Melina Lezcano reveló la increíble historia de cómo se enteró de que tenía una hermana: “Fue haciendo zapping”

Durante diez años Melina Lezcano fue parte de Agapornis, esa banda que surgió entre amigos para pasar el rato y se convirtió en un fenómeno de popularidad, donde entonó aquellos temas que son parte del cancionero popular. En la actualidad se encuentra al frente de Estamos en una, que se emite por República Z, donde reveló un detalle de su historia que conmovió a todos.

“Me acordé de algo muy random que me pasó, que lo quiero compartir con ustedes, que nunca lo compartí en mi vida con nadie, y que habiéndome pasado esto se me abrieron un montón de portales”, comenzó la joven su relato al resto de los compañeros de programa. “¿Se acuerdan del programa Soñando por cantar? -emitido por El Trece entre los años 2012 y 2013- Estaba viendo la tele y de repente se sube a cantar una chica que se llamaba Clooly Lezcano. ¡Dije qué loco tiene mi apellido, y canta, como yo!”.



Tras ello, llegaría la primera coincidencia, el hecho de que el apellido incluyera la letra Z, mientras que lo usual en estos casos es que sea con S, Lescano. “Se pone a cantar y era una locura, soulera, R&B”, rememoraría, además de explicar que en esa oportunidad la participante de unos 30 años de Grand Bourg interpretó el tema You had me, que popularizara Joss Stone. “Se pone a charlar con el jurado y le preguntan ‘¿por qué estás acá?’, y dijo ‘no, porque me quería demostrar a mí misma, mi papá me abandonó, que no lo necesité, y también decirle a él que no lo necesité en mi vida, que pude sola”.

“A mí se me empezó a erizar la piel, chicos”, revelaría la conductora del ciclo. “Dije, qué loco, la abandonó el padre, canta, tiene esa edad. Y le pregunto a mi mamá si antes de mí, mi papá había abandonado a alguna otra hija. Y me dijo que sí”. El silencio en el estudio se volvió total, y todos los ojos y oídos estaban en el relato de Melina. Tras ello, la consulta fue si había posibilidades de que el hombre haya estado en pareja para esa época con una persona de esa zona del noroeste de la provincia de Buenos Aires. “Y sí, resultó ser que esta chica era mi hermana”, explicó Melina.

A continuación, la primera reacción de la influencer fue intentar contactarla, pero fue infructuoso, ya que la participante del reality no contestó los mensajes. “Pero me respondió unos años después por Twitter y nos pusimos a hablar”. Al comprobar que el nombre del padre era el mismo, ella detalló: “Fue haciendo zapping por la tele que yo la encontré en un concurso de canto y encontré una hermana que yo no sabía que existía. Fue un flash”.

“Ella no tuvo el privilegio que tuve yo de tener una familia hermosa, más allá de que mi papá me abandonó. Su madre no volvió a formar pareja y ella vivió angustiada toda su vida pensando que había sido su culpa que su padre la abandonara, bah mi padre también”, reflexionó Melina. “Y después me contó que decidió contactarlo y ahí se me abrió un portal de querer contactarlo también y así yo emprendí este camino de sanación con mi papá, gracias a que haciendo zapping encontré en un concurso a mi hermana que yo no sabía que existía”.

En tanto, Melina aclaró que hasta el momento no se vieron personalmente: “No nos hemos podido encontrar, pero descubrí de dónde me viene el gen del canto, porque mi mamá no canta ni nada. Y también me enteré que tengo dos hermanos que abandonó antes que yo: uno después de mí, y él actualmente vive con su familia y tiene tres hijos”.

