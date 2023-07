Fernanda Iglesias dio más detalles de su separación y las supuestas infidelidades de su ex: “Esta vez no me eligió a mí”

Hace unos meses, Fernanda Iglesias tomó la decisión de irse a probar suerte a Europa pero a poco de haber viajado regresó a la Argentina dejando sorprendidos a todos sus colegas. Asombrados por verla otra vez trabajando en el país, la periodista confirmó que se había separado del productor Pablo Nieto, quien fue su pareja durante 14 años. En ese sentido, ella confesó que vivió “cosas muy duras” en el exterior y dio detalles de la ruptura.

Fue este martes en LAM, cuando compartieron una pregunta que le había hecho un seguidor en sus redes donde le consultaron si uno de los motivos de la separación con Nieto era porque él la había engañado. “Ahí admitís que las infidelidades fueron un tema o por lo menos tus sospechas, y él te las negó”, le dijo Ángel de Brito a la panelista del ciclo de América. “Y sí, era insoportablemente celosa”, comentó Iglesias.



“¡No es así, Fernanda! Si a vos te están dejando un anzuelo para que veas que está gar… con una, con otra y con otra… Si no cortás, va a llegar un momento en el que vas a cortar, te vas a volver loca. Y si encima del otro lado tenés una negativa, ¡vamos, loco!”, la frenó Nazarena Vélez tras escuchar las declaraciones de su compañera.

Por su parte, De Brito, dio su visión a raíz de la ruptura: “Yo te conozco hace 24 años, y en esta relación siempre fuiste celosa. Evidentemente en el último tiempo pasaron cosas que antes no”, se sinceró el periodista a lo que Fernanda agregó: “Él siempre me elegía a mí, y esta vez no me eligió a mí”.

“¡Ay, mi amor! Me rompe el corazón”, insistió Nazarena que se sienta al lado de Fernanda en el estudio de LAM y contó que es su confesora. “Nunca me admitió nada, pero siempre era bueno conmigo, quería estar conmigo, y me lo demostraba. Yo sufría un montón”, concluyó la panelista realmente angustiada por la situación y conmovida por el final de su vínculo.

Cabe destacar que, antes de estas nuevas declaraciones, Fernanda había confesado públicamente en el mismo programa su separación y dio detalles de los motivos de la ruptura. En un momento, el conductor de LAM le preguntó qué fue lo que la llevó a tomar la decisión, entonces Iglesias aseguró: “Fui obligada a tomarla porque pasaron cosas. Son 13 años juntos, 14...”.

“Cuando te volviste de España, mucha gente decía que fue por tu marido, y ahora se suma esto. También mucha gente pensaba que vos estabas separada cuando te fuiste”, le acotó De Brito. “No, no estaba separada cuando me fui y no estaba separada cuando volví. Pero pasaron cosas que me hicieron tomar esa decisión y él también estuvo de acuerdo. La verdad es esa, así que sí, con mucha tristeza”, aclaró la panelista, quien en marzo de este año había decidido continuar su vida en el Viejo Continente junto a su hija mayor, pero regresó tres meses después.

“¿Fue en buenos términos la separación?”, siguió el conductor con las preguntas. “En buenos términos nunca pasa, la verdad que no. Tratamos todo el tiempo de que sea en buenos términos, pero cada tanto surgen cosas. Igual todo el tiempo estábamos diciendo: ‘Vamos a ponerle onda’. La decisión de separarnos la venimos charlando desde que volví de España”, dijo Iglesias.

Con informacion de Infobae.