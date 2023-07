Nazarena Vélez le respondió a Daniel Agostini: “Me va a odiar hasta el día de su muerte”

Allá por el 2006 y después de 7 años de relación, Nazarena Vélez se separó de Daniel Agostini en medio de un escándalo. La pareja había tenido un hijo en común, Gonzalo, que hoy vive con su padre y decidió seguir sus pasos en el mundo de la música bajo el nombre de Chyno Agostini. Y, ya divorciados, ambos continuaron con varias disputas que llegaron a los medios. Sin embargo, con el paso del tiempo todo parecía haberse calmado entre ellos. Hasta que, este martes y después de ver una entrevista que le habían hecho al ex líder de Sombras, la panelista de LAM decidió contar los motivos de la ruptura.



Después de aclarar que tanto la actriz como él son personas familieras que siempre le inculcaron esos valores a su hijo, el músico remarcó: “Los dos somos buenos padres. Excelentes. Yo hago mi parte y no sé lo que hace ella, pero sí sé que es una buena madre porque está pendiente de su hijo. Hemos tenido conversaciones por el tema de Gonzalo hoy que es grande. Estamos un poco distanciados, porque ella está en su mundo con Santi (Caamaño) que lo adoro con toda mi alma, es un tipazo. Estoy al tanto también de Bárbara (Pucheta), que nació su bebé que me parece genial. Integramos a Thiago (Rodríguez) como parte de nuestra familia, porque viene a visitarnos y es íntimo de Santino (Agostini). ¡Imaginate! Así que está todo bien, unión y familia”.



Lo cierto es que, con respecto a la separación, coincidió con su ex en que eran muy diferentes. “En las parejas en general tiene que haber una compatibilidad. Si hay formatos de pensamiento distintos, ahí es donde empieza a flaquear”, aseguró Agostini.

Así las cosas y ya de vuelta al piso, Ángel de Brito chicaneó a su angelita diciendo que su ex quería a todos, menos a ella. Y Nazarena confirmó esta versión: “Es verdad, los quiere a todos. A mí me odia y me va a odiar hasta el día de su muerte. Yo lo sé. Él está seguro de que yo lo cagué”.

De todas formas, la panelista negó haber engañado al cantante. “El último año con Daniel ya era que estábamos por el Chyno. Había mucho amor. Y no lo cagué nunca, pero sí me inflé las pelotas. A él no le gustaba que yo trabaje, y yo me fui a trabajar con Gerardo (Sofovich). Empecé a hacer las tapas e Paparazzi y a él no le gustó”, dijo recordando que Agostini quería que ella se quedara en el hogar.

Sin embargo, a pesar de la insistencia del conductor, Nazarena se negó a dar el nombre del actor con el que su ex sospechaba que le había sido infiel. “Yo creo que con unos cuantos”, se animó a confesar. Y aseguró: “Sí, al tiempito, como yo ya estaba muy desgastada, arranqué a caravanear...¡Pero cagar, no lo cagué”. Para cerrar el tema, la angelita aseguró: “Yo lo amé mucho a Daniel”. Y cuando de Brito le dijo si se había arrepentido de no haberlo engañado, teniendo en cuenta que él podría haberlo hecho, ratificó: “Yo creo que no, creo que nunca me cagó. No separamos porque era muy celoso, no le gustaba que trabaje. Él quería que la mujer se quede adentro de la casa y él salir a trabajar. Capaz que ahora cambió”:

Con informacion de Infobae.