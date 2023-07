Dólar, inflación y encuestas: lo que mira el mercado a un mes de las PASO

El tiempo vuela y no hay nada resuelto. El mercado empezó a inquietarse aunque también parece haber votado un impasse hasta las elecciones. Todos quieren jugar pero ver las cartas primero. Así y todo, mientras se cocina a fuego lento el guisado con el FMI, Dios mediante, igual los inversores consumen cobertura.

Es que a pesar del inocultable optimismo del ministro Massa, que alentó el cierre del acuerdo hace semanas, lo cierto es que pasaron los días, sus coroneles Gabriel Rubinstein y Leonardo Mandcur no viajaron a Washington y hoy todavía no hay nada. Si ya había incertidumbre electoral, encima ahora inyectaron dudas sobre el devenir del programa con el FMI. De esto y mucho más se habla en las mesas de operaciones, hoy apabulladas por la lluvia de encuestas y sondeos y las especulaciones electorales, con epicentro en Washington. Veamos.

Los últimos datos de inflación trajeron cierto alivio tanto en Buenos Aires como a la Fed de Jerome Powell, claro que por diferentes motivos. Sin embargo, los analistas locales siguen proyectando para lo que resta hasta las elecciones generales una tasa mensual no inferior al 7%. Ya julio viene con varios ajustes por lo que el dato de junio sería un módico oasis.

Al respecto, también se reconoce que hubo en el último tiempo un aumento de los márgenes empresarios en varios sectores que no guardan relación con la realidad. Pero mientras en el exterior la preocupación gira en torno del momento en que los salarios recuperen terreno y así retroalimenten la inflación, a nivel local todos miran al dólar. Puede decirse que hay un mercado hasta el 13 de agosto, allí se mezclarán las barajas nuevamente y arranca otro hasta fines de octubre con la primera vuelta. Si hubiera balotaje nace otro hasta fin de año. Así lo piensan y discuten los analistas y los portfolio managers a la hora de armar la cartera para dichas transiciones.

¿Qué se preguntan? Por ejemplo qué tan pesificado está el mercado en cuanto a la posibilidad de una corrida cambiaria. No hay consenso. Están entre los que argumentan que el dólar a $500 está caro para un tipo de cambio real de equilibrio de largo plazo y otros que temen porque la lucha electoral inyecte nueva dosis de temor, sobre todo por la suerte de los encajes en dólares. El ingrediente político es clave. Pero la gente pide certidumbre y la política brinda todo lo contrario. Se observa mucha subestimación por el lado financiero sobre la probable reacción de los ahorristas en pesos, pero también por el político sobre cómo jugarán los votantes en blanco y los que lucen como ausentes. Ambos, ejércitos, numerosos son los que moverán el amperímetro para uno u otro lado, tanto financiero como político.

El mercado parece ver que “esto” no se descalabra antes de octubre, entonces dónde busca cobertura. Mucha demanda e interés por los bonos duales. Depende el perfil y el horizonte, muchas tesorerías van migrando la cartera del Tesoro al BCRA. Hay también algo de ON para el corto plazo. Pero a la vez fondos y empresas privilegian la liquidez de corto, o sea, van a activos en pesos con mercado secundario. Y para las carteras con CER buscan las Leceres con vencimiento hasta octubre. En el Rofex la lectura parece ser que si viene un salto discreto del dólar oficial será a partir de octubre. A la hora de pensar en diciembre 2023 muchos ojos puestos en los bonos en dólares, a pesar del rally.

Bajando los decibeles trascendieron en el mercado algunas idas y vueltas. Se supo la renuncia del gerente comercial de Bind Inversiones, Diego Cetani, quien había ingresado en 2017 a la gestora del grupo, Industrial Asset Management, siendo uno de sus hitos más importantes el haber creado el fondo más grande de la Argentina junto con la gente de Mercado Pago. Luego se sumó a Industrial Valores, la sociedad de bolsa del grupo y al private banking del grupo, la Banca Zafiro. El ex Banco Galicia y ex Banca Nazionale del Laboro ya migró a Madrid. El que sigue también activo es el grupo Balanz que planea sumar en su operación en Uruguay entre 10 y 15 asesores este año y está cerca de cerrar un acuerdo con Santander Miami y Suiza (ya tienen con Pershing y StoneX y con Safra Sarasin de Suiza). Hoy Balanz tiene una operación más enfocada al offshore y no residentes, y otra más orientada para el público local. Pero a partir de tener la licencia de agente de valores planean tener una mesa de operaciones para tener posiciones propias en deuda soberana uruguaya y/o de otros países. También aprovecharán la sinergia entre la operación de la Argentina y la del RIA en Miami. El apetito de Balanz generó suspicacias sobre posibles nuevas compras, sobre todo en la región, y por el lado de activos.

