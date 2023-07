Sebastián Cáceres: “Estamos muy bien, recorrimos toda la provincia, percibo algo nuevo”

En diálogo con nuestro medio, al referirse a la lista que encabeza, Sebastián Cáceres sostuvo que “ésta es una lista conformada por hombres y mujeres del radicalismo. Es la única lista de diputados cien por ciento radical. Tenemos un bajo promedio de edad en la lista: hay jóvenes, mujeres y hombres con experiencia, pero predominantemente nos vemos reflejados en esta lista la generación intermedia. Tenemos una alquimia entre juventud y experiencia. No somos una lista que tiene candidatos que vayan a la relección; somos esa generación que la viene peleando; que viene marcando caminos distintos” indicó.

"Recorrimos toda la provincia de punta a punta más de dos veces, hablamos con la gente, sabemos de sus problemas y ahora llegó el tiempo de buscarles las soluciones desde nuestras posibilidades. Sabemos que estamos muy bien y que tenemos muchas chances de entrar, el domingo viene un tiempo nuevo"

Como precandidato a diputado, “en primer lugar, por la legislatura pasan constantemente temas muy diferentes y estamos convenidos que hay que tener preparación para poder afrontar las distintas temáticas y regularlas de manera adecuada. Con improvisación no se pueden construir normativas que regulen de manera positiva la vida de los santafesinos y nos hemos preparado para eso” destacó

Principalmente “en nuestro camino hacia la legislatura llevo una bandera que tiene que ver con la lucha contra la inseguridad que entendemos hoy es una de las principales preocupaciones que tienen los santafesinos. Sabemos que en Esperanza hechos que antes no se veían y no eran parte de la vida de nuestras comunidades, han empezado a desparramarse y generar temor. Por un lado, soy abogado, mediador y Maestrando en Criminología, y el fenómeno del delito es algo que he estudiado. Entiendo sus causas que son complejas, y multifacéticas. También entiendo que tiene que ver con medidas políticas de distinta naturaleza y de distinto alcance. No alcanza solamente con mirar a la policía o al servicio penitenciario, ni siquiera al derecho penal. Hay que promover la integración social” señaló.

En este sentido, el radical sostuvo que “como también somos conscientes que este problema requiere soluciones, vamos a llevar a la legislatura dos proyectos de ley que creemos van a mejorar la situación. Por un lado, en cuanto al servicio de justicia, vamos a proponer desde la legislatura el juicio pro jurados. Es una cuenta pendiente que tiene el Estado de Santa Fe con los santafesinos. Es una cuenta pendiente que tiene el Estado Nacional con los argentinos. Porque está previsto con la Constitución Nacional desde hace ya muchísimos años y no se ha puesto en marcha, al menos no en el ámbito nacional y tampoco en la provincia de Santa Fe. Estamos convencidos que esta propuesta va a ayudar a reconciliar al santafesino con el poder judicial que hoy está deslegitimizado frente a la sociedad y entendimos que recuperar ese brazo de confianza va a ser un hecho positivo para recuperar nuestra fe en nuestro servicio de justicia y, a partir de ahí, poder proveer una mejor justicia para todos los santafesinos. Esto no desplaza en su rol al juez, que tiene carácter técnico, pero si acerca a la ciudadanía a la decisión sobre los hechos que van a ser juzgados”.

Por otro lado, formulan “una reforma profunda del servicio penitenciario y de la policía de Santa Fe. Vamos a proponer que los comisarios de cada comisaría sean elegidos por el voto universal, periódico y secreto de los ciudadanos. Porque estamos convenidos que los santafesinos saben cuándo el comisario es parte del problema y cuándo es parte de la solución, sobre todo en los barrios de las grandes ciudades, en localidades más chicas y en los pueblos. Hay que repensar el sistema de cuajo, de fondo, hay que darle discusión completa” detalló el entrevistado.

Al ser consultado sobre el por qué votar a Sebastián Cáceres sostuvo: “Porque es un hombre de 42 años que le dedicó 27 años a tratar de cambiar e mundo que lo rodea; porque me siento preparado para hacer un aporte importante para que Santa Fe esté mejor. Y porque estoy absolutamente comprometido, de mente y alma, de hacer todo lo que esté a mi alcance para que la realidad de los santafesinos cambie”.