo un mea culpa y le pidió disculpas públicamente a Chachi Telesco. Días atrás, la joven recordó la filtración de su video íntimo y apuntó contra quienes la expusieron en aquel momento de su vida, poniendo especial énfasis en la conductora debido a un informe que pretendía ser gracioso que se hizo en el programa RSM (América).

Lozano se hizo eco de las declaraciones de Telesco, quien la acusó de ejercer “bullying machista” y aprovechó el espacio en Todas las tardes (elnueve) para hacer un mea culpa y pedir disculpas.

Maju Lozano le pidió disculpas públicas a Chachi Telesco

Al comienzo de su programa, Lozano se hizo eco del fuerte descargo de Chachi Telesco y aprovechó el espacio para hacer un mea culpa. “Quería pedirle disculpas públicamente a Chachi. Realmente no fue mi intención de ninguna manera. Era otra época, eso no lo justifica. Volví a ver ese video, me vi, es una situación que me pone tremendamente mal”, reflexionó.

Entonces señaló que toda la sociedad está en un proceso de deconstrucción. “Claramente, no volvería a hacerlo bajo ningún punto ni con ella ni con nadie. Muy lejos está de mi lastimar a alguien como creo que lo dice ella en sus videos”, aseguró.

“Pido disculpas públicamente. No tengo ningún problema en juntarme con ella, charlar y me parece que el gran trabajo de nosotros, los comunicadores, es saber decir ‘sí, me equivoqué'. No lo volvería a hacer, creo que es otro contexto, pero tampoco lo justifico desde ahí. Así que mis disculpas públicas”, expresó.

A modo de cierre, remarcó: “Yo me siento aprendiendo de las situaciones y revisando un poco, es un lugar que me incomoda muchísimo y que realmente lo lamento”. “Te mando un beso, estoy para charlar, en mi programa también hay un espacio. No tengo ningún problema en charlar y tratar de recomponer alguna situación si es que lo puedo hacer y hacer un mea culpa que realmente me siento incómoda y apenada con esta situación”, concluyó.

Fuente: TN